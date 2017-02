Muž považovaný za mafiánskeho bosa: Salingera na slobode monitorujú špeciálnym zariadením

František Salinger bol v deväťdesiatych rokoch obávaným mužom slovenského podsvetia. Policajti mu pripisovali trinásť mafiánskych vrážd. Za mrežami si odsedel trinásť rokov za ekonomickú trestnú činnosť a všeobecné ohrozenie. Išlo o mediálne známy prípad výbuch telefónnej búdky, pri ktorom zahynuli traja nevinní ľudia. Aktuálne je obžalovaný z vraždy bieleho koňa a prípravy vraždy mafiánskeho bosa žilinského podsvetia Milana Holáňa prezývaného Gorila.

Na Štedrý deň 2016 vyšiel František Salinger po trinástich rokoch spoza mreží. Súd mu väzbu nahradil probačným dohľadom a monitorovacím zariadením, ktoré ma na sebe dvadsaťštyri hodín denne. Podľa nariadenia totiž nesmie tento muž opustiť Žilinský kraj. Dnes už nežije okázalým životom mafiána. Týždenník PLUS 7 DNÍ ho stretol v uliciach Žiliny, presnejšie pred posilňovňou majsterky sveta v kulturistike Zuzany Kořínkovej, kde si bol zacvičiť.

Salinger o monitorovcom zariadení

Františka Salingera, v podsvetí prezývaného Malý Fero, sme oslovili priamo na ulici. Bežní obyvatelia Žiliny si ho zrejme ani nevšimli. Vozí sa na starom pontiaku a prejavom tiež nevystupuje výstredne.

Počas krátkeho rozhovoru, keď sme sa ho spýtali na vraždy a život na slobode rozopol bundu a ukázal na zariadenie, ktoré mu visí na krku. „Som rád, že mi aspoň toto povolili, ale za tie prachy to funguje tak, ako má. Z každej budovy ma to vyháňa, stále to stráca signál. Vtedy ma to vyzve takým signálom a niekedy aj volajú. Mám obmedzený pohyb na celý Žilinský kraj, ten opustiť nemôžem. Stále mám na krku aj na nohe zariadenie, ktoré to monitoruje, a to musím mať stále pri sebe aj v noci. Keď to aj z krku odložím, tak sa od toho nemôžem vzdialiť viac ako na desať metrov. Bol som si teraz zacvičiť a aj tam som to stále prenášal,“ vysvetľoval Salinger.

O pobyte za mrežami nám povedal len toľko, že by to doprial tým ľuďom, ktorí ho tam dostali. Zvládnuť sa to podľa jeho slov dá, ak je človek silný. „Viete, ja som bol asi v každej väznici na Slovensku. Každého pol roka som bol niekde inde. Snažil som sa cvičiť a vzdelávať. Za ten čas sa vonku všetko úplne zmenilo, akoby som začínal žiť odznova.“

Po týchto odpovediach nasadol do svojho auta. S prísľubom, že keď dopadnú dve obžaloby z vrážd, ktoré má na krku, podľa jeho predstáv, tak je pripravený vyrozprávať celý svoj príbeh. Dovtedy sa zrejme bude so sledovacím zariadením na krku a na nohe ulicami Žiliny prechádzať muž, na ktorého sa v deväťdesiatych rokoch mnohí obávali čo i len pozrieť.

Kto je František Salinger?

Františka Salingera, prezývaného Malý Fero, v deväťdesiatych rokoch považovali za šéfa žilinského podsvetia. Z najzávažnejších zločinov ho začali obviňovať až v roku 2007. Vari najznámejší sa stal po obvinení v mediálne známej kauze výbuchu telefónnej búdky v Žiline koncom deväťdesiatych rokoch, pri ktorej zahynuli traja nevinní ľudia. K tomuto skutku sa Salinger na súde priznal a dostal úhrnný trest trinásť rokov, ktorý mu vypršal presne na Štedrý deň 2016. Aktuálne je obžalovaný z dvoch vrážd. Oba prípady sa pojednávajú na Okresnom súde v Žiline.

František Salinger: Muža považovaného v deväťdesiatych rokoch za šéfa žilinského podsvetia dnes môžete stretnúť v uliciach Žiliny. V minulosti mu pripisovali trinásť vrážd.

Foto: Emil Vaško

Vražda bieleho koňa

V prvom prípade ide o likvidáciu bieleho koňa Milana Lichého, ktorá sa podľa obžaloby stala na jeseň 1998. Na tejto vražde sa údajne František Salinger podieľal spolu s bratom Pavlom Salingerom a Tiborom Barčíkom, ktorému obvinenie dočasne odložili.

Vražda sa stala v katastri obce Žilina v časti Háj. Milana Lichého doviedli k jame so šatkou na hlave. František Salinger ho potom podľa obžaloby prinútil kľaknúť čelom k vykopanej jame. V tej chvíli Salinger Lichého trikrát udrel tupou časťou sekery do ľavej časti hlavy.

Lichý na mieste zomrel. Mŕtvolu potom vyzliekli donaha a zakopali do pripravenej jamy. Lichého osobné veci spálili. Motívom vraždy bol prevod obchodných podielov alebo oprávnení štatutárneho orgánu v rôznych spoločnostiach, respektíve znemožniť odhalenie jeho predchádzajúcej činnosti.

Príprava vraždy mafiánskeho bosa

V druhom prípade vinia Salingera z organizovania troch pokusov o zavraždenie Milana Holáňa, prezývaného Gorila, na ktoré použili nastražené výbušne systémy. Salinger organizoval zavraždenie Rastislava G. a občana ruskej federácie čečenskej národnosti Chadijeva M.

Za tieto skutky hrozí Františkovi Salingerovi výnimočný trest. On sám však verí, že súd ho spod obžaloby oslobodí tak, ako sa to stalo aj v iných prípadoch. Salinger totiž poukazuje na to, že vo všetkých prípadoch proti nemu vypovedajú dvaja svedkovia - Simon Francl a Jaroslav Blaško, ktorých svedectvo sa v minulosti podarilo viackrát spochybniť.



Peter Holáň prezývaný Gorila: Saliger je obžalovaný z prípravy jeho vraždy. On sám to popiera.

Foto: Archív

Vinili ho z viacerých vrážd

Vražda Milana Daníška (✝29): Podľa polície Salinger a František Kolibáč (42) chceli zabrániť Daníškovej svedeckej výpovedi na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Salinger bol obvinený z lúpeže. Podľa obžaloby práve s Daníškom vykrádali kamióny. V máji 1999 Daníšek neprišiel na pojednávanie, kde mal vypovedať. Na súde vtedy chýbal ďalší svedok, ktorý bol zrejme tiež zlikvidovaný. Salingera napokon zbavili obvinenia a vyšetrovanie prokurátor zastavil v júni 2013. Prokurátor uviedol, že vyšetrovaním sa nezistilo, že by obvinený spáchal vraždu tak, ako to uvádzal svedok.



Poprava Miroslava Hnilicu: Františkovi Salingerovi stíhanie pre vraždu policajta zrušili.

Foto: Archív

Štefan Gažúr (✝27): Z tejto vraždy obvinil vyšetrovateľ Salingera v novembri 2007. Vražda sa stala na jeseň 1997. Podľa polície páchatelia na jeseň 1997 Gažúra vylákali na benzínku v Ružomberku, Salinger mu do piva dal uspávací prostriedok a spoločne nastúpili do auta. V Strečne, niekoľko metrov pred závorou na parkovisku Pltisko, ho z auta vytiahli a Salinger ho zastrelil. Potom ho preniesli do vykopanej jamy pri Váhu. Prípad sa dostal na súd. Ten však Salingera v októbri 2011 právoplatne oslobodil pre pochybnú výpoveď svedka Blaška.

Boris Ondák (✝25): Vražda sa stala v lete 1998. Salingera vyšetrovateľ z tohto skutku obvinil v decembri 2007. Pozostatky Ondáka nikdy nenašli. Predpokladá sa, že by mohli byť zakopané v ilegálnom hrobe v Českej republike.

Július Varga (✝27): Bol nezvestný od roku 1997. Ilegálny hrob, v ktorom našli Vargove pozostatky, bol pri Žiline. Trestné stíhanie v januári 2011 prokurátor zastavil, pretože je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený.

František Brisuda (✝43): František Salinger čelil aj obvineniu z vraždy Františka Brisudu, ktorá sa stala na jar 1997. Jeho pozostatky nikdy nenašli, prokurátor preto obvinenie Salingera v roku 2010 zrušil.



František Brisuda (✝43): František Salinger čelil aj obvineniu z vraždy, ktorá sa stala na jar 1997. Jeho pozostatky nikdy nenašli.

Foto: Polícia

Ján Račkovič (✝28) a Branislav Nováčik (+24): Ich pozostatky ležali v spoločnom hrobe. Zavraždení boli v roku 1999. Z vraždy policajti obvinili Rastislava Šittu, ktorý si odpykáva doživotie pre vraždy v kauze kyselinári. Salinger vraj mal so Šittom spoločný biznis, účasť Salingera sa nepodarilo preukázať.

Miroslav Hnilica (✝28): Pod sedadlom Tatry 613 vybuchla nálož danubitu. Prípad sa stal v apríli 1997. Milan Hnilica bol policajt v Žiline. Vyšetrovateľ z tejto vraždy obvinil Salingera. V roku 2013 prokurátor vyšetrovanie zastavil a obvinenie Salingera zrušil.