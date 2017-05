Horlivým Slovákom peniaze od bohatej Európy nesmrdia

Hlboké nad Váhom je dedina neďaleko Bytče, žije tu necelých tisíc obyvateľov. Za mečiarizmu tam bolo populárne HZDS a Slota, neskôr ich vystriedal Fico. V Hlbokom za účasti pofidérnej spoločnosti odhalili tabuľu prezidentovi vojnového štátu Jozefovi Tisovi. Od tabule sa dištancovala aj miestna cirkev - nečudo, veď to spravili dokonca rovno na najprísnejší kresťanský sviatok, na Veľký piatok.

Blázni, blázni, blázni

„Z tohto nič dobré nejde. Toto s rodinami, s ľuďmi nemá nič spoločné. Dostala som od jedného ich fanúšika odpoveď - vraj len náš starosta mal tie ,gule‘ ich sem pustiť. Áno, to áno, on má naozaj len gule, tí ostatní starostovia po okolí rozum... Vieš, to je tak, keď niekomu na staré kolená prepne - sú to blázni, myslíme si o vás - blázni, blázni, blázni, blázni...“

Takéto reakcie sa zjavili na internete, kde počas Veľkej noci nečakane pribudli fotografie z odhaľovania tabule Jozefovi Tisovi. K pokútnemu odhaleniu došlo počas veľkonočných sviatkov 14. apríla. Nad Hlbokým nad Váhom sa dnes týči kríž. Neďaleko stojí balvan s dvoma tabuľami. Jedna zobrazuje portrét odsúdeného prezidenta vojnového režimu, druhá vyzýva na pripomienku jeho popravy. Teda presnejšie, krátko po „slávnostnej udalosti“ tabuľu ktosi poškodil.

Odhaľovanie podľa miestnych vraj len vyhlásili v obecnom rozhlase. Na zastupiteľstve sa vec vôbec neprerokovávala, lebo balvan vraj nestojí na obecnom, ale urbárskom pozemku. Podľa fotiek sa na akcii zúčastnil starosta, neonacisti so zástavami Kotlebovej strany a kolorit dopĺňal akýsi „kazateľ“, ktorý dokonca tabuľu „posväcoval“.

Druhý Ježiš?

„Na prechádzke po dedine som sa vôbec necítila dobre, všade boli holohlaví muži v zelených bundách, nikde žiadny iný občan ani žena. Čo na to povedať? Nie sme tu na to, aby sme súdili, ale - čo zaseješ, to zožneš. Ten deň predsa patril Ježišovi a Panne Márii,“ vyjadrila sa kriticky jedna zo žien. Absurdné totiž bolo aj odhalenie tabule práve na Veľký piatok.

Ten deň je jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanov, keď sa dodržuje prísny pôst a pokáním sa pripomína ukrižovanie Ježiša Krista. Oslavné tabule Tisa sa navyše nachádzajú na konci krížovej cesty - nie je zvrátené robiť takýmto spôsobom z Tisa martýra a akéhosi druhého Ježiša? „Myšlienka, že Jozef Tiso je mučeník, nie je nová,“ podotýka teológ Miro Kocúr.

„Konferencia biskupov Slovenska (KBS) publikuje ročne niekoľko pastierskych listov k rôznym témam, ale, žiaľ, neviem o tom, že by existovalo usmernenie, ktoré by osobu Jozefa Tisa a jeho konanie jednoznačne kvalifikovalo z hľadiska kresťanskej morálky ako neprijateľný vzor úcty či rešpektu. KBS by mohla svoju autoritu použiť aj pri komunikovaní jednoznačnej pozície pri snahe glorifikácie Tisa a jeho režimu či pri jeho ospravedlňovaní.“

Podľa našich informácií sa od celej akcie dištancoval dekan v Bytči - Hlboké patrí do jej farnosti. Miro Kocúr to hodnotí ako krok správnym smerom, ale ide len o súkromný postoj. „Pamätáme si, ako Ján Sokol slúžil zádušnú omšu, počas ktorej boli vystavené štátne symboly Tisovho režimu, gardistické kotlebovské dvojkríže a asistovali mu pri nej hliadky Slovenskej pospolitosti. To sú práve tie zmiešané posolstvá, v ktorých sa bežní ľudia musia zorientovať sami. Ak Jozef Tiso môže mať pamätnú tabuľu a cirkev k tomu nedá odmietavé stanovisko, tak ju fakticky schvaľuje.“

Fašizovať - za eurofondy

Za tabuľou stojí dlhoročný starosta v Hlbokom Dušan Pinčík. V minulosti obhajoval Tisa, kandidoval za SNS, Slotu nazýva priateľom. Za mečiarizmu mal v obci popularitu Mečiar, ešte v roku 1998 tu HZDS dostalo vyše 60 percent a SNS vyše 20 percent. Neskôr sa k SNS pridal Smer. Ten zvíťazil aj v posledných voľbách a 8 percent sa ušlo aj Kotlebovej strane. Starosta Dušan Pinčík nám na otázku, či sa neobáva, že môže byť voči nemu vznesené trestné stíhanie za propagáciu fašizmu.

"Tabuľu Msgr. Dr. Jozefa Tisu sme odhalili k 70. výročiu mučeníckej smrti na vrchole kopca Hôrka, kde je úžasný výhľad na Strážovskú vrchovinu, Javorníky, Súľovské skaly, kde sa v čase mladosti prechádzal, nakoľko je to iba pár kilometrov od jeho rodičovského domu v Bytči. Nikdy nedával zajatcov do lágrov. Či môže byť voči mne trestné stíhanie? Spýtajte sa občanov v našej Slovenskej republike alebo aspoň v Bytči. Budete prekvapení," odpísal.

Právnička združenia Ľudia proti rasizmu Irena Bihariová konštatuje: „Polícia sa mala zaujímať o tieto prapodivné vzdávania pocty vojnovým zločincom už dávno. Pravdupovediac, neviem, aký iný dôvod a úmysel tieto adoračné akty môžu mať, ak nie propagovať fašistický režim, na ktorom sa dané politické osobnosti svojimi skutkami podieľali.“ Ešte pikantnejšie je, že starosta osadzuje tabuľu nedemokratickému politikovi za účasti Ľudovej strany Naše Slovensko - a súčasne nemá problém budovať si dedinu z peňazí Európskej únie.

Teda tej únie, ktorá razí demokratické hodnoty, kladie dôraz na ľudské práva a ktorú fašisti tak nenávidia. Obec čerpala na „úpravu centrálnych zón“ finančný príspevok až vo výške 471-tisíc eur, z toho 85 percent financovala Európska únia a ďalších 10 percent šlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čo je takisto fond Európskej únie.

Bihariová dodáva: „Vnímam to ako typický prejav pokrytectva zo strany starostu obce aj zúčastnených členov ĽSNS. Na jednej strane si budujú imidž horlivých Slovákov, ktorí mobilizujú hnev verejnosti proti Európe, a na druhej strane sa zároveň neštítia brať si z nej peniaze a vďaka nim budovať svoje dediny.“ Apropo, tabule vydržali po odhalení sotva pár dní, kým obe poškodil neznámy páchateľ.