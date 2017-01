Tajný život Mórovej expriateľa Mokrého. Odkiaľ berie na luxus?

Z čoho žije? Otázka, ktorá už roky rezonuje pri mene niekdajšej televíznej hviezdy Juraja Mokrého (39). Jeho aktuálne mediálne aktivity sú na bode mrazu. V televíziách sa objavuje zriedkavejšie ako Eskimák na pláži, nestretnete ho ani v komerčne zaujímavej úlohe moderátora firemných či iných večierkov.

No, paradoxne, čím menej bývalého partnera herečky Diany Mórovej (46) vídať, tým lepšie si, zdá sa, v skutočnosti žije.

Mórovej expriateľ Mokrý sa vyváža na luxusnom športiaku za desaťtisíce eur. Kde naň zobral, tají

Nie je to tak, ako si predstavoval

Nie je to tak dávno, čo o pracovné návyky poblázneného moderátora mala obavy jeho bývalá priateľka Diana Mórová. Herečka pre PLUS 7 DNÍ otvorene opísala Jurajovu pracovnú demotiváciu, ktorá ho pred rokmi postihla. „Je to otec môjho dieťaťa a je mi ľúto, že sa mu tak nedarí. Ale to je možno naozaj tým, že dvaja ľudia sa vždy podporujú. Aj sa inšpirujú. No a možno stratil inšpiráciu, tú podporu a zrazu sa mu nechce,“ povedala nám.



Bývalá partnerka Diana Mórová, s ktorou má Mokrý syna.

Foto: Archív

„Niekto potrebuje taký motor: Veď choď, veď urob, veď máš na to. A on to stratil. Zrazu si uvedomil, že sám toho zmôže, neviem koľko... Ale raz som mu povedala - Máš tu teraz syna, pre toho syna by si mal začať na sebe makať. A to je jedno, akú prácu. Ja tiež, keby som nerobila v Národnom, predávam hot dogy, ale viem, že ich predám najlepšie. Bola by som rada, keby aj on tak rozmýšľal. No myslím si, že jeho síce menej vidieť, ale určite pracuje. Určite to však v dnešnej situácii nie je tak, ako si predstavoval,“ dodala.

O to prekvapivejší je zabávačov život, ktorý v súčasnosti vedie. Nemalú úlohu v ňom totiž zohráva luxus.

Nový byt, nové auto

Po rozchode s Mórovou pred siedmimi rokmi býval Mokrý v dedine neďaleko hlavného mesta v rodinnom dome aj so svojou mamou a bratom. Možno nedostatočný pocit súkromia i vzdialenosť od Bratislavy ho nedávno priviedli späť do mesta.

Najnovšie Juraj žije v známej bratislavskej novostavbe v širšom centre. My sme ho zastihli, ako z nej vychádza v poobedňajších hodinách na luxusnej športovej limuzíne Maserati Ghibli.

Mokrého bordový tátoš má pod kapotou 330 koní a z nuly na stovku zrýchli za 5,6 sekundy. Maximálna rýchlosť 263 kilometrov za hodinu ho radí k šprintérom na bratislavských cestách - teda za predpokladu, že Mokrého stroj má pri súčasných mrazoch zimné pneumatiky.



Užíva si život: Na luxusnom Maserati brázdi Juraj Mokrý ulice hlavného mesta.

Foto: Emil Vaško

Aj keď nepatrí k najdrahším kúskom talianskeho výrobcu, jeho cena podľa oficiálneho cenníka sa začína na sume 71-tisíc eur. Pre Juraja malina?

Čítajte viac Herečka Zuzana Šebová si zrejme potrpí na luxus. Rovnako ako postava fifleny Luky

Rodený Prievidžan sa nám k svojej novej hračke odmietal vyjadriť. Najprv vôbec nezdvíhal mobilný telefón. „Z opatrnosti, pretože všetko, čo poviem, môže byť použité proti mne. V akej veci, poprosím stroho zadefinovať. Ďakujem,“ vysvetľoval v esemeske. Keď sme sa ho chceli spýtať, či o Maserati celý život sníval, či nie je nepraktické v bratislavských uliciach a ďalšie veci, opäť prepol na filozofický tón. „Podľa vašich možností nepíšte zbytočné články. A poprosím vás, už vôbec nie tendenčné. Je to vo vašich rukách. Želám pokojný deň,“ odkázal nám v správe.

Zmrzlinár?

Na otázky, v čom podniká a z čoho bohatne, bývalá televízna hviezda zo zásady neodpovedá. Každopádne známa je len eseročka Juraja Mokrého, ktorá má v predmete činnosti uvedených tridsaťjeden hesiel. Vrátane tlmočníckych služieb, prevádzkovania kina, predaja tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov, predaja zmrzliny či nákupu a predaja motorových vozidiel.

Pri pohľade na výkonnosť tejto multifunkčnej spoločnosti je však otázne, či si prominent môže dovoliť veľký prepych. Za posledné dva roky totiž vykázal zisk 28-tisíc eur, pred tromi rokmi bol v červených číslach.

Aby sme boli spravodliví, Juraj Mokrý nevedie len utajený život mimo očí verejnosti. V Kukurovej Aréne stvárňuje hlavnú postavu v hre Podvolenie po boku Ľuba Romana i Zuzany Kocúrikovej. No jedno predstavenie maximálne palivo do jeho výstredného vozidla.



Hra Podvolenie: Mokrý, vpravo, v nej účinkuje aj s Ľubom Romanom.

Foto: Július Dubravay

Aj za to je však zrejme vďačný, keďže v minulosti Aréne spôsobil krušné chvíle. Pred šiestimi rokmi v predstavení Traja kamaráti bľabotal nezmysly a na ďalšie predstavenie sa vôbec nedostavil, hoci v hľadisku sedeli desiatky divákov.

Rušná noc s priateľkou

Do väčšej pohody, a to nielen za volantom, privádza Mokrého jeho dlhoročná priateľka Eva. V minulosti bola táto blondínka blízkou priateľkou Diany Mórovej. Dokonca chodili spoločne povzbudzovať Juraja na priame prenosy tanečnej súťaže Let’s Dance, ktorú nakoniec vyhral.

Len čo mu vzťah s Dianou Mórovej krachol, akosi mu „pripadla“ Eva. Hoci bola stále vydatá za iného, Mokrý sa s kamarátkou dlhší čas stretával v kaviarňach a reštauráciách, kde dlhé hodiny trávili dôvernými rozhovormi. Dnes to už s Evou niekdajšia televízna tvár ťahá dlhšie než s Dianou.



Eva: Verná družka.

Foto: Emil Vaško

Pondelková noc nasvedčuje, že sa ich vzťah ešte o kúsok posunul. Blondínka najskôr prišla po predstavení za Mokrým do divadla. Po krátkej diskusii si zobrala veci a odparkovala svoje auto na divadelnom parkovisku. Spolu potom v štýlovom Maserati odfrčali k Mokrému domov. Po hodine a pol sa vybrali do Rakúska, kde Eva žije. Ako celá noc dopadla, vedia len oni. Každopádne auto Jurajovej priateľky ostalo za divadelnými bránami až do nasledujúceho dňa.