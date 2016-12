FOTO Natália Kisková a Adam Žampa: Spoločná minulosť!

Návrat stratenej dcéry? Natália Kisková (25) sa pred niekoľkými týždňami nadobro vrátila na Slovensko. Roky rokúce strávila v zahraničí - najprv študovala financie a manažment na Northeastern University v Bostone, neskôr pracovala ako biznis analytička v New Yorku a Londýne, aby odišla do pražskej pobočky rovnakej firmy. No od novembra je opäť doma. V Bratislave sa dcéra Andreja Kisku zamestnala v realitnej spoločnosti, ktorá patrí slovenskému miliardárovi Ivanovi Chrenkovi. No ako sme sa presvedčili, minulý týždeň už na prácu nemyslela. Na pár dní si odbehla do talianskych Alp.

Vyrastala s rebelmi

Natália nie je na zjazdárskych svahoch žiaden amatér. „Kedysi som lyžovala profesionálne, bola som v tíme s Adamom Žampom,” zaspomínala si na destské časy. Slovenský olympionik vystrkoval rožky vraj aj s mladším bratom Andreasom už od mala. No márna nemusela byť ani Kiskovej kariéra.

„Posledné roky som sa prepracovala do TOP6 na Slovensku, ale nikdy som nebola prvá. Tak som si povedala, že lyžovanie zaberá dosť času a že škola bude predsa len lepší nápad,” dozvedeli sme sa, prečo Natália v štrnástich so závodným lyžovaním sekla. Budúcnosť ukázala, že sa rozhodla správne.



V Taliansku: Ešte minulý týždeň sa Natália Kisková zdržiavala v Alpách.

Foto: ARCHÍV N. K.



Silvester vo Viedni

Na lyže nezanevrela prezidentova dcéra úplne. Fandí iným pretekárom a občas sa na svah postaví aj sama. Pred Vianocami sa na sviatočnú lyžovačku vybrala aj so svojou mamou, prvou prezidentovou manželkou Máriou. Na Štedrý deň boli už obe na Slovensku.

„Vianoce som strávila s bratom a maminou doma. A keďže bratovi sa narodila dcéra Miuška, sviatky boli hlavne o nej. Čo sa mňa týka, každý rok dostanem aspoň desať, pätnásť kníh a mám čo čítať tak dva mesiace. Tomu sa veľmi teším,” priznala nám Natália. Zastihli sme ju na ceste do Popradu, kam sa presúvala za „tatinom”. „A na Silvestra budem mimo Slovenska, ale len kúsok za hranicami vo Viedni,” priznala plány na záverečný deň roka.