Rezešová sa do Bratislavy vychystala ako známa americká speváčka

Na spoločenskej akcii sa ukáže raz za čas, ale vždy to stojí za to. Navonok sa Eva Rezešová - Džodlová (31) oblieka nenápadne. Módni znalci však vedia, že si potrpí na kvalitu. Ukázala to aj včera, keď si na bratislavskú módnu šou obula povedomé gladiátorské topánky s červenou podrážkou. Vlani sme rovnaké vysoké sandále videli na podstatne známejších dámach za veľkou mlákou.

Nicki Minaj aj Sharon Stone

Už pred slovenskou prominentkou si topánky Christian Louboutin Amazoulo, ktorých cena sa pohybuje okolo 1400 eur, obľúbila Nicki Minaj (34). Americká raperka, speváčka a skladateľka si ich vzala napríklad na oficiálne otvorenie arény v Las Vegas, ktoré sa konalo presne pred rokom.

Rovnaké „štekle” inej farby okúsila aj herečka Sharon Stone (57) a nevyzerala pritom dvakrát nadšene. Keď pózovala fotografovi na balkóne v americkom Malibu, na múriku zjavne hľadala balans a usmiala sa až v momente, keď z neho zliezla.