Alexandra (25) zo Záhoria: O čom si mladá právnička píše s brutálnym vrahom? 

„Prečítala som si knihu Zatratení a chcela som sa dozvedieť viac,“ hovorí Alexandra o tom, prečo sa v roku 2015 rozhodla prvýkrát napísať doživotne odsúdenému Ondrejovi Rigovi. „Nečakala som, že mi odpíše, trochu ma to prekvapilo,“ prezrádza pekná mladá žena, ktorá pracuje ako právnička.

Plánuje knihu

Doteraz si s ním vymenila množstvo listov. „Obvykle píše o tom, ako pracuje alebo ako trávi vo väzení čas. Samotným činom, za ktoré sa za mreže dostal, sa však vyhýba,“ hovorí Alexandra. Pýtala sa ho totiž aj na to, prečo vykonal svoje strašné činy.

Zo začiatku mala z Riga zmiešané pocity. „Ešte predtým, ako som mu napísala, som sa stretla s autorom knihy Dávidom Kičinom, ktorý mi o ňom veľa porozprával. Až potom som sa rozhodla písať si s Rigom,“ hovorí Alexandra.

Prípad Ondreja Riga ju totiž zaujal vďaka knihe Zatratení o doživotne odsúdených väzňoch. „Žiadala som aj o návštevu, chcela by som sa mu pozrieť do očí, zistiť, čo je to za človeka,“ vysvetľuje s tým, že ho v žiadnom prípade neľutuje. „Viem, aké sú jeho posudky, viem, čo spravil, práve preto ma ten prípad zaujal,“ dopĺňa.

Plné kresieb

Rigove listy pre Alexandru sú plné pekných kresieb. Brutálny vrah jej však posiela pohľadnice aj na sviatky a zveruje sa so svojimi myšlienkami či problémami. „Istý čas sa odmlčal, neskôr napísal, že mal problémy s rukou,“ opisuje kontakt Alexandra.

„Kresieb od neho mám naozaj veľa. Sú väčšinou veľmi vydarené,“ hovorí a ukazuje niektoré z nich. Pôsobia romanticky, či už ide o vidiecke zátišie, tropickú pláž, alebo kolibríka, ktorý pije nektár z kvetiny. „Dávid mu poslal farebné ceruzky, kresby však posiela mne,“ usmieva sa Alexandra.

O sebe nepozerá

„Pýtala som sa ho aj na to, či videl Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Hovoril, že niektoré áno, ale ten diel, ktorý bol o ňom, nie. Po 22. hodine im totiž vypínajú televíziu. A napísal mi, že je nepríjemné, keď si niekto jeho situáciu predstavuje po svojom,“ dodáva Alexandra. Rigovo písmo je úhľadné, hoci listy sú s gramatickými chybami. Často spomína modlitby a Boha. Zdá sa, že za mrežami sa stal veriacim.

„Myslím, že to píše vlastnoručne,“ vraví Alexandra s tým, že jeho posledné listy sú menej rozvinuté ako zo začiatku. „Niekedy prepíše celý môj list a na koniec napíše niečo krátke o sebe,“ dopĺňa s tým, že listy si vymieňajú tak raz za mesiac. Jej priatelia a rodina z toho však nadšení nie sú. „Boja sa o mňa. Tvrdia, že pozná moju adresu, čo ak sa dostane von,“ opisuje Alexandra nechuť blízkych k jej listovému priateľovi.

Hrá basketbal

Rigo je podľa Alexandry stále zaradený do ťažšej skupiny medzi doživotne odsúdenými. Okrem šitia topánok, ktorým si zarába aspoň pár eur mesačne, Rigo za mrežami športuje. Napriek svojej drobnej postave sa venuje basketbalu a šachu.

U spoluodsúdených má vraj rešpekt, nezačínajú si do neho. Nečudo, Rigo sedí za deväť mimoriadne desivých vrážd.