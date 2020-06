Žijú ľaváci o 9 rokov kratšie a majú horšiu imunitu? Vedci si posvietili na ich srdce a mozog

Viac migrén, alergií a život kratší o deväť rokov. Hrozí vám to len preto, že píšete ľavačkou? Je nebezpečnejšie byť ľavákom ako vyfajčiť sto cigariet denne?

Dva milióny ľavákov ročne zahynie podľa štatistík pre chybu pri obsluhovaní strojov navrhnutých pre pravákov. Na sebavedomí nepridá ani výskum, podľa ktorého umierajú priemerne o deväť rokov skôr ako praváci. Je ľaváctvo najväčší rizikový faktor vôbec, ako to z výskumu vyplýva? Tento šokujúci výsledok publikovali americkí psychológovia Diane Halpernová a Stanley Coren v serióznom odbornom časopise Nature and the New England Journal of Medicine ešte v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. A odvtedy sa traduje.

120 cigariet

„Ak by to bola pravda, bolo by to, ako vyfajčiť stodvadsať cigariet denne a súčasne robiť niekoľko nebezpečných činností. Je veľmi nepravdepodobné, že by si epidemiológovia tento faktor predtým nevšimli,“ spochybnil štúdiu Chris McManus z University College v Londýne a autor knihy Right Hand, Left Hand. Ako sa neskôr ukázalo, oprávnene. Halpernová a Coren vychádzali zo zoznamu mŕtvych, ktorých pozostalých kontaktovali, aby zistili, akú ruku preferovali. Spomedzi dvetisíc prípadov naozaj zistili, že priemerný vek ľavorukých nebožtíkov je o deväť rokov nižší ako pravorukých. Nesprávne to však vyhodnotili. Zastúpenie ľudí píšucich ľavou rukou totiž v posledných rokoch prirodzene narástlo, keďže staršie ročníky sa zvykli preúčať na nedominantnú ruku. „Existujú dôkazy, že ľaváci majú viac nehôd. Je však takmer nemožné, že to výrazne ovplyvňuje ich celkovú úmrtnosť,“ zhrnul McManus.

Alergie a migrény

No aj neurológ Norman Geschwind z Harwardu predpokladal, že ľaváctvo sa spája s vyššou tendenciou na istý okruh neduhov ako migrény, poruchy imunitného systému a problémy s učením. A ponúkol aj vysvetlenie. Domnieval sa, že to súvisí s vyššou hladinou testosterónu ešte v maternici, ktorá spomaľovala vývin ľavej mozgovej hemisféry zodpovednej za pravú stranu tela a niektoré kognitívne funkcie. „O dominancii rúk sa toho už popísalo dosť, rozdiely medzi pravákmi a ľavákmi sú však minimálne. Vzhľadom na to, že mám syna ľaváka a vo svojom okolí poznám značný počet ďalších, väčšina z nich vyvracia mnohé doteraz prezentované teórie. Niektoré staršie štúdie naozaj priniesli informácie o súvislosti zvýšeného výskytu istých ochorení u ľavákov, ako sú autoimunitné ochorenia alebo rakovina prsníka. Dočítala som sa aj o vyššej pravdepodobnosti výskytu črevných ochorení ako Crohnova choroba a ulcerózna kolitída u ľavákov a na druhej strane nižšom výskyte artritídy a vredov v tejto skupine. No nie som si istá, či sa to jednoznačne potvrdilo,“ poznamenáva všeobecná lekárka Diana Ganajová z Košíc.

Myslia inak?

Rozdiely však predsa sú. „Ak niekto píše ľavou rukou, štruktúra jeho mozgu je iná ako u praváka,“ hovorí Patricia Cowellová, profesorka kognitívnej neurovedy z University of Sheffield zo Spojeného kráľovstva. Magnetická rezonancia a niektoré ďalšie techniky napríklad ukázali, že medzi dominanciou ruky a neurónovými spojeniami v mozgovej kôre je nápadná spojitosť. „U pravorukých je vyvinutá viac ľavá časť motorickej kôry ako pravá. Táto nerovnováha sa vyskytuje aj u ľavákov, no je menšia. Neviem, či ste niekedy skúšali umyť si zuby so slabšou rukou, ale bolí to. Ľaváci sú vo výhode. Ak si zlomia končatinu, vedia si lepšie poradiť s tou druhou,“ konštatuje Roel Willems, výskumník z Centre for Language v Holandsku. Okrem pohybových funkcií dominancia mozgových hemisfér ovplyvňuje napríklad rozpoznávanie tvárí. Hoci sa verilo, že to podlieha práci pravej pologule, u ľavákov je menej vyhranená. Kým u pravákov jazykové schopnosti približne 95 percentami spadajú pod pravú hemisféru, u ľavákov to klesá na 70 percent alebo sú rovnomerne rozložené na oboch.

Ľavé gény?

Čo rozhoduje o tom, či píšete ľavou alebo pravou? Koncom minulého roka vedci preskúmali celý genetický kód približne 38-tisíc ľavákov, uložený v britskej Biobank. Chceli zistiť, ktoré sekvencie DNA sú za ľavorukosť zodpovedné. Našli štyri ohniská. Zdá sa, že niektorí ľudia sa ľavorukí už rodia, hovorí Willems. V štúdiách, kde ľavákov preúčali na pravú ruku, však čosi prekvapilo. „Motorické funkcie mali medzi pravou a ľavou stranou mozgu rozložené asi pol na pol,“ hovorí holandský vedec. Inými slovami, ich nerovnováha vo vývoji oblastí mozgu zodpovedných za pohyb nebola taká zjavná ako u pravákov, no ani menšia ako u ľavákov, boli na medziceste. Môže to dokazovať, že tak ako štruktúra mozgu ovplyvňuje uprednostňovanie ruky, naopak to spätne pôsobí na štruktúru mozgu. „Typ dominantných rúk a riziko vzniku niektorých ochorení by mohli úzko súvisieť so špecifickými génmi,“ uzatvára doktorka Ganajová.

Majú srdce naľavo

V pomerne nedávnej štúdii sa ukázali nižšie hodnoty ľavákov vo viacerých parametroch odzrkadľujúcich zdravie srdca, napríklad „beat-to-beat“ variability srdcovej frekvencie. Počet pulzov za minútu sa zas u ľavákov ukázal vyšší. Autori z Turecka tak nadviazali na dávnejšie odhalenia vyššieho rizika porúch srdcovej frekvencie u ľavákov. Pripustili však, že výsledky ich výskumu treba brať s rezervou pre malú vzorku. „Nestretla som sa s tým, že by u ľavákov boli špecificky postihnuté či ohrozenejšie orgány ľavej polovice tela, napríklad srdce. Ak nemáme na mysli ľavákov, ktorí sa na srdce liečia alebo majú hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení ako vek, obezita, fajčenie,“ prízvukuje doktorka Ganajová.

