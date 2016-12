Ruský topmodel (29) ovládol svetové móla: Sexi telo predviedol slovenským diváčkam v rozprávke Dračia nevesta

Dračia nevesta (2015): Pre ruského topmodela to bola debutová rola. Foto: TV Markíza

Ruský topmodel Matvey Lykov (29) debutoval ako model ešte v roku 2007 na newyorskom týždni módy. Odvtedy predvádzal pre Dior v Paríži, Gucci v Miláne či Lacoste v New Yorku. Objavil sa napríklad aj v ruskej verzii módneho magazínu Vogue.

Thank you guys, can't wait to see you soon @yves_borgwardt @saskia.schmidt for @interviewrussia #interviewrussia #malibu Fotka uverejnená používateľom Matvey Lykov (@matveylykov), Júl 20, 2016 o 11:50 PDT

Mladík s výrazným nosom, ktorý sa narodil v Petrohrade bol pre väčšinu slovenských divákov až do tohtoročných Vianoc asi viac-menej neznámy. Vzhliadnuť sme ho mohli v rámci sviatočného programu v ruskej rozprávke Dračia nevesta (2015), ktorá mimochodom zaznamenala pri svojej premiére v Číne fenomenálny úspech. Číňania sa na ňu do kina hrnuli jedna radosť. V deň premiéry bola druhým najobľúbenejším filmom v čínskych kinách. Hitom sa stala aj na internete – medzi pirátmi.

Pre Lykova to bola debutová rola. Režiséra fantasy rozprávky zaujal vo videoklipe francúzskeho hudobníka a neváhal ho obsadiť do roly Armana, hoci podľa pôvodu na to Lykov vlohy mal, jeho otec je totiž tiež herec – Alexander Lykov.

Granny's shower curtain is brining me back to my childhood. 😂 Бабушкина занавеска в летнем душе прям как в детстве! 💪 Fotka uverejnená používateľom Matvey Lykov (@matveylykov), Sep 6, 2016 o 4:09 PDT

Nápadníčky sexi topmodela však musíme sklamať. Pred dvomi rokmi sa mladý Lykov oženil so Španielkou Jessicou Steneros.