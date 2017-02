Pobúrená Žilina: Kotlebovec chce rečniť pre verejnosť o čistote rasy!

Opäť hľadá cestičky ako rozosievať svoje fašistické bludy medzi slovenský národ. Neonacistovi Mariánovi Magátovi nestačilo, že mu vedenie Brezna pred pár týždňami uštedrilo tvrdú ranu a zakázalo jeho prednášku “o rase a rasizme“ v mestskom kultúrnom dome. Tentoraz skúša trpezlivosť Žilinčanov.



Popierateľ holokaustu: zameral sa na Žilinu. Vedenie mesta je proti. Čo urobia v hoteli, kde si objednal priestor na prednášku?

Foto: Archív

Na internete už ohlasuje akciu v Hoteli Slovakia pre tristo návštevníkov. Neonacista a pokračovateľ Slovenského štátu v nenávisti k Židom by dal zrejme veľmi rád voľný priebeh svojim výlevom typu: „Dnes pred 124 rokmi sa narodil Adolf Hitler. Okrem toho ze zastaval funkciu Risskeho kancelara to bol aj mierotvorca, skveli ekonom, recnik a clovek so srdcom na spravnom mieste. Kto niekedy cital jeho prejavy, chape ze to bol uzasny clovek. Cest jeho pamiatke,“ aké v minulosti zverejnil na sociálnej sieti.

V hoteli nič netušia

V hoteli Slovakia o Magátových zámeroch nič netušia. „Neviem o tom. Objednávky robia naše prevádzkarky. Viete, keď niekto príde a zadá objednávku, ja to nesledujem, ale či oni vedia, čo bude prednášať? On prevádzkarkam nemusí hovoriť obsah prednášky,“ povedala nám majiteľka hotela pani Hodásová.

Na otázku ako so situáciou naloží, reagovala: „Musím si to najskôr overiť. Ďakujem za informáciu.“

Radnica je proti

Na žilinskej radnici sa popierateľ holokaustu s pochopením nestretol. „Nepáči sa nám to. Samozrejme, že nie je optimálne, aby takíto ľudia robili prednášku na takúto tému, keď nemajú na to príslušné vzdelanie. Všetko, čo bude v zákonných možnostiach na zamedzenie takéhoto výstupu, urobíme,“ tvrdí zástupca primátora Patrik Groma a zároveň poukazuje na ďalší spôsob ako s neofašizmom nakladať:

„Ľuďom je potrebné vysvetľovať, objasňovať veci a dávať im také argumenty, aby pochopili, čo je správne. Komunikovať s nimi. Štát, kraje a mestá sa musia stretávať s mladými ľuďmi, objasňovať im veci, ukazovať príklady. Prioritou nášho mesta je to, že vozíme školákov do Osvienčimu. Každý jeden žiak žilinskej školy musí navštíviť Osvienčim, nech na vlastné oči vidí, čo spôsobil nacizmus.“