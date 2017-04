Vyplienené Horehronie: Slovenské lesy sa menia na obrovské golfové ihrisko

"Autorovi sa proste Horehronie rýmovalo, preto je tam," znel jeden komentár, ďalší zaútočil slovami, že to nie je pravda, lebo najkrajšie lesy sú vraj v Slovenskom raji. A nasleduje niekoľko stránok dohovárania sa, kde to Horehronie vlastne je a čo do neho patrí. Iba jeden ohlas však trafil klinec po hlavičke: "Je to jedno, o chvíľu tu bude jedno veľké golfové ihrisko."

A presne taký pocit človek získa, keď sa po Horehroní poprechádza. Je jedno, ktorým smerom sa vyberiete, všade uvidíte to isté:

Drancovanie

Kopy guľatiny naukladanej na seba čakajúcej na odvoz. Kam, to asi tuší málokto. Keď sa pozriete na letokruhy, vidíte, že to boli zdravé stromy "v najlepšom veku". Také sa určite predávajú najlepšie.

Nové a nové rúbaniská. Ako v lese Vtáčnik nad Hroncom, kde celú horu presekali v dvoch širokých pásoch. Guľatina je preč, kopy raždia zostali. Aj okolo Kamenistého potoka, darmo je "Prírodná pamiatka".

Nové horské cestičky. Tam, kde bol len hustý les, je v jeho strede zrazu len strmá cesta podobajúca sa na tankodrom. Ťažká technika si prekliesnila cestu k bohatstvu.

A pne. Je ich už toľko, že text piesne by bolo načase zmeniť: "Najkrajšie pne sú na Horehroní!"