Puklušová očarila ďalšieho chlapa: Známy športovec je z nej hotový

Mužom, ktorý na mladú Natáliu nedá dopustiť, je hokejový veterán, 79-ročný Jozef Golonka. „Slečnu Puklušovú som prvý raz stretol, keď som nakrúcal menší vstup do seriálu Cvernofka. Chodím aj do divadla, kde hodnotím jej herecké výkony, ktoré sa mi veľmi ľúbia, ale nikdy som ju nezažil privátne. A osobne na mňa zapôsobila úžasným dojmom. Je to jedna elegantná, skromná, skutočne vynikajúca dáma,“ chrlí chválospevy Golonka, ktorý sa s mladou herečkou ukazuje v spoločnosti pomaly častejšie ako s vlastnou ženou.



Natália Puklušová je kosť.

Foto: Emil Vaško

Manželka sa smeje

Zdá sa však, že manželstvo Golonkovcov ohrozené nie je, pretože pani Golonková sa na celú vec pozerá so sympatickým nadhľadom. Vie totiž, čo má doma. „Aj by som ho darovala, ale už ho nikto nechce. Každý len tak na chvíľočku,“ vtipne okomentovala celú situáciu. Rozvod tak rozhodne u Golonkovcov nehrozí. „Lebo som sa dostal do veku, keď rozmýšľam. Nemôže sa stať, že keď s niekým celý život žijem v harmónii, niečo sme spolu zažili a vybudovali, aby som na sklonku života mal nejaké hysterické záchvaty. Tak to teda nie,“ rozhodne tvrdí Golonka. Zároveň si však neodpustil tvrdé slová na adresu mnohých rozvádzajúcich sa slovenských celebrít.

Čítajte viac Zničený Andy Kraus: Po mileneckej afére sa začal zbavovať majetkov



Ohrozené manželstvo? Pani Golonková sa smeje, že by manžela aj darovala, ale vraj ho nikto nechce.

Foto: Emil Vaško

Čo im odkázal sa dočítate v najnovšom čísle Plus 7 dní č. 1.