Odmietla chemoterapie! Akademická maliarka Oľga Šarinová (56) dnes živorí z dvesto eur.

Je ťažko chorá, vyčerpaná, potrebuje sa nadýchnuť. „Som šiesta zo siedmich sestier. Mama už bola vysilená. Lekári ju posielali na prerušenie tehotenstva. Vystríhali ju, že ďalší pôrod nemusí prežiť. Napokon nás v poslednej chvíli zachránili obe. Osud nás spojil pupočnou šnúrou a aj na opačnom konci republiky som vycítila, že s mamou sa niečo deje,“ povie Oľga a pridŕža sa zábradlia. Okrem mimoriadne vyvinutej intuície jej však osud nadelil aj mnoho závažných diagnóz...

„Mama vyrastala v Bratislave. Pohybovala sa medzi intelektuálmi a bohémou. Jej blízky príbuzný bol správca prezidentského paláca. V baníckej Prievidzi, kam ich s otcom ako inteligenciu poslali manuálne pracovať, si nikdy nezvykla. Zakaždým, keď pri nás zapískal rýchlik do hlavného mesta, plakala. Zhrubol tu aj otec. Veľa životných snov sa rodičom nenaplnilo. Myslím, že problémy rodičov sa na mňa preniesli už v prenatálnom veku,“ pokračuje Oľga. Odmalička sa jej krútila hlava a odpadávala.

Silvia prežila štyri mozgové príhody. Keď ju viezli v sanitke do nemocnice, povedala neuveriteľnú vetu

Nedala sa zlomiť

„Doma nás držali nakrátko, no kremnická umelecká škola nebola o nič povoľnejšia. Navyše, pre názory na svet a ochranu slabších som tu od vedenia školy zažila neskutočnú tyraniu. Kremnica mi podlomila chatrné zdravie, no klincom do rakvy bola Bratislava,“ opisuje Oľga Šarinová. Dodnes patrí k najlepším kresliarom v histórii Vysokej školy výtvarných umení, vo svojej dobe bola jej úplnou špičkou. Ibaže odmietla vstúpiť do komunistickej strany, pretože jej v tom bránilo náboženské presvedčenie. Tak ju ponižovali.

Stranícky nominant si uťahoval z jej viery. Zadanie na prácu od neho dostávala doslova pár hodín pred termínom. Tak, aby ju nestihla. „Venovala som sa sakrálnej tvorbe, no dali ma politický plagát,“ spomína si. Chrbát neohla a všetko so cťou zvládla. Popritom si privyrábala na štúdium nočnými službami v sklárňach. Vo svojej študentskej naivite sa vybrala kresliť na Devín. Pohraničná stráž ju odtiaľ odviedla na výsluch, kde jej celý deň a noc nedali najesť ani napiť. Aj preto, lebo jej dokonalú kresbu považovali za prácu agenta. Utrpenie sa opäť podpísalo pod jej zdravím.

Zo psa baránka neurobíš, tvrdí zlý chlapec slovenského šoubiznisu Robo Mikla

Ponižoval ju straník

V škole ju zakaždým zachránil talent, no po útokoch na svoju osobu chradla. Ležala v posteli, na ktorej sa nevládala už ani posadiť. Pod sprchu ju spolužiačky odnášali na rukách. Dostala cukrovku a v šiestom ročníku skončila v kóme. Zvládla aj tú, no pre úplné vyčerpanie organizmu ostala na čiastočnom invalidnom dôchodku. „Ľudia, ktorí ma v škole ponižovali, sa pár dní po Nežnej revolúcii stali disidentmi. A tí, ktorí svojimi dielami zdobili okresné výbory komunistickej strany, začali zdobiť kostoly. Sakrálnej tvorbe sa venujú doteraz,“ povie žena, ktorej režim zničil sny aj zdravie, no napriek tomu mu odpustila.

Viac ako dvadsaťpäť rokov je Oľga Šarinová úplný invalid. Dnes žije z necelých dvesto eur mesačne. Životné minimum prekračuje o tri eurá, a tak nemá nárok na kompenzačný príspevok aspoň na lieky. „Za tie niekedy dám aj deväťdesiat eur. Ale potom mi neostáva veľa na stravu,“ trpko sa usmeje akademická maliarka, ktorú cukrovka takmer pripravila o zrak. Pred šestnástimi rokmi sa na jej oslabený imunitný systém nalepilo aj onkologické ochorenie. Nenastúpila na konzervatívnu liečbu, podľa vlastných slov zničila nádory hladovkou.

Dojímavý príbeh zúfalej a obetavej mamy štyroch detí. Pomôže jej Gizka Oňová?

Nič sa nezmenilo

Chorobu jej pred šiestimi rokmi diagnostikovali opäť. Tri razy ju operovali, počas jedného z niekoľkohodinových zákrokov prekonala štyri zastavenia srdca, neskôr infarkty. „O tom, že frčím na zázrakoch, potom prednášali na lekárskych kongresoch,“ smeje sa. Lenže vtedy ju humor prešiel. V nemocnici ju nakazili bacilom a tri mesiace strávila v karanténe. „Sestričky ku mne chodili v oblečení, akoby v okolí vyhlásili chemický poplach. A po posteli chodili chrobáky, ktoré mi pripomínali satana,“ nezakrýva pani Oľga. Chemoterapiu a ožarovanie odmietla.

Čím horšie sa cíti, tým viac sa smeje. Žartovaním si lieči bolesť, ktorá sa, žiaľ, stupňuje. „Bolesťou rastieš, iba keď ju prijmeš,“ povie potichu. Napriek tomu, že v ruke už pre kŕče neudrží dlho ceruzku, snaží sa tvoriť. Jej celoživotná túžba aspoň raz v živote výtvarne vyriešiť sakrálny priestor, nadobudla obrysy len nedávno. Pustila sa do návrhu kaplnky v Domove sociálnych služieb. Motivácia s ňou urobila zázrak a na stole ostal kus roboty. Tešila sa na ďalšie dni. Potom jej ľudia, ktorí ju oslovili, prostredníctvom pomocného personálu odkázali, že jej prácu rušia. Oľga Šarinová vie, ako prekonať bolesť, no sklamanie z toho kroku ju bolí doteraz...

Dať Riška do ústavu? Mladá mamička z Oravy takýto krok odmietla