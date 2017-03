Zákerný vrah z Novej Bane oklamal sudcov: Uverili mu, a dve deti prišli o matku

Prvú milenku, osemnásťročnú Zuzanu, v roku 1989 Miroslav Štolc polial kyselinou. Ona prežila so škaredými ranami, jeho odsúdili na šesť rokov. V skutočnosti si Štolc odsedel iba tri roky, za dobré správanie ho podmienečne prepustili. S druhou milenkou, osemnásťročnou študentkou Evou, sa Štolc už nebabral. V roku 1999 ju zahrdúsil a jej telo strčil doma do skrine.

Súd ho poslal do najťažšej väznice na dvadsaťtri rokov. Za mrežami sa Štolc dokázal správať ako neviniatko a kompetentní usúdili, že aj s vrahom treba mať zľutovanie. Trest mu skrátili až o päť rokov. Von medzi slušných ľudí sa Štolc dostal vlani v lete a minulý týždeň surovo zavraždil ďalšiu svoju milenku. Dvadsaťosemročnú Evu, matku dvoch detí, dobodal nožom, väčšinu z päťdesiatich deviatich (!) rán smeroval na jej hlavu.

Ako šijací stroj

Zatnite ruku v päsť a celou silou búchajte do stola alebo trebárs do vankúša. Skúste takto rýchlo po sebe udrieť päťdesiatdeväťkrát a zistíte, že to nie je jednoduché. Miroslav Štolc vytiahol na Evu obyčajný malý vreckový nožík, ale bodal ho do Evinho tela so šialenou monotónnosťou ako šijací stroj. Bodné a rezné rany na rukách mladej ženy, na jej prstoch svedčia o tom, ako úporne sa mu snažila ubrániť, ako bolestne bojovala o svoj život. Zomrela na šok z vykrvácania v posteli banskobystrického penziónu, kam za Štolcom prišla. Dúfala, že konečne zažije vzťah, ktorý jej prinesie šťastie.

S dvomi dcérami sa pretĺkala sama, partner ju opustil krátko po narodení mladšej. Obyvatelia Novej Bane, kde Eva bývala, jej spolu s ďalšou ťažko skúšanou ženou vlani v januári usporiadali benefičný koncert s názvom Mama a ocko v jednej osobe. Pre noviny Náš Žiar vtedy Eva hovorila, že zarába prácou pri koňoch a na spoločenský život čas nemá, lebo starostlivosť o dve deti nie je pre osamotenú ženu jednoduchá. „Bez pomoci dobrých ľudí by sa to nedalo zvládať.“ Oklamať Evu nerobilo Štolcovi žiadny problém.

Ak presvedčil o svojej premene bacharov, šéfov viacerých väzníc a ešte aj sudcov, ktorým na stole ležali spisy o jeho zverstvách, potom opustená, utrápená žena bola mimoriadne ľahký terč. Ešte deviateho februára komentoval Štolc novú Evinu profilovú fotku na Facebooku obdivnými slovami: „Top! Top! Top!“

Desať dní nato zašiel vo večerných hodinách na políciu, aby oznámil, že Evu zavraždil. S jeho priznaním to však vôbec nemusí byť také horúce, ako to na prvý pohľad vyzerá. K okolnostiam vraždy odmieta vypovedať a na jeho tele či oblečení nebolo možné nájsť biologické stopy dokazujúce vraždu. Za policajtmi totiž prišiel až po tom, čo sa dôkladne vyumýval a obliekol si čisté veci.

Manželka vraha

„Ty špinavý pes, zabil si nám Evku... bodaj by si pomaly skapínal v tej base,“ tento komentár plný hnevu ktosi napísal na Štolcov facebookovský profil len pár hodín po vražde. Mimochodom, Štolc tam uvádza, že študoval na University of Oxford, ale vyučil sa za strojného mechanika. Aspoň tak to tvrdila jeho manželka a matka jeho troch detí. Rozprávala som sa s ňou v roku 1999, krátko po vražde prvej milenky Evy, študentky evanjelického gymnázia. Sedeli sme vtedy spolu v byte, v ktorom Štolc vraždu spáchal, a skriňa, do ktorej telo dievčaťa napchal, sme mali priamo pred očami.

Štolcova žena nevyzerala, že by bola z jeho zločinov šokovaná a zavraždenú Evu nevnímala ako obeť. Považovala ju za naivku, ktorá hlúpo dúfala v lásku jej muža, rovnako ako Zuzanu, ktorú polial kyselinou. Chvíľami sa dokonca zdalo, akoby krutý osud mileniek svojho muža považovala takmer za satisfakciu. Na detaily zločinov sa nevypytovala, snažila sa vedieť čo najmenej. Účet za plastickú operáciu Zuzany si všimla a tým bola pre ňu záležitosť vybavená. Úvahy o sadistických sklonoch manžela ju pobúrili.

„Je to úplne normálny chlap. Keď sme sa zobrali, bol taký - akoby som to povedala - nábožensky zaťažený. Jeho rodina patrí k cirkvi adventistov a myslím si, že bol veľmi rád, keď som toto učenie prijala. On má Bibliu v hlave, inteligenciou vopchá do vrecka hocijakého kazateľa,“ ospevovala manžela. „Je pravda, že je výbušný, v niektorých chvíľach sa neovláda, ale ku mne sa nikdy nesprával zle. Ruku na mňa zodvihol naozaj iba párkrát. Vždy to bolo v situácii, keď som ho vyprovokovala.“

Zahrdúsil tehotnú

O mileneckom vzťahu so študentkou Evou Štolcova žena vedela. Párkrát si ju priviedol rovno domov a ona dievčaťu aj kávu uvarila. Žiadosť o rozvod však podával on, nie ona, a keď ju stiahol späť, bola rada. Jedenásteho februára 1999 prišiel Štolc ku svokre, kde bola vtedy jeho žena s deťmi na návšteve, a nástojil na tom, aby okamžite šla s ním domov. Tušila, že na otázky nie je vhodný čas, len sa rýchlo obliekla a cupitala za ním.

Len čo vstúpili do bytu, Štolc otvoril skriňu v chodbe. „V skrini bolo to dievča. Mŕtve. Nemala som odvahu podísť bližšie, nevládala som sa naň ani pozerať. Strašne sa mi chcelo plakať. Miro tam stál a čakal, že niečo spravím. Povedala som, že sa musí prihlásiť na polícii.“ Štolc manželku poslúchol.

Sám oznámil vraždu na polícii, ale bránil sa takmer šľachetným motívom. Eva bola tehotná a podľa Štolcovej verzie sa chcela dieťaťa zbaviť. Žiadala, aby jej spravil potrat. On odmietal. Evu vraj miloval a po dieťati túžil. Hádali sa a došlo k fyzickej potýčke. Až pod jeho rukami v Evinom hrdle čosi divne zachrapčalo, uvedomil si, že je zle.

Zázrak sa nekonal

Súd Štolcovi neuveril a neverili mu ani študentkini rodičia. Vzťah medzi dcérou a ženatým mužom vnímali od začiatku ako patologický, na Štolca dokonca podávali trestné oznámenie za obmedzovanie Evinej osobnej slobody. Zabrániť najhoršiemu nedokázali, ale zavretie Štolca za mreže malo byť aspoň akou-takou útechou, že ďalším ženám už neublíži.

Lenže Štolc má opäť krv na rukách. A tentoraz najviac trpia deti, dve malé dievčatá, ktoré ostali bez mamy. Smrť ďalšej Evy, ďalšej Štolcovej milenky len pol roka po tom, ako tohto vraha predčasne prepustili z výkonu trestu, už nie je obžalobou zločinca, ale spoločenského systému. Asi je načase vrátiť sa k vnímaniu trestu odňatia slobody ako spôsobu ochrany slušných ľudí od zákerných vrahov a prestať sa spoliehať na to, že vo väzení sa niektorý z nich náhodou, možno, azda zázračne polepší.