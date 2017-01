Zdena Gruberová v poslednom rozhovore: Lekár mi stále pripomína, aby som pribrala

Keď sa v roku 2008 herečka Zdena Gruberová objavila v televíznom dokumente o Ladislavovi Chudíkovi a neskôr v televíznej relácii Takí sme boli, prekvapila nejedného diváka i kolegu. Nebyť titulku, ktorý ju predstavoval, málokto by v sedemdesiatštyriročnej štíhlej herečke spoznal niekdajšiu ženu „krv a mlieko“.

Na výslnie sa vrátila deväť rokov po tom, ako sa vytratila z divadelného a vlastne aj spoločenského života. Bolo to v čase, keď sa účinkovaním v divadle snažila prekonať smrť jediného syna Tomáša, ktorý zomrel vo veku dvadsaťtri rokov. Je pochopiteľné, že o tejto citlivej a súkromnej záležitosti sa herečke aj po rokoch ťažko hovorí.

Uťahuje si zo seba

Zdena Gruberová, známa z mnohých televíznych inscenácií a filmov, ako napríklad Kapitán Dabač či Červené víno, žiarila na javisku Slovenského národného divadla neuveriteľných štyridsaťpäť rokov. Dnes o nej takmer vôbec nepočuť. „Veď som už stará, čo si budeme hovoriť. Viete, nie som typ človeka, čo potrebuje mať okolo seba ruch a veľa priateľov. Radšej si v pokoji prečítam svoje obľúbené knižky a ostatné aktivity musím podriadiť svojmu zdraviu.“

Herečku s nezameniteľným hlasom trápi osteoporóza a bolesti chrbtice. Veľmi schudla, vyzerá krehko, ale stále elegantne. „Môj lekár mi neustále pripomína, že by som mala pribrať, aby som mala silu a spevneli mi kosti. Ale nejde mi to,“ ťažká si.



Uťahovala si sama zo seba: „Mám pocit, že sa podobám na Vilmu Jamnickú,” hovorila.

Foto: ARCHÍV

Napriek starostiam so zdravím, prislúchajúcim jej veku, sa nebráni vtipkovaniu. „Momentálne som v celkom dobrej kondícii. Len preto som prijala pozvanie do spomienkovej relácie. Vytiahli ma a zrazu je okolo mňa rozruch. Ale nejako to prežijem, veď to je asi naposledy, čo je o mňa taký mediálny záujem,“ smeje sa herečka, ktorá sa napriek vysokému veku pýši nádhernými hustými vlasmi. „No neviem, mám pocit, že sa podobám na Vilmu Jamnickú, ale ona je o dvadsať rokov staršia,“ žartuje Zdena Gruberová.

„Roky veľmi rýchlo utekajú a krása, nádherné šaty, drahé kožuchy, kabáty, ktoré visia v skrini, zožltnú. Život nie je o lesku a sláve. Ja už nepotrebujem byť svetová, čo ma je dnes po sláve. Mám muža, s ktorým žijem celý život, a som spokojná.“

Kramárova druhá matka

Jedným z mála divadelníkov, s ktorými Zdena Gruberová udržuje intenzívnejší kontakt, je Zdena Studenková. Už dlhé roky má jej dôveru. „Zdenku mám veľmi rada. Keď bola študentkou herectva, stretli sme sa v divadle počas skúšky na jednu hru. Samozrejme, chcela som vedieť a vidieť, kto je tá dievčina, čo sa volá ako ja. Keď som ju potom uvidela hrať, uznala som, že je nielen krásna, ale aj veľmi talentovaná.“



Kramárova druhá mama: „Je ako môj syn,“ hovorievala Zdena o hereckom kolegovi.

Foto: ARCHÍV

Ešte skôr než jej menovkyňa si však Gruberovej srdce získal Maroš Kramár. Ich sympatie sú vzájomné. „Zdenka Gruberová je akoby moja druhá mama. Keďže som s ňou hral už ako dieťa, vždy, keď sme spolu nakrúcali, sa o mňa starala,“ povedal nám Maroš Kramár. „Maroško pre mňa bude stále dieťaťom, aj keď už má vlastné deti. Je ako môj syn,“ nezostala mu nič dlžná herečka, ktorá pri Kramárových slovách ťažko zakrývala dojatie.

Vyznanie bolo nenápadnou spomienkou na herečkinho syna Tomáša, ktorého nečakaná tragická smrť v roku 1995 navždy poznačila jej život. Bolesť sa síce pokúšala prekonať zotrvaním a účinkovaním v divadle, ale ako sama v tom čase priznala, sily ju opúšťali.

Myslí aj na Machatu

Do činohry SND Zdena nastúpila, keď mala dvadsaťjeden rokov. „Keďže k herectvu som sa dostala veľmi mladá, mala som možnosť zahrať si všetky tie veľké, slávne divadelné postavy. Keď som odišla z divadla, bolo to moje slobodné rozhodnutie. Nemôžem sa na nič sťažovať a ani sa nesťažujem. Mala som krásny život.“



Najčastejší javiskový partner: Najviac hrala s Karolom Machatom.

Foto: ARCHÍV

Spomienky Zdeny Gruberovej sú stále živé, aj vďaka jej vynikajúcej pamäti. Patrila k tým, čo sa texty učia ľahko, rýchlo, mnohé z nich si pamätá dodnes a aj po rokoch bez problémov prednesie úryvok zo Shakespearovej hry Rómeo a Júlia, ktorou na divadelných doskách začínala. Rómea vtedy hral Karol Machata, jej najčastejší javiskový partner. „S Karolom sme hrali veľmi veľa, ale aj so Števkom Kvietikom. Žiaľ, nestretávame sa, roky tak rýchlo plynú, každý z nás má dosť svojich starostí.“

A čo si myslí o hereckej profesii po rokoch? „Viete, je mi ľúto, že v televízii už nevidno kvalitné inscenácie. Odvrátili sme sa od klasických autorov, svetových, ale aj slovenských. Z toho, čo dnes vysielajú televízie, sa mi nič veľmi nepáči. A tým novým seriálom neviem prísť na chuť,“ priznáva.

Mimochodom, aj ona sama nedávno dostala zaujímavú ponuku na účinkovanie v televíznom seriáli. No odmietla ju. „Herec veľmi potrebuje úspech, ale len on vie a uvedomuje si, čo všetko sa za tým slovíčkom skrýva.“