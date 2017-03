ŠKANDÁL Mafiánske vraždy budú súdiť nanovo. Dôvody sú šokujúce!

Odišiel do dôchodku: Pre odchod sudcu Jána Jamrich sa mafiánske megakauzy začnú pojednávať od začiatku. Foto: Archív

Stalo sa to na konci decembra 2016. Dlhoročný sudca Ján Jamrich odišiel do dôchodku. Podľa mnohých odborníkov patril na Slovensku k najlepším. Pojednával najväčšie kauzy. Nechýbala medzi nimi mafiánska poprava ženy a dieťata v Moste pri Bratislave, likvidácia mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho či kauza policajtov, ktorí v čase voľna robili vodičov a bodygardov ľahkým dievčatám v Senci, ale aj mnohé iné. Ján Jamrich má za sebou tridsaťšesťročnú prax bez jediného návrhu na disciplinárne konanie. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ teraz prehovoril. Jeho slová sú šokujúce.

„Dôvodom môjho odchodu bol podstav sudcov a delenie spisov po bývalých kolegoch, čo už bolo neúnosné. Tak ako aj katastrofálne podmienky, v akých sa na Okresnom súde Bratislava I pracuje.“ Jamrich nám tiež potvrdil, že po ňom zostalo nedokončených asi 100 prípadov, ktoré si jeho kolegovia budú musieť rozdeliť.Počet sudcov po odchode Jána Jamrich klesol na krízových šesť a mafiánske megakauzy, ktoré po ňom zostali, zrejme budú musieť začať pojednávať od začiatku. Ale poďme pekne po poriadku.

Kancelária sudcu Jamricha: Pracovné podmienky kritizova už pred vyše rokom.

Foto. Emil Vaško

Postupný kolaps súdu

Jeden z najvyťaženejších súdov na Slovensku, Okresný súd Bratislava I, sa dlhé roky pasoval s najzávažnejšou agendou, ktorú jej tam prideľovali. Počet sudcov dosahoval číslo deväť, čo už v týchto časoch pokladali za problémový stav. Do prvej väčšej krízy sa spomínaný súd dostal, keď sa v máji 2014 prevalil nevídaný škandál sudcu Pavla Dekánka. Ten sa „preslávil“ desiatkami premlčaných prípadov. Nasledoval odchod niekdajšieho vojenského sudcu do dôchodku, neskôr jeho obvinenie z prečinu marenia úlohy verejným činiteľom. Dekánkove neukončené prípady, ktorých počet sa vyšplhal na 257, sa rozdelili medzi zostávajúcich ôsmich sudcov.

Vtedajšia predsedníčka súdu Eva Fulcová na krízový stav spôsobený nedostatkom sudcov a množstvom nevyriešenej agendy upozorňovala kompetentných. „Žiadala som ministra spravodlivosti o zvýšenie počtu sudcov minimálne o jedného, ideál by bol dvaja, ale je to bez reakcie,“ povedala vtedy týždenníku PLUS 7 DNÍ Fulcová a ukázala nám otrasné podmienky, v ktorých musia sudcovia pracovať. Ich kancelárie - pri všetkej úcte - skôr pripomínali zberné suroviny, ako pracovisko v budove s názvom Justičný palác.



Predsedníčka súdu: Eva Fulcová upozorňuje na hrozby, ktoré môžu znefunkčniť Okresný súd Bratislava I.

Foto: Emil Vaško

Sudca avizoval odchod

Počas toho, ako nám v novembri 2015 predsedníčka súdu ukazovala stohy papierov, pomedzi ktoré sa musia sudcovia denne predierať, sme v jednej z kancelárii stretli dlhoročného sudcu Jána Jamricha. Ten vtedy nad katastrofálnym stavom len krútil hlavou. S dôverou, že sa veci pohnú správnym smerom, nám vyrozprával o podmienkach v Justičnom paláci.

„My už nevládzeme, každý máme veľa veľkých a časovo náročných káuz. Keď odíde ešte ďalší sudca alebo dvaja, ktorí čelia disciplinárnym konaniam, môžeme ísť všetci rovno na psychiatriu. To sa nijako nedá zvládnuť. Ak sa počet sudcov nezvýši a dôjde k prerozdeleniu prípadov čo i len po jednom odchádzajúcom sudcovi, odídem 1. januára 2017 do dôchodku,“ povedal pred niečo vyše rokom v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ sudca Ján Jamrich.



Sudca Ján Jamrich: Na katastrofálne podmienky a podstav sucov upozorňoval už pred vyše rokom.

Foto: Emil Vaško

Stovky káuz na stole

Bratislavský súd so sídlom v Justičnom paláci akoby bol prekliaty. Namiesto požadovaných posíl nasledovalo po škandále s Dekánkom pranierovanie ďalšieho muža v talári a nakoniec aj jeho odchod. Pod paľbou kritiky sa ocitol dlhoročný sudca Juraj Mihál. Pre jeho pochybenie sa totiž dostali na slobodu muži z gangu takzvanej bankomatovej mafie. Koncom februára 2016 ohlásil Mihál koniec svojej sudcovskej činnosti a odišiel do dôchodku. Zostalo po ňom 174 nevybavených vecí, medzi nimi nechýbali ani známe kauzy.

Viac ako stovku prípadov si museli prerozdeliť zostávajúci sudcovia, ktorých počet sa znížil na sedem. Celkovo si po dvoch sudcoch museli ich bývalí kolegovia prerozdeliť neuveriteľných 431 káuz. Každému sudcovi teda k jeho agende pribudlo priemerne 61 skutkov. Zaujímavý môže byť pre čitateľov fakt, že kauzy, ktoré po sudcoch prevezmú iní sudcovia, sa s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote museli začať pojednávať úplne od začiatku. To znamená nové dokazovanie, nový výsluch všetkých svedkov.



Ako zberné suroviny: Takto to vyzerá v kanceláriach na Okresnom sude Bratislava I.

Foto: Emil Vaško

Neriešený problém

Eva Fulcová dnes už nie je predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I. Jej funkčné obdobie vypršalo a riadením je dočasne poverený Vladimír Sklenka. Ten na rozdiel od Evy Fulcovej na otázky týkajúce sa akútneho nedostatku sudcov na trestnom úseku, počtu nevyriešených káuz či katastrofálnych pracovných podmienok do uzávierky nijakým spôsobom nereagoval. Sklenkov nezáujem sa ako-tak pokúsilo zachrániť ministerstvo spravodlivosti.

„Výberové konania na funkciu sudcu pre OS Bratislava I boli v máji a septembri 2016. Tento rok sa výberové konanie na sedem miest sudcov na tento súd konalo v januári 2017,“ informoval nás o riešení akútneho podstavu hovorca ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Do dnešného dňa však žiadny z adeptov požiadavkám nevyhovel. Ministerstvo pod vedením Lucie Žitnanskej tvrdí, že je jeho záujmom riešiť aj priestory Okresného súdu Bratislava I. Napriek tomu, že minister Tomáš Borec sa už hrdil tým, že pre jeho zamestnancov kúpil polorozpadnutú budovu na Lazaretskej ulici v Bratislave. Ani niekoľko rokov od „výhodnej“ kúpy sa však nenašli peniaze na jej rekonštrukciu.



Budova pre súd: Sídlí na Lazaretskej ulici v Bartsialave. Kúpilli ju za ministrovania Tomáš Boreca.

Foto: Emil Vaško



Dezolátný stav: Táto budova mala vyriešiť katastrofálnu situáciu na Okresnom súde Bratislava I.

Foto: Emil Vaško

Najzávažnejšie otvorené kauzy

Kauzy sudcu Jána Jamricha

Dvojnásobná vražda v Moste pri Bratislave

Dvojnásobná vražda sa stala v decembri 2004 v Moste pri Bratislave. Najatí vrahovia namiesto bývalého policajta zastrelili jeho mladú priateľku a desaťročného syna. Šlo o súčasť vybavovania účtov v podsvetí. Za streľbou stojí podľa obžaloby gang Branislava Adamča. Kauza je na Okresnom súde Bratislava I od roku 2008. Ak obžalovaní nebudú súhlasiť s pokračovaním, Jamrichov nástupca bude musieť pojednávať od začiatku. Celý proces sa tak natiahne, čo platí aj pre ďalšie prípady.



Vražda ženy a dieťaťa: Na súde sa rieši takmer desať rokov.

Foto: Archív



Karol Mello a Branislav Adamčo: V mafiánskej megakauze sú obžalované známe tváre.

Foto: Archív

Vražda mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho

Muža považovaného za bosa bratislavskej vetvy sýkorovcov Petra Čongrádyho, alias Čongiho, zastrelili v septembri 2004. Stalo sa tak za bieleho dňa pred pizzeriou v bratislavskej Petržalke. Pôvodne chceli Čongrádyho zlikvidovať už v roku 1999. Dvaja muži mali obeť zastreliť pred bratislavským barom, no podľa skorších vyhlásení polície sa im situácia nepozdávala a od zámeru ustúpili. Z prípravy vraždy neskôr obvinili Sergeja Miňajlenka, Petra Holáňa, Romana Jaďuďa, Dušana Šurinu a Vladimíra Šarana. Čongrádyho napokon popravili päť rokov po nevydarených prípravách. Z vraždy obvinili Sergeja Miňajlenka, Petra Holáňa, Ivana Beňu, Vladimíra Smetanu a Petra Koperu. Poslední dvaja menovaní sú už odsúdení. S prokurátorom uzavreli dohodu o vine a treste. Vladimír Smetana neskôr vo výkone trestu zomrel. Prípad Čongrádyho vraždy sa na Okresnom súde Bratislava I pojednával od roku 2015. Koncom februára 2017, po odchode sudcu Jamricha, sa začal celý proces odznova.



Verejná poprava: Petra Čongrádyho zastrelili v roku 2004 pred petržalskou pizzeriou. Kauza sa pre odchod sudcu Jamricha začala riešiť nanovo.

Foto: Archív

Vražda prostitútky

Vražda 19-ročnej Lucie sa stala v roku 2005. Jej telo našli pri výpadovke na Šamorín v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Z brutálnej vraždy je obvinený 28-ročný Milan Ď. z Bratislavy. Pojednávanie sa zrejme odštartuje odznova.

Kauza senecký bordel

Ide o kauzu, kde policajti robili v čase voľna vodičov a bodygardov ľahkým dievčatám v Senci. Aj tento prípad zrejme čaká návrat na úplný začiatok.

Kauzy sudcu Pavla Dekánka

Bytová mafia

Bytová mafia úradovala na území Bratislavského kraja niekoľko rokov. Skupina ľudí prostredníctvom nastrčených osôb vybavených falošnými dokladmi získavala nehnuteľnosti v celkovej hodnote niekoľko miliónov eur. V roku 2010 v kauze obžalovali štrnásť ľudí na čele s bývalým recidivistom a agentom polície Jozefom Dragom. Predsedom senátu pojednávajúceho kauzu bol dnes už bývalý sudca Pavol Dekánek, ktorý nechal svojou nečinnosťou premlčať desiatky prípadov. Prípad po pridelení novému sudcovi išiel na úplný začiatok.



Jozef Drag v putách: Kauza bytovej mafie sa už po odchode sudcu Pavla Dekánka začala pojednávať nanovo.

Foto: Emil Vaško

Kauzy sudcu Juraja Mihála

Autičkársky gang Martina Ráca

Martin Rác, ktorý v minulosti tvoril pár s herečkou Karin Haydu, je obžalovaný z falšovania a pozmeňovania identifikačných údajov áut. Pre procesnú chybu sudcu sa nakrátko dostal na slobodu. Prípad začali pojednávať odznova.



Bratislavský podnikateľ Martin Rác: Je obžalovaný z falšovania a pozmeňovania identifikačných údajov áut.

Foto: Archív

Kauza Martin Jajcaj

Po odchode sudcu Mihála do dôchodku sa odznova začal pojednávať prípad vraždy Michala Horeckého. Z jeho vraždy je obžalovaný Martin Jajcaj. Kauzu riešia na súde už takmer desať rokov.