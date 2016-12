Hra o dom skončila totálnych fiaskom: Slováci sa o bývanie za 20 eur netrhajú

Martin Krajňák z Nižnej Myšle pri Košiciach už len bilancuje. Jeho nápad predať dom pomocou hry, úplne stroskotal. Jediných, koho zaujal natoľko, že im nedal spávať boli daňováci a nakoniec i policajti.

Tí prví mu naparili spolu s manželkou astronomickú pokutu, voči ktorej sa odvolal, tí druhí preverujú, či nespáchal svojim predajom trestný čin. No bežných Slovákov k masovému kupovaniu 20 eurových zlosovacích lístkov neprilákal. A tak namiesto štedrého nadeľovania domu, auta a dovolenky pred koncom roka, už len prijaté vklady pekne krásne poslal ich majiteľom späť.



Novo postavený: Dom, ktorý sa mal predať v hre je nový. Postavený pre 4 ľudí v blízkosti Košíc.

Foto: Rudolf Felšöci

Stratené nádeje

"Od 1. mája do 20. decembra sa predalo len 250 lístkov v celkovej hodnote 5000 eur. Ľudí odradil negatívny postoj štátu a navyše mnohých nezaujímalo to, čo súťažou môžu získať ony, ale to, čo získam ja," povzdychne si východniar.

Plány začiatkom mája boli veľké. Predpokladal, že predá minimálne 20 000 zlosovacích lístkov. Pripravil si celý projekt právne a veril, že táto súťaž, ktorá je síce na Slovensku jedinečná, no na západe a Amerike bežná, Slovákov zaujme. "Dom som chcel predať kvôli deťom a dochádzaniu do Košíc. Chceli sme sa s manželkou nasťahovať do bytu v meste. Keď sa nám dlho nedarilo dom predať cez realitku, rozhodli sme sa pre tento odvážny kúsok," vysvetľuje svoje pohnútky Martin.



Pohorel: Martin Krajňák chcel predať dom pomocou hry. Slováci oň nemali záujem. Predalo sa len 250 zlosovacích lístkov.

Foto: Rudolf Felšöci

Predpokladal totiž, že zaujme najmä ľudí žijúcich v podnájmoch, a tých, ktorým banky neposkytnú hypotéku. Či už kvôli nízkym príjmom, alebo preto že sú drobní živnostníci a nespĺňajú ich podmienky na pridelenie úveru. "Život ide ďalej, ostávame bývať v dome pri Košiciach," pousmeje sa.

Nepochopený

Je presvedčený, že ani pokuta z daňového úradu, ani policajné vyšetrovanie celého predaja nemá opodstatnenie. "Nič som neurobil, neporušil som zákon, neprevádzkoval som nezákonne hazardné hry. Urobil som len to, čo mi umožňuje naša legislatíva. Ponúkal som na predaj dom cez verejný prísľub," vysvetľuje zas a znova mladý Martin. Pripúšťa, že všetci kompetentní pravdepodobne čakali na koniec hry a sledovali, či vráti prijaté vklady. A to sa aj stalo.



Priestranný: V prízemí je kuchyňa a obývačka s krbom. V poschodí miesto na spánok.

Foto: Rudolf Felšöci

"Polícia ma nemá za čo stíhať, počkám kým ukončia svoje vyšetrovanie. Možno skúsim týmto spôsobom predať nepredajné nehnuteľnosti na Slovensku. Je ich mnoho. Domy za viac ako 400 000 eur si nik nekúpi. Stoja na realitnom trhu bez väčšieho záujmu. Toto by bol spôsob ako tým ľuďom pomôcť - legálne a so všetkými odvodmi a poplatkami pre štát. Žiaľ kompetentní to stále nechcú vidieť," uzatvára Martin Krajňák.