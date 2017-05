Kontroverzný podnikateľ, minister aj herec. Pozrite sa, ako skvele sa zabávali na luxusnom golfovom ihrisku

Na rozľahlom území bývalých štrkovísk vo Veľkých Úľanoch neďaleko Senca vyrástlo golfové ihrisko s podnázvom olympijské. Za jeho výstavbou stojí multimilionár a už takmer pol roka nový prezident slovenských olympionikov Anton Siekel.

Podnikateľ je už roky známy ako mecenáš športu. Peniaze vrážal do plávania a do džuda. Teraz sa dal nahovoriť na investíciu, ktorá mu až taká blízka nebola. No s osemnásťjamkovým ihriskom na vyše 120 hektároch je spokojný. „O rok-dva, keď stromy trošku vyrastú a celý areál sa zazelená, to bude krásne vyzerať. A možno ma golf aj napokon chytí,“ hovorí Siekel, ktorý až doteraz golfovú palicu v ruke nedržal.

Prišiel všelikto

Súčasťou rezortu je aj šesťjamková golfová akadémia. Prvá fáza výstavby mohla podľa odhadov vyjsť na päť miliónov eur. V druhej časti by malo pribudnúť centrum vodných športov na jednom z jazier a golfový klub. Minulý víkend sa na úvodnom turnaji zišli desiatky hráčov z Česka i zo Slovenska. Podnikateľskú elitu zastupoval šéf Mercedesu Andrej Glatz a majiteľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták. Ten svojimi historkami bavil celý tím. Na greene potom znenazdajky „šľahol“ cigaru na zem a po neúspešnom pokuse o zakončenie si ju pokojne opäť vrazil do úst.

Lasica sa rýchlo vytratil

Spokojnosť so svojím športovým výkonom netajil Peter Sklár. „Ide mi to výborne, len keď pôjdem odpaľovať, kryte sa,“ pousmial sa herec. Na štartovej listine sa objavil aj Milan Lasica, no pre nevoľnosť akciu opustil. Nové ihrisko prišli otestovať aj politici. Minister hospodárstva Peter Žiga z pozície aktívneho hráča a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi ako pozorovateľ a diskutér.