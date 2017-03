Pikošky, ktoré ste o Perinbabe nevedeli: Pierka v intímnych miestach a tajné prenášanie klincov cez hranice

Kým sa film dostal k divákom, tvorcovia si museli prejsť poriadnymi peripetiami. A okrem toho, hoci sa jedná o zimnú rozprávku, v skutočnosti bola nakrúcaná v lete. A ako fungovalo lietajúce perie? ,,Rozhodol som sa, že v ateliéri urobíme jednu veľkú perinu, na ktorej sa bude skákať. Bolo tam zariadenie, ktoré ho odsávalo a potom lietalo hore, bol to taký kolobeh," prezradil nám Juraj. Diváci však určite doteraz nevedeli, že nakrúcanie takmer padlo na obyčajných klincoch, ktoré sú dnes pre každého z nás samozrejmosťou.





Alžbetka a Kubko z kultovej rozprávky.

,,Keďže vtedy bol socializmus, v ateliéri sme nemali klince. My sme ich ale na jeho postavenie potrebovali. Dokonca sme mali stanovený termín, dokedy musí byť hotová. Všetko už bolo, ale stále sme nemali tie klince. Nikto mi ich nechcel dať, všetci si ich schovávali a kúpiť sa nedali. Zavolal som producentovi, stretli sme sa vo Viedni, dal mi asi 400 mariek a kúpil som ich tam. Naložil som ich do svojej Fiatky, no musel som ich skryť pod podlahu auta, aby som vôbec mohol prejsť cez hranice,“ prezradil nám Juraj kontroverznú príhodu.





Režisér Juraj Jakubisko.

Úsmevnou historkou je aj režisérov telefonát s predstaviteľkou Perinbaby, Giuliettou Massinou († 65) . ,,Volala mi keď už bola asi týždeň v Ríme, že Juraj, predstav si, ja som sa dnes kúpala, bola som pod sprchou a vieš, kde som našla ešte jedno pierko? Na intímnom mieste,“ zaspomínal si na úsmevnú príhodu predstaviteľky Perinbaby režisér Jakubisko.





Nezabudnuteľná rozprávka Perinbaba.

