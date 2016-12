George Michael jej dal v najznámejšej vianočnej piesni svoje srdce: Ako vyzerá kučeravá modelka z klipu Last Christmas dnes?

Singel britského popového dua Wham!, ktoré v roku 1981 založili George Michael a Andrew Ridgeley vyšiel pred 32 rokmi a odvtedy je súčasťou našich Vianoc každý rok. Podľa The Sun sa v dobe, keď song vyšiel z neho predalo cez 1,8 milióna kópií a počas desaťročí 11-krát bodoval v UK Music Charts.



George Michael: Kariéru odštartoval s Andrewom Ridgeleym v skupine Wham.

Foto: profimedia.sk

Kultovým sa stal aj hudobný videoklip. Skupinka priateľov sa vyberie na lyžiarsku dovolenku na miesto ako vystrihnuté z katalógu – drevenú chatu s kopou snehu a v pozadí s horami. George Michael spieva o tom, ako ho pred rokom pobláznilo dievča, ktoré je tiež na chate. Pri ozdobovaní stromčeku či sviatočnej večeri na seba hádžu veľavravné pohľady.

Georgovu ex si zahrala britská modelka s odzbrojujúcim úsmevom Kathy Hillová. V klipe mala tmavé kučeravé vlasy ostrihané na bob-a. Ako vyzerá a čo robí modelka po tridsiatich rokoch?



Kathy Hillová mala vo videoklipe Last Christmas tmavé kučeravé vlasy ostrihané na bob-a.

Foto: YouTube

Z brunetky je blondína, ale stále nosí kratšie vlasy s klasickými kaderami. Kathy stále pracuje v módnom priemysle a je tvárou kampaní rôznych značiek, okrem iného aj šperkov. Značka zverejnila fotky s modelkou aj na Twitteri. Spoznali by ste ju?

#Christmas is coming...fancy getting some early #presents bought? See these beautiful amethyst #earrings https://t.co/7OPmUbLdi3 pic.twitter.com/TIA3J559cX