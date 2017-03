Rozboril a Novotná: Doma zvládli päť detí

Domácnosť, v ktorej jedno dieťa prekrikuje iné, na vlastnej koži nikdy neokúsili. Až donedávna. U Vila Rozborila (49) a jeho priateľky Alexandry Novotnej (47) to niekoľko dní vyzeralo ako v americkom rodinnom seriáli plnom detí. Prominentná dvojica prichýlila piatich súrodencov z Hronoviec. Ich mama práve ležala v pôrodnici, kde priviedla na svet ďalšie dieťa. „Nemala šťastie na chlapov, jeden zomrel a ďalší od rodiny odišiel,“ vysvetľuje nám Vilo Rozboril krátko po tom, ako dovečeral so svojou „požičanou rodinou“. Najstaršia Kika spratávala riad zo stola, stredný Davidko sa pýtal za psíkmi von, Amálka sa zabávala s Paulínkou a najmladšia Natálka už zaspávala.

Rodinný poklad

„Mnohí ma vystríhali, či viem, do čoho idem. Všetky tri babky boli na telefóne, dopredu sa ponúkli, že keď bude horieť, prídu pomáhať,“ smeje sa Vilova priateľka Alexandra. Kuvičie predpovede sa však nenaplnili. Úprimne - keď sme rodinu navštívili, čakali sme moderátora, ktorý si od zdesenia trhá vlasy, a lekárku, ktorá sa prekrikuje s plačúcimi deťmi. A realita? Za stolom v kuchyni sedia známe tváre, s úsmevom debatujú s najstaršou „dcérou“ a okolo panuje organizovaný lomoz.

Je to oveľa pokojnejší výjav, než vídame v rodinách s dvoma nevychovancami, ktorí si robia prieky, a do toho vrieskajú bezmocní dospelí. „Mám jednu dcéru, takisto ako Sandra. Nevedeli sme, aké to je. A naozaj, zrazu je tu veselie. Vtipné je, že to nie je dezorganizovaný chaos potúžených muzikantov, ale, naopak, dobre hrajúce kvinteto,“ potvrdzuje naše dojmy Vilo.

Aj keď známi bili na poplach, on sa so stoickým pokojom tváril, že sa netreba báť. S mnohopočetnými rodinami sa totiž stretáva už od čias Vilomenín. „Zažil som domácnosť, kde vyrastalo trinásť súrodencov. Vtedy mi hovorili, že pakáreň bola po štvrté dieťa. Ale od piateho to už ide, lebo staršie deti sa starajú o tie menšie. Pamätám si jeden obed, vyzeralo to ako na firemnom evente. Rodičia boli ako konatelia a decká sa k nim správali s veľkou úctou. Najstaršie dcéry varili, synovia pripravovali drevo, iní stolovali. Keď deti správne vychováte, vybudujete si skutočný rodinný poklad. A zistili sme, že v rodine, ktorú teraz hostíme, to funguje rovnako.“

Vysvetľovali

V dome prominentného páru sa päť súrodencov neocitlo len tak z pasie. Nemali kde byť. Vilo Rozboril sa o osude rodiny dozvedel vďaka desaťročnému dievčatku, ktoré sa ozvalo do jeho relácie V siedmom nebi. „Napísalo nám o spolužiačkinej rodine, na ktorej jej záleží. Že ich mamina to nezvláda, lebo tatko sa na nich vykašľal. Prvý muž jej pred desiatimi rokmi zomrel. Potom si našla nového chlapa, zvýšil sa počet detí a keď sa mal narodiť malý Jožko, zavelil na odchod. Jednoducho, nemala šťastie,“ rozpráva Vilo a vysvetľovať vraj musel aj na sociálnych sieťach.

„Keď som to zavesil na Facebook, klasický postreh bol, že si za to žena môže sama. Lenže našu pomoc si zaslúžia predovšetkým jej deti. Sú slušné, spôsobné a tým, že im so Sandrou financujeme aj prerobenie ich bytu, budú konečne žiť v dôstojných podmienkach. Mama medzitým pokojne porodila v nemocnici.“ Takže v hronovskom byte sa prerábalo a pri Bratislave súrodenci prespávali v prominentnom dome. V izbách, ktoré moderátor a lekárka vytvorili pre svoje dcéry, aby mali aj u nich zázemie. Inak Vilova Katka s rodinou žijú v dánskej Kodani a Alexandrina Nina študuje v Bratislave, kde cez týždeň aj prespáva.

Prvé ráno? Príjemný šok

No aj s „požičanými“ deťmi sa ich náhradní rodičia zžili rýchlo. „Myslím, že to je hlavne Sandrinou zásluhou, je veľmi kamarátska. Nemala masku z televízie, takže deti jej najprv vykali. Ja som bol zase ‚Vilo z telky‘, ktorého poznajú.“ Podľa jeho priateľky však veľkú úlohu zohrali zvieratá. „Kocúr Cicúch sa skamarátil s Natálkou, Davidkovi sa zapáčili naše psy. Hneď navodili príjemnú atmosféru.“ Obavy mala Alexandra len z jedného. Najmladšia Natálka trpí epilepsiou.

„Mám výhodu, že som lekárka, vedela som, že keby sa niečo stalo, nespanikárim. Dávala som pozor, aby malá nebola unavená, aby sa poriadne vyspala, aby sa najedla. Aj preto si klopem, že sa nič nestalo,“ vydýchne si s úľavou. „Inak sme čakali najmä na prvé ráno. Keby náhodou deti vstali skôr, ukázala som im vopred, kde sú jogurty. A ráno sme sa zobudili a raňajky boli na stole,“ opisuje Alexandra najväčší moment prekvapenia, keď si najstaršia Kika privstala. „A to sa opakovalo každý deň. Pripravila vždy niečo iné a naservírovala to krásne dekoratívne.“

Škola pre všetkých

Práve vďaka šestnásťročnej Kristínke, akejsi druhej mame rodiny, si známe tváre rozšírili vlastné výchovné skúsenosti. „Prvú hodinu sme mali tendenciu rozmaznávať - a jasné, zober si, čo chceš, môžeš tu skákať aj behať. A Kika začala veliť - nie, čokoládu si nezoberieš, nesmieš, nejdeš do tej skrinky, musíš si vypýtať.“ Baby si preto Vila vzali na „pokec“. „Medzi šiestimi očami sme si vysvetlili - nie, nemôžeme deťom dovoliť všetko. Musíme poslúchať Kiku, v hierarchii bude na prvom mieste a my dvaja preberieme pravidlá, ktoré nastavila ona. S tým, že všetko si treba vypýtať, poďakovať sa, po sebe odložiť. Lebo inak by to nefungovalo. Určite to bola škola aj pre nás,“ dopĺňa Sandra.

A keďže Vilo okrem toho odbiehal do bytu, ktorý rodine prerábal, jeho priateľka vymýšľala deťúrencom zábavný program. Nebolo to nič prehnane luxusné, aby nevytvárali ilúziu, že to tak zostane navždy. „Úplne klasické veci - zoo, skákacie hrady, klziská. A ešte ich Sandra zobrala na jeden shopping, aby ich vybavila na zimu. Ich mama možno mesiac, dva nebude môcť vyjsť z domu, lebo sa začne zima a bude sychravo. Takto budú zabezpečené praktickými vecami,“ teší sa moderátor. A na otázku, prečo sa práve on s partnerkou ujali detí, má jednoduché vysvetlenie.

„Celý fór je v tom, že V siedmom nebi nahováram iných, aby sa zapojili do pomoci pre sociálne slabších. Hovorím si, že keď presviedčam iných, tak aj my by sme mali nejakým spôsobom prispieť. Sandra bola s deťmi, spoločne sme zabezpečili rekonštrukciu ich bytu a ja som si to navyše u nich fyzicky odmakal. Nie je to prvý raz, čo som sa osobne zapojil do pomoci. Takže keď niekto povie, že machrujem za televízne peniaze, nie je to pravda,“ uzatvára spokojne Vilo Rozboril.

Zapriahol politikov

Pellegrini, Danko, Matovič, Kollár - tých všetkých prehovoril Vilo Rozboril, aby učinili zdanlivo nemožné. Navštívili slovenské rodiny, ktoré žijú na hranici chudoby, a sociálne slabším vlastnými rukami pomohli. Pred kamerami si politici nahodili flanelové košele, montérky a pustili sa do fyzickej práce. „Všetci si to poctivo odmakali, navyše prispeli mnohotisícovými čiastkami,“ uznáva dnes moderátor.

Načo ich iritovať

Priviesť politikov k tomu, aby vlastnými rukami vylepšili život chudobným, napadlo Vilovi Rozborilovi už pred mnohými rokmi. Často ho na to vyzývali aj televízni diváci na sociálnych sieťach. „A teraz sme si povedali, že nastal správny čas. Oslovili sme JOJ-ku, reakcia bola veľmi pozitívna, len žiadali, aby to bolo vyvážené. Naozaj sme si dali záležať, aby sme pozvali čelných predstaviteľov aj z koalície, aj z opozície.“ Peter Pellegrini tak osobne rekonštruoval v jednej z rodín kuchyňu a detskú izbu, Boris Kollár sa inde pustil do zveľadenia celého domu, Igor Matovič prerábal kúpeľňu na bezbariérovú.

„Už sme mali končiť, keď hovorí, že zástena v kúpeľni sa mu nepáči, že ju musíme vykachličkovať. Takže nakrúcanie pretiahol o jeden deň,“ upozorňuje moderátor. Našťastie, nestalo sa, že by politika hnali z rodiny, kde sa dovtedy netešil veľkej obľube. Z logických dôvodov. „Mohla z toho byť zábava, ale prečo máme iritovať politika, ktorý dáva zo svojho peniaze a ide pomáhať. A prečo traumatizovať rodinu, ktorá má byť obdarovaná. To by nebola služba ani pre jedného, ani pre druhého. Takže sme si dopredu overili, či tam nebude animozita.“

Čo vystrihli?

K vtipným momentom však dochádzalo v exteriéroch. Tam sa nedalo predpokladať, na akého priameho Slováčiska politik narazí. „Bola to často aj zábava. Boris Kollár išiel do krčmy, kde v dobrej viere zháňal robotníkov, ktorí by mu pomohli. Tak sa tam dvaja chlapi do neho pustili a vznikla z toho brutálna politická hádka. A toto sa udialo aj pri Igorovi Matovičovi. Musím priznať, že to všetci zvládli so cťou a nikto nežiadal, aby sme niečo vystrihli.“

No ktorý politik sa v praxi prejavil ako najzručnejší chlap, moderátor neprezrádza. „Skôr vypichnem tých, ktorí nám povedali áno. Lebo boli aj takí, ktorí sa z toho nejako vykrútili. Neskúmam prečo a je mi to v zásade jedno. Našťastie, tých, ktorí mali záujem, bolo dosť. Teším sa z toho, bez ohľadu na to, z akého politického tábora pochádzajú,“ uzavrel Vilo Rozboril.