Ryba ako hovädo: Aha, s čím sa kúpete v Rusovciach!

Naozaj obrovské, pretože tá mŕtva ryba na brehu jazera naozaj mohla vážiť pätnásť a viac kilogramov. Pravdepodobne ide o tolstobika, dovezenú kaprovitú rybu, ktorá pochádza z ruského Ďalekého východu, z rieky Amur, ale vyskytuje sa až po južné hranice Číny.

Ak sa u nás niekde objaví, znamená to, že ju rybári museli do vody vysadiť. Dorastá do dĺžky šesťdesiat až deväťdesiat centimetrov, pokiaľ ide o hmotnosť, tie najlepšie kúsky mávajú až 25 kilogramov. Živí sa planktónom a vodnými rastlinami. Inak, je dobrá na pečenie, lebo obsahuje veľa tuku.

Ľudí teda nežerie. Lenže, skúste si predstaviť, že plávate v obľúbenom jazere a kdesi vedľa vás sa vynorí - toto! Toto, o čom aj rybári vravia, že je to "najškaredšia ryba". A určite nežije iba v Rusoveckom jazere. Jednoducho povedané, kúpeme sa s príšerami.