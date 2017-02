Záhadný labyrint na Devínskej Kobyle. Postavili ho mimozemšťania?

"Cesta labyrintom je školou pomalosti, trpezlivosti a sústredenia." Kráčame dokola a usilujeme sa dostať do stredu, kde tróni jeden veľký kameň. Vedú k nemu cestičky obložené menšími kameňmi a keď už človek má pocit, že balvan je na dosah, chodníček odbočí a vedie vás takmer na začiatok trasy. Lenže eufória sa nás akosi nezmocňuje. Skôr opak, nervozita a pomaly sa nám začínajú krútiť hlavy. Ak v takomto labyrinte bojoval Théseus s Minotaurom, vôbec sa nečudujeme, že ho zabil. Ale čaro labyrintu pod Devínskou Kobylou uprieť nemožno. Stal sa atrakciou a Bratislavčania, ktorí sa vybrali na príjemnú prechádzku, ho obídu len málokedy.

"Pred mnohými rokmi, keď som bol malý, ešte tu nebol," hovorí dvadsaťsedemročný muž z Devínskej Novej Vsi, ktorý sa s kamarátom vybral zabehať si v prírode. "Nebolo tu nič, potom v televízii ukazovali jeden labyrint v zahraničí a ľudia sem postupne začali vláčiť kamene. Nakoniec z nich vznikol tento labyrint." Takže, mimozemšťania to neboli. Dalo by sa povedať, že ho nepostavil nikto, a predsa všetci! A vedľa neho už začína rásť druhý, hoci oveľa menší. Aj mladíci chvíľu chodia po labyrinte, ale na rozdiel od nás, im sa darí do stredu dostať pomerne rýchlo. Poteší sa, keď zistí, že sme z Plus 7 dní a povie, že na Plusku má šťastie, lebo - "Raz som už v jednej vašej súťaži vyhral kilo!" Dali by ste mu ďalšie, keby za vás ten labyrint prešiel! Alebo to vyriešite inak: jednoducho prekročíte pomyselné hradby z kameňov a idete si kam chcete!

Torzo podmorskej jaskyne

Nuž a na Devínskej Kobyle sa je na čo pozerať. Vo vzduchu cítiť jar, ak ste tam dlho neboli, neváhajte. Ak sa počasie vydarí, uvidíte nielen hrad Devín, ale aj rakúske Alpy. Cestou zrejme natrafíte na kozy - súvisí to s projektom obnovy tradičnej pastvy na Kobyle. Môžete si pozrieť hmyzí hotel, ale aj obrovského chrobáka či motýľa… A ak vás láka história, tak vedzte, že povedať vám má čo aj Waitov lom, kde sa nachádza labyrint. Tušili ste, že kameň odtiaľto použili na stavbu Dómu svätého Martina, pri výstavbe Bratislavského hradu, na vežu Františkánskeho kostola i na výstavbu budovy, kde sídlila Akademia Istropolitana?

Málo? Tak ešte informácia: z tohto lomu parníkmi po rieke Morave vozili kamene, ktorými spevňovali brehy rieky. Prvý takýto parník vyplával 17. mája 1886 do Dimburku, dnešného Suchohradu! A na záver - ak vás aj neosvieti labyrint, môžete sa nechať unášať fantáziou. Chodíte po torze niekdajšej podmorskej jaskyne!