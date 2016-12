Mladík zo Zvolena brutálne znásilnil svoju expriateľku. Pred trestom sa ukryl na psychiatrii

Po pacienta si prišli policajti: Zo Psychiatrickej nemocnice v Kremnici odviezli Vlada do väzby. Foto: JÁN LETTRICH

Verejné pojednávanie je veľmi ťažká diagnóza, pracovníci súdov by na túto tému vedeli dlho rozprávať! Čím viac sa blíži vytýčený termín, tým horšie sa obvinení cítia. Ťažké depresie, problémy s chrbticou, arytmia či vysoké horúčky nastúpia deň-dva pred pojednávaním. Našťastie, ustupujú zázračne rýchlo, obyčajne už pár hodín po jeho skončení.

So synom známeho zvolenského podnikateľa to bolo deň pred rozhodovaním krajského súdu o jeho väzbe také zlé, že ho museli hospitalizovať v psychiatrickej nemocnici v Kremnici. Lenže úľava tentoraz neprišla. Krátko po pojednávaní vtrhli do nemocnice policajti, pacientovi nasadili putá a odviezli ho za mreže.



Autoservis po výbuchu: V roku 2010 zvolenský podnikateľ čelil viacerým útokom.

Foto: archív

S chirurgickými rukavicami a so stiahnutými nohavicami

Známy majiteľ veľkej oranžovej audiny a autoservisu vo Zvolene sa neteší najlepšej povesti. Miestni sa o ňom boja čo i len rozprávať, vraj má ostrú povahu a k tomu kontakty s policajnými funkcionármi, vplyvnými ľuďmi v meste a so sudcami. Podľa registra zmlúv jeho firma poskytovala služby ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra, rôznym okresným policajným riaditeľstvám i Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

Veľa sa o ňom hovorilo pred šiestimi rokmi, keď ktosi hodil výbušninu k jeho rodinnému domu a o pár mesiacov výbuch rozmetal recepciu autoservisu i výklad s autami. V posledných dňoch sa témou debát stáva už podnikateľov syn. Dvadsaťštyriročný Vladimír je obvinený zo znásilnenia bývalej priateľky. Hrozí mu sedem až dvanásť rokov za mrežami.

Pokračovanie na ďalšej strane