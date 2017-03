VIDEO Dominika Cibulková na Miami: Namiesto nákupov a opaľovania tvrdá drina

Drina, pot, ľadové kúpele. Pred svojimi prvými Vianocami po svadbe siahla Dominika Cibulková na dno svojich síl. Na Floride zaliatej slnkom prežíva najťažšie obdobie roka, ktoré sama nazýva peklom. Hodiny tvrdej práce v posilňovni strieda s náročnými výmenami na dvorcoch Evert Tennis Academy pod dohľadom profesionálneho trénerského tímu. A teší sa na návrat domov, kde si k štedrovečernému stolu zasadne spolu so svojou a s manželovou rodinou.

Čítajte viac VIDEO Cibulková prežíva najťažšie obdobie. Nazýva ho peklom

Floridu miluje

Už skoro ráno je pri bazéniku vo vilovej štvrti Courside Villas v mestečku Boca Raton pri Miami rušno. Dominika práve skončila svoju pravidelnú polhodinu jogy a s celým tímom sa chystajú na raňajky. Ako nám žartom hovorí jeden z trénerov, nie vždy sú práve chutné, zato sú zdravé. Na druhej strane, obedy spod varešky Dominikinho manžela Michala sú vraj ukážkové a všetci sa na ne tešia. Do hodovania je však ďaleko.



S trénerom: Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták je s Dominikiným výkonom spokojný.

Foto: Michal Smrčok

Podľa správ v televízii nás čaká najhorúcejší decembrový deň a ručička teplomera by sa mala vyškriabať až na tridsať stupňov. Palmovou alejou to máme na kurty pár minút. Naša tenistka v ľahkej džogingovej súprave pôsobí oddýchnuto a usmiato. Prezrádza nám však, že včera padla vyčerpaná do postele už o deviatej večer. Nekonečný tréningový kolotoč jej dáva zabrať a „letné“ počasie na Floride by si určite vedela predstaviť inak ako v potokoch potu na tenisových kurtoch. Napriek tomu tento kúsok zeme miluje.

Nielen preto, že tunajšia klíma je ideálna na prípravu na Austráliu. Chodí sem už od dvanástich a má to tu rada. „Florida mi najviac pripomína Európu. Životom, ľuďmi, atmosférou. Cítim sa tu skoro ako doma,“ hovorí. Navyše, so spolumajiteľkou Akadémie Chris Evertovou, bývalou svetovou tenisovou jednotkou, majú nadštandardné vzťahy a celý pobyt majú prakticky zadarmo.

Pokračovanie na ďalšej strane