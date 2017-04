„Keď si zoberiete dobré okuliare, čiapku a poriadny kabát, nespoznajú vás,“ radí Hana Zagorová ako uniknúť davu

Pred niekoľkými dňami vystúpila česká diva Hana Zagorová (70) na Štrbskom Plese. Jej skalní fanúšikovia neváhali siahnuť hlbšie do vrecka, aby si mohli vychutnať koncert v intímnej atmosfére v najkrajšom tatranskom hoteli. Za hodinu a pol zaspievala „Zagorka“ svoje najväčšie hity, na pódiu sa dokonca objavil Stanislav Hložek. Komorným koncertom si vraj speváčka najprv nebola úplne istá a jej angažmán bol otázny. „Áno chvíľu som to zvažovala, je to totiž veľmi ďaleko,“ priznala speváčka, ktorá žije v Prahe.

Nakoniec však cestu do Tatier spojila so zastávkou v Bratislave, kde večer predtým vystupovala. „Musím povedať, že komorné koncerty nerobím často. Je to iné, ale veľmi príjemné. Mám z tohto dobrý pocit,“ vyznala sa Zagorová. „To je tak - keď sa už dohodnem, že do toho idem, tak ten koncert robím rada. Svoje povolanie milujem a nespievala by som niekde, kam idem s nechuťou. To by som brala ako veľkú zradu svojej profesie.“

Pohodlie nadovšetko

Speváčka oslnila publikum luxusnou róbou a perfektným imidžom. „Šaty mi robí česká návrhárka Ivana Mentlová. Nepodlieham aktuálnym módnym trendom, hoci ich mám rada. No keď sa nemám v šatách cítiť dobre, radšej si ich nedám. Musia byť pre mňa komfortné,“ prezradila svoje nároky. Určite by si na seba nikdy nezobrala volániky, to je niečo, čo je v jej šatníku tabu.

„Módu sledujem, ale musím brať ohľad na svoj vek. Keby som si obliekala veci, ktoré neprislúchajú tomu, koľko mám rokov, to by bola asi hlúposť. Nie je na svete človek, ktorý by sa páčil všetkým, a týmto sa riadim,“ vraví sympatická speváčka, ktorá pred časom oslávila sedemdesiatku. Svoj outfit konzultuje aj s manželom Štefanom Margitom. „Ešte sa nestalo, že by mi povedal - Choď sa prezliecť. Neviem, neviem, či by som to predýchala,“ zasmiala sa. „Ak nevystupujem, tak sa väčšinou dohodneme, aby sme boli zladení aspoň farbou,“ dodala Zagorová.

Kľúč ku šťastiu

Rodák z Košíc Štefan Margita je jej druhým manželom. Predtým štyri roky žila po boku baletného majstra Vlastimila Harapesa. S operným spevákom vydržala podstatne viac - o niekoľko týždňov oslávia dvadsaťpäť rokov manželstva. Speváčka tvrdí, že sa nikdy nepohádali. O tom je jej občas aj trápne hovoriť, lebo jej to vraj málokto verí. Za vyhlásením si však stojí.

„Možno je to tým, že sme sa stretli naozaj neskoro. Ja som mala štyridsaťšesť a Štefan tridsaťšesť, keďže som o desať rokov staršia. Možno sme boli už vybúrení a keď to vyzeralo na nejakú hádku, išli sme si z cesty. A to je podľa mňa dobre, lebo keď niečo poviete, nedá sa to zobrať späť. Na to v záplave emócií často zabúdame.“ Tým, že sa dali dokopy neskôr, vedeli si už s partnerskými problémami poradiť. Speváčka však súhlasí aj s tým, keď si chcú rodiny zakladať dvadsiatnici.

„Myslím si, že nikdy nie je skoro. Podľa mňa skúsenosti nie sú prenosné. Každý si musí všetko, s prepáčením, zožrať sám. Ak sa dvaja ľudia majú radi, musia zvážiť, či im nejaký konflikt stojí za to, aby už nebolo návratu.“ Obľúbená speváčka je aj po sedemdesiatke vyťažená viac, než by si priala. Voľna má málo. „Ale keby som mala napríklad zajtra voľný celý deň, sadnem si na slniečko, vyložím si nohy a dám si pohár ‚šampíčka‘. Vlastne, musím povedať, že sa mi to splnilo pred pár dňami. Boli sme v Dubaji a tam som robila presne toto,“ hovorí so smiechom.

O pár dní sa opäť chystá s manželom na dovolenku do Paríža. Pobudnú tam dva týždne a po dlhom čase plánuje užívať si dlhé ničnerobenie. „Chcem viac voľna a budem na tom teraz pracovať, aby som mala čas. Lebo keď si chcem dopriať, napríklad ako teraz, ísť so Štefanom na štrnásť dní do Paríža, musím koncertovať. Mám kapelu, nemôžem jej povedať - teraz nebudeme hrať mesiac a choďte sa pásť,“ objasnila speváčka.

Anonymitu má rada

Na zahraničných cestách si obľúbila najmä to, že nevzbudzuje pozornosť. „Tam má nepozná ani pes a to je super. Chodím na všetky Štefanove premiéry v zahraničných operných domoch a tam si to užívam,“ pochvaľuje si Hana Zagorová. No aj doma v Prahe má známa blondínka svoje triky, ako uniknúť pozornosti.

„Keď si zoberiete dobré okuliare, čiapku a poriadny kabát, nie je to problém. Ak na seba neupozorníte, tak to ide,“ pousmiala sa. Na záľuby speváčka nemá príliš čas, ale keď si ho nájde pre seba, rada počúva hudbu. Akúkoľvek, pokojne si vraj pustí aj rapové pesničky. Má rada mladých interpretov. „No niekedy mi vadí, keď je tam veľa nadávok. Viem, že to k tomu patrí, ale ja som stará škola.“