Zachránia Bystričanov pred Kotlebom? Kto sú muži, ktorí sa mu chcú postaviť?

Pred štyrmi rokmi vyriekol premiér Fico dnes už povestnú arogantnú vetu o vreci zemiakov, čím vystrelil extrémistu Mariana Kotlebu z pivničných priestorov verejného diania rovno na jeden z jeho najvyšších piedestálov. Župné voľby budú síce až na jeseň, no už dnes sa o post župana v banskobystrickom VÚC strhol silný boj. Kto všetko sa chystá poraziť Kotlebu a koho to vlastne tí všetci chcú poraziť?

Diktátorské sklony

Stredoškolský učiteľ informatiky, ktorý stratil prácu práve pre šírenie neakceptovateľných názorov, robil istý čas vyhadzovača v bare, kým sa vďaka trucpodniku voličov nerozložil v kancelárii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Tým sa všetka „zábava“ skončila.

Kotlebove reči o vyriešení problémov s neprispôsobivými Rómami z osád ostali jalovými a, čo je nesmierne zaujímavé, vracia sa k nim čoraz menej. Ak niekto dúfal, že Kotleba je schopný potiahnuť kraj do lepších časov, teraz musí konštatovať, že za Kotlebovho predsedovania sa k lepšiemu nezmenilo vôbec nič.

Naopak, región prišiel o obrovský benefit v podobe eurofondov, Kotleba sa predviedol ako arogantný, bezohľadný papaláš s diktátorskými sklonmi - presne taký, proti ktorým akože bojoval - a Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa zmenil na sídlo Ľudovej strany Naše Slovensko.

Inštitúcie i firmy kraja sú zamorené Kotlebovými príbuznými, kamarátmi a spolustraníkmi z celého Slovenska. Na teplých miestečkách poberajú skvelé platy na úkor domácich. Ak už pre nič iné, tak aspoň pre nich sa očakáva Kotlebova kandidatúra do novembrových volieb na miesto župana. Veď kam by sa všetci kotlebovci zrazu podeli? Šli by azda na úrad práce?

Kampaň nepotrebuje

O opätovné víťazstvo sa Marian Kotleba (40) zatiaľ nemusí báť. Napriek škandalóznemu vykonávaniu funkcie sa neobjavil nikto, kto má na výhru väčší potenciál. Kandidatúru na predsedu BBSK ohlásilo už sedem mužov, ani jeden z nich však nemôže povedať, že ľudia v regióne ho poznajú. Zato meno Kotleba vedia ku konkrétnemu človeku priradiť aj malé deti naprieč celou krajinou.

Kotlebovu výhodu by mohla znížiť dobre postavená a hlavne masívna volebná kampaň protikandidáta. Teda keby bol iba jeden. Lenže čím viac sa počet Kotlebových protikandidátov vzďaľuje od čísla jeden, tým menej práce musí Kotleba vynaložiť na vlastnú kampaň. Pri počte sedem sa jeho kampaň pokojne môže scvrknúť na samotné ohlásenie kandidatúry.

