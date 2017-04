Bašternákova najnovšia vylomenina. Za „obeť“ mu padli desiatky stromov

Koncom februára spoločnosť KLM Group, ktorá projekt na Vajnorskej realizuje, zmenila majiteľa. „Papierovo“ z nej zmizol Bašternák aj s ďalšími dvoma ľuďmi blízkymi vládnej strane Smer. Foto: Emil Vaško, Plus 7 dní

Nový majiteľ

Koncom februára spoločnosť KLM Group, ktorá projekt na Vajnorskej realizuje, zmenila majiteľa. „Papierovo“ z nej zmizol Bašternák aj s ďalšími dvoma ľuďmi blízkymi vládnej strane Smer.



Foto: Emil Vaško

Na ich miesto zasadol právnik Peter Filip známy zastupovaním mafiánskych špičiek, a tiež Jozefa Majského či podnikateľa blízkeho Smeru Miroslava Výboha. Pred dvom rokmi bol Filip dokonca jedným z uchádzačov o post ústavného sudcu Slovenskej republiky.

Je však možné, že táto zmena sa udiala len preto, aby Bašternákove meno neodradilo prípadných záujemcov o luxusné byty v novom komplexe. V tejto súvislosti je zaujímavé, že KLM Group s novým majiteľom zmenila sídlo - z Tupého ulice sa presťahovala do mediálne neslávne známeho Bonaparte.

Čítajte viac Vyplienené Horehronie: Slovenské lesy sa menia na obrovské golfové ihrisko

Pomohla petícia aj vyjednávanie

Megalomanský projekt s deviatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím na mieste bývalej škôlky na križovatke Vajnorskej a Odbojárov predstavil Bašternák už v roku 2010.



Foto: Plus 7 dní

„Zakrátko získal súhlasné stanovisko magistrátu, pod ktorým je podpísaný vtedajší viceprimátor pre územné plánovanie a výstavbu Tomáš Korček,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Obyvatelia dotknutej lokality sa okamžite vzbúrili a proti projektu spísali petíciu.

„V priebehu piatich rokov sme zorganizovali šesť verejných stretnutí s obyvateľmi. Podarilo sa nám významne okresať plánovanú stavbu a dosiahnuť viaceré benefity pre miestnych obyvateľov, napríklad zníženie podlaží projektu z deväť na šesť. Zmenšila sa aj zastavaná plocha a zväčšil počet parkovacích miest v budove, vďaka čomu pri dome vznikne nové stromoradie,“ vymenúva Kusý.

Dodržia sľuby?

Kusý verí, že investor dodrží aj ďalšie sľubované prvky. „V porovnaní s pôvodným projektom sa nám spoločne s miestnymi obyvateľmi podarilo presadiť vybudovanie malého parčíka s detským ihriskom na pozemku investora, zachovanie stromoradia z Bartoškovej ulice, ustúpenie projektu zo strany Vajnorskej tak, aby sa rozšíril verejný chodník.“

Oproti plánovanému vzhľadu by sa mala aj fasáda budovy zmeniť tak, aby vhodnejšie zapadala do okolitej zástavby. Či sa tak stane, ukážu najbližšie mesiace. Stavba by mala byť ukončená v roku 2018.