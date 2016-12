Tatry zaliate slnkom: Ľudia si užívajú svahy aj ľadový kostol

Vianočné sviatky priniesli najmä východniarom nádielku snehu a zimy, akú im na západe krajiny len môžu závidieť. Mínusové teploty a niekoľko centimetrov snehu potešili nejedno dieťa. A k sa im málilo snehu pri domoch, nohí jednoducho vyštartovali do Vysokých Tatier a tam si ho užili do sýtosti.



Romantika vo Vysokých Tatrách: Takto to aktuálne vyzerá na zjazdovkách zaliatych slnkom.

Foto: Plus 7 dní

"Na Hrebienku sme sa mohli sánkovať, v Dolnom Smokovci sme si zas mohli zakorčuľovať. A to aj v noci. Bol to úžasný zážitok," prezradil Milan z Michaloviec, ktorý so svojou rodinkou jazdí do Tatier pravidelne.



Prechádzky, či korčuľovanie: Nočné korčuľovanie v Dolnom Smokovci má svoje čaro. No plochu si musíte najprv odpratať. Východniarov lákajú aj prekrásne vychádzky po našich veľhorách.

Foto: Rudolf Felšöci

Najviac si pochvaľoval jedinečnú ľadovú baziliku na Hrebienku. "Aj keď sme museli na vstup stáť v rade viac ako hodinu, stálo to za to," prezradil ďalej. Vraj by nikdy nepovedal, že celý chrám je z 90 ton ľadu a že jednotlivé časti diela robili až 8 sochári.



Až 90 ton ľadu: Jedinečnú baziliku z ľadu robili 8 sochári.

Foto: Rudolf Felšöci