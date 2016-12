VIDEO Ako znie najznámejší vianočný hit v podaní rockerov Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga či Adele?

James Corden sa Marie Carey spýtal, čo si praje na Vianoce, ona že zaspievať si All I Want For Christmas Is You. Foto: YouTube

Carpool karaoke je celosvetovo obľúbená zábavná šou. Komik James Corden si do auta pozýva celebrity, s ktorými spieva karaoke. Videá majú na internete milióny vzhliadnutí.



V karaoke šou boli aj Red Hot Chili Peppers.

Foto: YouTube

Komik sa tentoraz dal do vianočného svetra, na zadné sedačky poukladal zabalené darčeky, na strechu pripevnil vianočný stromček a na miesto spolujazdca posadil Mariah Carey. Spoločne si dali speváčkin vianočný megahit All I Want For Christmas Is You, čiže všetko, čo chcem na Vianoce, si ty.

Skladba zjavne baví aj ostatných umelcov. James Corden si k sebe totiž prizval aj hviezdy ako Adele, Eltona John, Demi Lovato, Lady Gaga, Gwen Stefani, Selenu Gomez, Red Hot Chili Peppers či Chrisa Martina a v aute to poriadne roztočili. Elton John dal komikovi dokonca pusu na hlavu. Zostrih ich výkonov má na YouTube zatiaľ 19,7 miliónov vzhliadnutí.

Skladba All I Want For Christmas Is You vyšla v roku 1994. Časopis Rolling Stone ju zaradil na štvrté miesto v zozname vianočných songov a nazval ju „sviatočným štandardom“. Predalo sa viac ako 14 miliónov kópii singlu. Pieseň je najúspešnejšou skladbou Mariah Carey a jedným z najpredávanejších singlov všetkých čias. Do roku 2013 podľa wikipédie zarobila 50 miliónov dolárov.