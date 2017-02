EXKLUZÍVNE Exminister Počiatek otvorene o tom, kam zmizol a čo tam robí

Kedysi bol jedným z najviditeľnejších Ficových ministrov, po minuloročných voľbách sa však stiahol, neuchádzal sa o ministerské kreslo a vzdal sa poslaneckej stoličky. Z verejného života úplne zmizol a o jeho súkromnom živote sa začali vynárať rôzne historky.

Rozprávkové majetky Kaliňáka a Počiatka: Kde na toto zobrali?

Ako žije, s kým sa stretáva a čo vo voľnom čase robí. Asi najviac sa pretriasalo jeho dlhoročné manželstvo s brunetkou Ivanou. Pravidelne sa šušká o ich rozchode, hádkach a rozvod sa skloňuje častejšie, ako sa strieda zima s letom. Fakt je, že nový rok privítal Ján Počiatek iba s najstaršou dcérou Kristínou a kamarátmi. Odletel na luxusnú dovolenku, kam chodia zväčša zamilované páry vyznávať si lásku. Raj na zemi - Maldivy - však navštívil bez svojej polovičky. Pre PLUS 7 DNÍ prehovoril o dôvodoch.

FOTO Bujaré žúry, útek do Ameriky: Exminister Počiatek je poriadny kvietok!

Utiekol do tepla

Tri dni pred koncom roka 2016 nasadol Ján Počiatek s najstaršou dcérou Kristínou na viedenskom letisku Schwechat do lietadla, ktoré s medzipristátím v Dubaji smerovalo na exotické súostrovie. V lietadle, kde prevládala slovenská posádka, sa stretla údajne dobrá partia a nálada počas letu do Dubaja sa niesla v duchu príjemných debát, či už o športe, alebo politike.

Čítajte viac Politici či podnikatelia? Verejní funkcionári o svojich príjmoch radi mlčia

Viac ako päťhodinový let podľa exministrových slov ubehol rýchlo a dokonca ani nepomyslel na cigaretu: „V lietadle som si zvykol úplne v pohode vydržať bez cigarety, pretože väčšinu letu vždy prespím. A to let do Dubaja vôbec nie je dlhý,“ zhodnotil. S fajčením sa pokúšal skoncovať už viackrát, dokonca to sľúbil pred rokmi svojej dcére, no nikotín zatiaľ nad jeho predsavzatiami víťazí. Ani na Nový rok si už tentoraz nič nenahováral: „Fajčiť som neprestal, tak som si radšej prestal dávať novoročné predsavzatia,“ zasmial sa kedysi podľa ankiet najväčší fešák medzi politikmi.

Počiatek odkázal z Ameriky: Na sedenie v parlamente už nemám energiu

Ženu nechal doma

„Rozhodli sme sa, že malá Karla je na túto destináciu ešte primalá, a tak s ňou Ivanka zostala doma. Staršia dcéra chcela za každú cenu ísť, tak sme jej vyhoveli,“ vysvetlil exminister svoju novoročnú dovolenku bez manželky. Ivana Počiatková ostala doma a silvestrovala v ich vile na bratislavskom Slavíne so zvyškom rodiny a s blízkymi priateľmi. Cez internet boli v neustálom spojení a o polnoci maldivského času si manželia zavolali. Dokonca sa vraj aj tisíce kilometrov od domova cítil na exotickom ostrove takmer ako doma.

„Aj keď prostredie nenavodzuje tradičnú novoročnú atmosféru, hotel sa posnažil a vytvoril vcelku presvedčivý estetický základ na príjemnú oslavu. A potom už stačí dobrá partia a zážitok sa dostaví. Takže Nový rok sme privítali o pár hodín skôr klasickým prípitkom, a to aj internetovým online prenosom z domova. Ohňostroj sa, bohužiaľ, nekonal, keďže sa boja, že by zhorel celý ostrov,“ opísal svoje silvestrovské oslavy Počiatek.

FOTO Stratený Počiatek sa vrátil z Ameriky. S novým imidžom

Nabudúce chce sneh

Destináciu s morom a pieskom si síce pochvaľuje, ale ďalší Silvester bude vraj určite na horách. „Maldivy boli ostatné roky našou obľúbenou destináciou počas zimných prázdnin. Pravda však je, že naposledy. K Novému roku patrí zima a sneh. Takže v budúcnosti, keď Maldivy, tak už iba počas jarných prázdnin.“ Či potom vezme aj manželku, však nepovedal. Tvrdí, že žiadne problémy nemajú.

„Absolútne žiadna kríza sa nekoná, práve naopak, tento rok sme strávili spoločne neporovnateľne viac času ako počas mojich rokov v politike. A to bol aj hlavný dôvod, prečo som v politike skončil.“ Na otázku, či neplánujú k dvom dcéram nejakého chlapca, však odpovedal s úsmevom, ale rezolútne: „Takto sme akurát.“

Počiatek sa zabáva bez ženy a na politiku kašle: Čo mám robiť, aby som bol nezaujímavý?

Politiku hodil za hlavu

Exministrov odchod z politiky bol nečakaný a veľmi rýchly. Povrávalo sa, že ak by dostal ministerské kreslo, ostal by v politike, ale pôsobiť ako „obyčajný“ poslanec, drieť lavice a zapisovať sa na prezenčku, to už nebolo nič pre neho. Počiatek tieto reči popiera. „Aj keby som dostal ponuku na ministerské kreslo, skončil by som. Už dávno predtým som bol rozhodnutý,“ povedal nám.

Či už je to pravda, alebo nie, rozhodol sa po vyše desaťročnom pôsobení vo vláde odísť. Bývalý minister financií a neskôr dopravy má dnes oveľa viac voľného času. Čo s ním?

Stratený Počiatek: Jeho manželstvo vraj prechádza krízou. Čo na to povedal?

„Samozrejme oddychujem a cestujem. Mám teraz priestor na aktivity, na ktoré som nemal v minulosti dostatok času, napríklad vzdelávanie v oblastiach, ktoré podľa mňa budú v budúcnosti dôležité. Pracovne sa venujem startupom, ktoré majú potenciál pôsobiť bez teritoriálnych obmedzení. Existuje veľa dobrých nápadov, vynálezov, ktoré sa nerozvinuli do rozsahu svojho potenciálu, a to často iba z banálnych dôvodov. Dôležité je, aby takéto nápady boli chránené, a to najlepšie na úrovni patentu,“ objasnil Počiatek svoje vízie.

To bol vraj aj dôvod, prečo rozpredal pred pol rokom pozemky pri Nových Zámkoch. „To je dobrý príklad toho, čo som mal na mysli, aké veľmi obmedzené z pohľadu potenciálu rastu je podnikanie spojené len s limitovaným teritóriom.“

Gastro nie je pre neho

Kedysi so svojím spolustraníkom Kaliňákom pôsobili v gastrobiznise. Boli spolumajiteľmi reštaurácií Steam & Coffee a svoje aktivity mal kedysi Počiatek aj v klube Harley Davidson, ktorý mu bol ako vášnivému motorkárovi blízky. Dnes priznáva, že tento podnikateľský chlebík bol dosť náročný.

„Gastronómia je u nás veľmi komplikovaný a dnes už pomerne málo ziskový sektor. Nechce sa mi míňať ani štipku energie v tejto oblasti. Neplánujem sa venovať ničomu, čo je obmedzené len na konkrétne miesto či krajinu.“ Aj keď kedysi so svojimi straníckymi kolegami podnikal a stretával sa takmer dennodenne, dnes je vraj v kontakte už len s niektorými. Priznal však, že v podstatne menšej miere ako kedysi.