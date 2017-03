VIDEO Obvinený z vraždy prvýkrát pred kamerami!

Peter Kubička a Richard Stehlík, boli ešte pred rokom obchodní partneri. Dnes je jeden obvinený z vraždy, druhý nezvestný.

Vinu popiera

Všetko sa to malo stať minulý rok v máji v Žiline. Práve Kubička má mať podľa obvinenia na rováši smrť Richarda Stehlíka, ktorý je už celé mesiace vedený ako nezvestný. Aj keď je stíhaný väzobne viac ako pol roka, svoju vinu pred políciou vehementne popiera.

Dnes sa tento muž stíhaný pre raždu postavil opäť pred súd. Slovíčko opäť sme použili preto, lebo súdy v Žiline rozhodovali o jeho prepustení z väzby, už tretí krát v priebehu jediného mesiaca.



Počas eskorty: Peter Kubička obvinený z vraždy Richarda Stehlíka si pocelý čas kryl zakrýval tvár.

Foto: Martin Bublavý

Na slobodu s náramkom

Muž, ktorý je políciou pokladaný za vraha podnikateľa Richarda Stehlíka, požiadal o prepustenie z väzby už začiatkom februára 2017. Vtedy prvostupňový súd rozhodol o jeho prepustení na slobodu. Podmienkou bolo, že bude monitorovaný elektronickým náramkom.

Prokurátor voči rozhodnutiu okamžite podal sťažnosť. O dva týždne neskôr preto zasadol Krajský súd v Žiline, ktorý rozhodnutie o prepustení zrušil.

Netrvalo ani dva týždne, keď Okresný súd v Žiline dostal po vznesení obžaloby ďalšiu Kubičkovu žiadosť o prepustenie spoza mreží. Preto dnes, 3. marca 2017, muža stíhaného pre vraždu obchodného partnera predviedla väzenská eskorta opäť pred sudcu s navlas rovnakou žiadosťou ako pred necelým mesiacom.



Počas eskorty: Peter Kubička obvinený z vraždy Richarda Stehlíka si pocelý čas kryl zakrýval tvár.

Foto: Martin Bublavý

Prvé zábery

Už pri vystupovaní z auta väzenskej eskorty si večný žiadateľ o prepustenie, natiahol na hlavu kapucňu a pred tvár strčil papiere. S putami na rukách aj nohách, obkľúčený väzenskou strážou na otázky týkajúce sa vraždy nezvestného Richarda Stehlíka nereagoval.

Po niečo viac ako hodine súd rozhodol. Sudcu tentokrát žiadosťou o prepustenie s monitorovacím náramkom neobmäkčil. Petra Kubičku na slobodu neprepustili.

Prokurátor Matuš Harkabus neskrýval spokojnosť. Jeho oponent, advokát Petra Kubičku, zas podal voči rozhodnutiu sťažnosť. To znamená, že muž stíhaný pre vraždu pôjde pred sudcu aj po štvrtýkrát. Stať by sa tak malo už o pár dní.

Policajné vyšetrovanie

Doposiaľ vykonané procesné úkony a nazhromaždené dôkazy nasvedčujú, že skutku sa mal dopustiť 44-ročný Peter Kubička, ktorý čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.

Podnikateľ Peter Kubička mal podľa obvinenia dňa 23. mája 2016 okolo poludnia v Žiline obchodné stretnutie s obchodným partnerom Richardom Stehlíkom. Na tomto stretnutí ho mal podľa polície zatiaľ nezisteným spôsobom usmrtiť, pričom telo mal ukryť na zatiaľ neznámom mieste.

Stehlíkovi zobral kľúče od jeho BMW 325d a mal s ním odísť smerom na sídlisko Solinky, kde mal toto auto na ulici Smrekovej okolo 16.09 zaparkovať. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov.



Obchodní partneri: Peter Kubička obvinený z vraždy Richard Stehlík v policajnom pátraní.

Foto: Archív

Ďalší zločin

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vedie tiež trestné stíhanie pre pokus zločinu podvodu, pre ktorý bolo v mesiaci júl 2016 vznesené obvinenie 44-ročnému Petrovi K. Podľa zistených informácií sa obvinený dňa 23. mája 2016 pokúsil podvodným spôsobom na svoju spoločnosť previesť pozemky patriace Richardovi Stehlíkovi.



Na dovolenke: Richard Stehlík mal rád slnko a more. Ak máte akékoľvek informácie o jeho zmiznutí, oznámte to policajtom alebo jeho rodine.

Foto: Archív R.S.

Pomôžte polícii

Polícia opakovane obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o pomoc pri hľadaní tela nezvestného podnikateľa Richarda S. To znamená, akékoľvek poznatky a informácie o nezvyčajnom pohybe motorových vozidiel a osôb s náradím na kopanie v blízkosti obcí Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Kysucké Nové Mesto a Čierne a to v teréne mimo vyznačených ciest v období od 23. mája 2016 do 3. júla 2016. Takisto polícia žiada občanov o informácie k neobvyklým zmenám terénu v daných lokalitách, ktoré by nasvedčovali výkopovým prácam a tieto zmeny upútali ich pozornosť. Informácie môžu občania oznámiť osobne, telefonicky alebo písomne a to aj anonymne na nasledujúce kontaktné adresy vyšetrovateľa: Odbor kriminálnej polície KR PZ v Žiline, ul. Hálková, Žilina, mjr. Ing. Andrej Hulman, tel. č. 096140 2612, e-mail: andrej.hulman@minv.sk; alebo na bezplatnej tel. linke 158.