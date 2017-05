FOTO Krvavá minulosť starého kaštieľa: Majiteľovi sťali hlavu!

Skrýva krutú minulosť! Žarnovický kaštieľ z 15. storočia celé desaťročia chátral a hrozilo, že sa zrúti. Našťastie, mesto ho nedávno začalo zachraňovať. Na povrch teraz vychádzajú aj pikantné príbehy, ktoré sú jeho súčasťou.

Kríž medzi bytovkami

Majiteľ kaštieľa Žigmund Dóczy prišiel v roku 1647 o život, keď nechcel, aby jeho manželku odvliekli do Turecka medzi otrokyne. Tie väčšinou končili v háreme. „O jej česť mohol bojovať len panovník. Žigmund bránil svoju manželku Eufrozínu a kaštieľ zo všetkých síl, no útočiaci Turci boli v prevahe. Nakoniec ho sťali,“ odhalil kúsok zo strhujúcej histórie žarnovický primátor Kamil Danko. „Dokonca sa traduje, že kríž, ktorý je medzi bytovkami na sídlisku, postavili presne tam, kde ho Turci popravili,“ prezradil.

Kronikár mesta Jozef Treščák má o tom trošku inú informáciu. „Žigmundovi sťali hlavu na mieste, kde teraz sídli SAD-ka,“ povedal. Žarnovičania sa podľa neho nakoniec Turkom vzdali a stovka z nich skončila v zajatí. O dva roky nato zomrel aj posledný potomok Dóczyovcov, ktorí vymreli po meči. Odvtedy kaštieľ nemal pána. „Žigmund zomrel ako 45-ročný a je pochovaný v kostole v Ladomerskej Vieske. Na jeho epitafe je text, ktorý v latinčine približuje práve príbeh týkajúci sa jeho boja a popravy,“ dodal.

O živote Žigmunda a Eufrozíny sa turisti budú môcť dozvedieť priamo na mieste, kde spolu bývali. Kaštieľ vlani mesto kúpilo od súkromného majiteľa a teraz začalo s odstraňovaním jeho havarijného stavu. „Boli tam prepadnuté stropy a časti strechy. Základné opravy trvali do konca marca, nasledovať by mala kompletná rekonštrukcia,“ vysvetlil Danko. Predchádzať tomu bude súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zháňanie peňazí zo štrukturálnych fondov.

Náklady by sa podľa primátora mali zmestiť do 800-tisíc eur. „Je to náročný projekt, ale verím, že výsledok bude stáť za to,“ hovorí. „V kaštieli sa ľudia oboznámia s jeho históriou, no bude tam aj knižnica a kaviareň s výhľadom na Žarnovicu,“ dodal.

Neobjavená podzemná chodba

Žarnovický kaštieľ postavili na prelome 15. a 16. storočia. Jeho najznámejšími majiteľmi boli Dóczyovci, ku ktorých panstvu patril aj Revištský hrad. Traduje sa, že s kaštieľom bol spojený podzemnou chodbou, ktorú súčasníci zatiaľ nenašli. Panstvu mala slúžiť v prípade pohromy, aby mohlo ujsť do Revištského Podzámčia. Prečo ju Dóczyovci nevyužili počas krvavého útoku Turkov, zostáva záhadou.

V 50. rokoch minulého storočia slúžil kaštieľ ako internát drevárskeho učilišťa. Do roku 1975 ho občas využívali rôzne mestské organizácie na spoločenské stretnutia. Odvtedy zostal opustený a chátral.