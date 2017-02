Biznis za 450 tisíc pre primátorovho kamoša?

Nočnou morou sa pre vedenie mesta Michalovce stala kauza parkovania. Nielenže sa obyvatelia búria proti spoplatnenému parkovaniu, ktoré by mali platiť súkromnej spoločnosti EEI. Tá mala spolu s mestom vytvoriť spoločný podnik, ktorý sa najmä aktivistom ukazuje ako veľmi nevýhodný. Na povrch totiž vyplávala ešte jedna, nemenej zaujímavá kauza týkajúca sa parkovania.

Do hry vstupuje Medipark

Kauza siaha ešte do roku 2012, keď mesto podpísalo zmluvu s firmou Medipark Košice na výstavbu parkovacieho domu v centre mesta. Problém však nastal hneď po tom (o necelé dva roky), ako mesto upustilo od vyberania parkovného v meste. Dôvod bol - oživenie života v centre mesta.

Spoločnosť Medipark sa preto rozhodla mesto Michalovce zažalovať a od výstavby parkovacieho domu upustila. Firma obvinila mesto zo zmarenia ich investície a celá kauza skončila na rozhodcovskom súde v Bratislave.

Bez verejného obstarávania

Perličkou je, že tento spôsob vymáhania škody bol už rovno zakotvený v uzatvorenej zmluve. Michalovce si na zastupovanie v tejto veci pred rozhodcovským súdom vybrali renomovanú advokátsku spoločnosť z Bratislavy. Zhodou okolností ide o spoločnosť advokáta Radomíra Bžána, ktorý sa narodil v tej istej dedine Kusín pri Michalovciach, ako samotný primátor Viliam Záhorčák. To by zrejme ešte nebol taký problém ako to, že právne služby vybralo mesto priamo, bez verejného obstarávania.

Zaplatili za nič?

Ďalšou perličkou je, že za dva právne úkony tejto spoločnosti mesto vyplatilo 450 000 eur. A výsledok celého zastupovania skončil rozhodnutím rozhodcovského súdu, aby sa obrátili na riadny súd, ktorý by celý spor rozhodol.

Či skutočne zohralo rolu pri výbere právnickej firmy to, že sa mohol advokát a primátor poznať a prečo vlastne mesto tak vysoké sumy platilo firme vybratej bez verejného obstarávania, zodpovie samotné mesto v najbližších dňoch.