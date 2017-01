„Boli sme na to dvaja,“ hovorí v otvorenom rozhovore manžel Zdeny Gruberovej o rodinnej tragédii

Žili spolu päťdesiatpäť rokov a bez štipky preháňania možno povedať, že to bol krásny vzťah. Zosnulá herečka Zdena Gruberová (†83) bola na svojho manžela ĽUDOVÍTA TOMASCHEKA (86) nesmierne pyšná a vždy ho pred známymi a kolegyňami chválila. On teraz, pár dní po jej smrti, urobil výnimku a prvýkrát poodhalil dvierka do ich spoločného života. O ich zoznámení, o zvieratách, o odchode z divadla, o prekonávaní rodinnej tragédie i o tom, čo rozveseľovalo hviezdu nášho divadelníctva v poslednom období, sa s ním rozprával KAROL BUSTIN.

Keď sa obzriete späť, aký bol život po boku Zdeny Gruberovej?

Našli sme sa v tom, že mala nesmierne rada zvieratá. Nezmenilo sa na tom nič ani v tom čase, keď na tom zdravotne nebola dobre a nechodila na verejné vystúpenia. Dennodenne sa však starala o svoje vrabce a sýkorky. No najradšej mala svoju mačku, ktorá s nami žila šestnásť rokov. Zomrela tak, že prišiel lekár a povedal, že už je stará a čo iné by sa dalo robiť, ako sa s ňou rozlúčiť. Mačka išla na jej nohy, uložila sa na ne a tam chuderka odišla. Sedeli sme tam v trojici - ona, ja a zverolekár a nikto nevedel, čo má robiť… Tak mala rada zvieratá.

Asi sa u vás dobre cítili.

Ešte v Komárne, keď som mal osemnásť, porodila moja mačka rovno v posteli. Mačka mojej manželky, ktorú tak obdivovala a deň čo deň boli spolu, zase porodila u nej v skrini. To nás spojilo. A okrem toho to, že obaja máme radi hudbu. Tam sme sa našli stopercentne. Medzi našich obľúbencov patrili všetci - od Pucciniho, po Elvisa Presleyho. Zdenka mala veľmi dobrý sluch a stále hovorila, čo je herectvo oproti tomu, keď niekto vybehne v divadle na javisko a odspieva operu. To je fakt, to je trošku rozdiel.

A vraj aj rada pozerala preteky formuly 1.

Pre Michaela Schumachera. Dokonca dostala od svojho lekára jeho krásny obraz. Ale inak šport príliš rada nemala. Pozeral som napríklad futbal - Real Madrid alebo Barcelonu - a Zdenka prišla a povedala - nie. Ale prišla formula… Bola nesmierne smutná, keď sa Schumacherovi stalo to, čo sa stalo.

Pamätáte sa na vaše prvé stretnutie?

Tak to je dlhá história! Poznal som sa s Evou Krížikovou, cez ktorú som sa zoznámil so Zdenou. Bolo to v kaviarni Luxor. Nesmierne silné pre mňa bolo, keď hrala s Karolom Machatom Rómea a Júliu. Tá dvojica hlasov človeka tak zobrala! Keď som si uvedomil, čo dokážu, hovoriť tak krásne po slovensky. Bol to taký moment, ktorý človeka strhne. Poznáte to, tiež ste asi niekedy stratili hlavu, je jedno, či vďaka tomu, že počujete hudbu, pozriete na obraz, alebo počujete niekoho recitovať alebo hrať.

Každý ste mali inú profesiu. Vy ste boli technický typ a pracovali ste ako odborník na stavbách vodných diel od Domaše cez Gabčíkovo až po Žilinu. Pani Gruberová zase trávila čas po večeroch v divadle. Bolo to niekedy náročné?

Aby som pravdu povedal, ani nie. Bola síce pyšná na to, že je zo Šenkvíc a robila šenkvické lokše, ale na druhej strane nemala čas. Takže kuchyňu som ovládal ja. Ale v tom nebol problém, lebo ja som od malička nesmierne rád varil. To znamená, že ja som ju ešte nepoznal a už som sa preslávil ako kuchár. (Úsmev.)

Fakt?

Keď sa na Slovensku robil československý Silvester a vystupovali tam Kroner, Bohdalová a Dvořák, potom oslavovali u nás. A ja s Kronerom sme pripravili silvestrovské pohostenie. Vraj také jedlá dovtedy v Česku nepoznali, Dvořák o tom neskôr písal vo svojej knihe. S pani Bohdalovou sa manželka dobre poznala a niekoľkokrát u nás aj spala. S Vladom Müllerom sme zase varili Ferovi Zvaríkovi na päťdesiatku.

To boli časy spolupatričnosti…

Náš syn Tomáš sa narodil v roku 1968 a problém bol v tom, že sa nedalo chodiť po vonku, lebo Bratislava bola obsadená. Ivan Mistrík napriek tomu nosil synovi detské mlieko, čo bol v tom čase problém zohnať. S Ivanom sme boli veľmi dobrí kamaráti a koniec koncov so všetkými.

Je pravda, že pani Gruberová odišla z divadla pre tragédiu, ktorá vás postretla?

Neodišla preto. Vtedy odišla celá generácia, tie vzťahy a súhra medzi hercami boli úplne iné ako teraz. Dalo by sa povedať, že s ňou začali odchádzať aj iní. Jeden príklad: Karol Machata vraj keď zistil, že odišla Zdena, tak si povedal, že odíde aj on. Celá generácia sa tam rozpadla. Nikto z nej neostal.

To, čo sa stalo s naším synom, bola obrovská tragédia, ale boli sme na to dvaja. Jeden druhého sme mohli držať. Človek sa mal o koho oprieť. Boli sme vtedy pomerne mladí a každý z nás mal veľa roboty. Tým pádom nemáte čas myslieť na to, čo sa vlastne stalo. Len čo tu ostanete sám, tak je to o to horšie. Ale mám to šťastie, že okolo mňa sú ľudia, ktorí mi ohromne pomáhajú.

Aké bolo posledné obdobie pani Gruberovej?

Mala celkovo dobrú náladu. Stačilo pustiť Pavarottiho alebo si vypočuť troch tenorov a život bol hneď akosi veselší.

Mala nejaké posledné želanie?

Nie. Mala svoje evergreeny, ktoré budú znieť v divadle alebo na pohrebe. Nikdy nemala požiadavky, že keď náhodou zomrie, toto urob, alebo tamto urob. Ani ja nemám také požiadavky