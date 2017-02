Bubeník z AC/DC: Z väzenia poputuje rovno na Slovensko

Súdili ho za držanie metamfetamínu, marihuany, za vyhrážky, ba i za pokus prípravy vraždy. „Dni môjho životného pekla sú spočítané. Do budúcna pozerám s optimizmom, poctivo navštevujem psychiatra, svojim deťom som bližšie ako kedykoľvek predtým. Ale tvrdá muzika? Tá ma nikdy neomrzí,“ priznáva 62-ročný búrlivý rocker, vlastným menom Phillip Hugh Norman Witschke Rudzevecuis.

Búrlivák

„Je mojím absolútnym vzorom a hrdinom. Hoci rytmika AC/DC znie jednoducho, bolo pre mňa vždy ťažké zahrať ako Phil Rudd,“ hovorí Christoph Schneider z Rammsteinu. V legendárnej AC/DC pôsobil Rudd v rokoch 1975 až 1983, keď ho z kapely vylúčili pre problémy s alkoholom. Presťahoval sa na Nový Zéland, ale v roku 1994 sa ku kapele vrátil. Zostal jediným členom narodeným v Austrálii, hoci stále žije v novozélandskej Taurange. Tam ho v novembri 2014 v jeho dome zatkla polícia pre podozrenie z pokusu o objednávku vraždy. Nuž, rocker, ktorého neovládla len hudba, ale aj drogy, nebol žiadne neviniatko!

Vyšlo najavo, že po vydaní svojho prvého sólového albumu Head Job nebol spokojný s jeho predajom. Ako uvádzajú policajné záznamy, v dôsledku toho vyhodil viacerých zamestnancov, medzi nimi aj muža, ktorý bol jeho ochrankár aj osobný asistent. Na toho bol obzvlášť nahnevaný. Dokonca hľadal niekoho, kto by dotyčného muža odstránil, a za túto službu ponúkal 200-tisíc dolárov, motorku či jeden zo svojich automobilov. Okrem toho sa vraj sám vyhrážal bývalému zamestnancovi, že ho zabije. Muzikantov právny zástupca uviedol, že jeho klient bol v čase telefonátu nahnevaný a pod vplyvom drog.

Naživo a zblízka

Ruddovi hrozilo sedem rokov za mrežami, ale nakoniec skončil vlani na osem mesiacov v domácom väzení. Pykal a vstúpil si do svedomia. Priznal, že každý týždeň má stretnutie so psychiatrom, aby sa dostal z tých „šialených sračiek“. Na tento rok naplánoval veľkolepé európske turné a vedel, že musí byť vo forme. Phil Rudd Head Job European Tour 2017 odštartuje 31. marca v nórskom Osle a na Slovensku odohrá v máji až tri koncerty - šestnásteho mája v bratislavskom Rock Café, o dva dni v žilinskom Event House a na ďalší deň v PKO Prešov - Čierny orol. Predstaví nielen svoj sólový album, ale zahrá aj hity AC/DC. „Momentálne vieme už technické požiadavky na prípravu koncertu, ale sme pripravení splniť aj ďalšie, ktoré prídu neskôr,“ povedal nám hovorca organizátorov koncertu Edo Kopček. „Očakávame veľa bubeníkov z celého Slovenska, pretože by bol hriech nevidieť Phila Rudda tak zblízka, ako to bude práve na našich koncertoch,“ dodal Kopček.