Furková o Kotlebovi: Človek aby sa bál ísť von, keď má priateľa černocha

Život herečky ZITY FURKOVEJ (76) prechádza veľkými zmenami. Pred rokom a pol prišla o milovaného manžela, známeho dizajnéra a výtvarníka Milana Veselého (†75), nositeľa európskych cien za dizajn. Radosť a energiu jej, našťastie, dodávajú dvaja vnuci - ten mladší sa narodil len pred pár mesiacmi. Nechce dopustiť, aby niekedy zažili zlo, ktoré musela ona prežiť počas 2. svetovej vojny. Demokracia a sloboda podľa nej majú presné pravidlá.

Zhováral sa s ňou KAROL BUSTIN.

Ste dvojnásobnou starou mamou. Čo pre vás znamenajú vnuci?

To najpozitívnejšie v mojej novej etape. Manžel ma učil brať život taký, aký je. Ten, čo odíde, to má za sebou, a ten, čo ostáva, sa s tým musí vyrovnávať. Niekto krátko, niekto dlhodobo, ale vždy si treba nájsť cestu, aby vám to krásne zostalo. Mne aj Milanovi pánbožko doprial veľmi dobrú dcéru. Nina porodila dvoch synov - Nathanka a Noamka. Mám zaťa z Izraela, ktorý je tiež výtvarník ako Nina. V Izraeli sme trávili aj Vianoce. Ako katolíčku ma povodili po všetkých chrámoch v Jeruzaleme a Betleheme. S manželom sme s nimi oslavovali Chanuku. Bolo to veľmi príjemné.

Tie predvlaňajšie Vianoce zrejme jednoduché neboli.

Boli to Vianoce uvedomovania si momentov pominuteľnosti a niečoho pekného. Trúchliť je ľudské, plakať je ľudské a prekonávať to je ľudské. Čo je ľudské, nič mi nie je cudzie. Každého z nás to čaká. Každý z nás rád žije a každý z nás sa musí s hĺbkou smútku vyrovnávať sám.

Od smrti vášho manžela uplynulo vyše roka. Čo vám v ťažkých chvíľach dodávalo silu?

Robota. A potom najbližší. To, že sa môžem v akejkoľvek situácii obrátiť na svoju dcéru. To je teraz môj jediný svetlý bod. Ale aj spomienka na manžela. S Múzeom dizajnu pripravujeme jeho veľkú monografiu. To si neviete predstaviť, čo po manželovi ostalo! Stovky ilustrácií najmä k verneovkám, plagáty k Jakubiskovi, Uhrovi, Lasicovi - Satinskému, obálky pre Lustiga, návrhy výtvarno-priestorových riešení. Bol vorkoholik. Mal nás nesmierne rád, bol veľmi tolerantný. Mať herečku za ženu nie je bohvieaká výhra. Ale ja som zase akceptovala to, čo robil on. Dopĺňali sme sa. Ja som skôr emotívna, on bol racionálny. Bol aj emotívny, len tou racionalitou dokázal emóciu potlačiť, čo ja občas nie. Ale učím sa to.

V jeho racionalite ste mali oporu?

Obrovskú. Ale tešilo ma, keď hodnotil moju robotu a naopak. Prechodili sme spolu celú Európu, Ameriku, Áziu, Izrael. Boli sme vzájomne prepojení. Ďakujem mu, že ma naučil žiť správne. Uvedomovať si seba v jednotlivých situáciách, čo niekedy nie je ľahké, a byť objektívny k druhým, čo je ešte ťažšie. No človek sa nesmie poddávať. Preto je dôležitá robota. Neviem, čo ma teraz čaká v živote, ale viem, že ma čakajú dvaja vnuci, ktorí sú fantastickí.

Podali sa na vás alebo na manžela?

Na manžela. A na dcéru Ninu. Nathan si pamätá také detaily s „dedem“, až tomu nemôžem veriť. Ako ho zobral na plece, keď mal tri roky a išli kŕmiť psa, na staveniskách mu ukazoval kombajny, žeriavy, ktoré Nathanko obdivoval. Doteraz je veľmi fixovaný na „dedeho“ - tak volal manžela. Môj muž bol neskutočne vzdelaný. Veľmi veľa ma toho naučil zo všetkých stránok, čo sa týka dejín, archeológie, umenia… Dostal európske ceny za stálu expozíciu v Múzeu SNP, za výstavu Zochor, pamätaj, ale aj za nitriansku synagógu. Ešte do začiatku 20. storočia na Slovensku nikto nebral do úvahy, že grafický dizajn je umenie. Bol taký hrdý a taký silný, že mi stále dáva silu. Dáva mi silu, aby som neplakala, aby som brala život taký, aký je.

Statočný bol asi aj v najťažších chvíľach choroby…

… najstatočnejší, najsilnejší. Ale zamyslime sa, či je správne, že na jednej strane sú síce ľudia, ktorí chcú vedieť, koľko času človeku zostáva, keď je ťažko chorý. Ale keď vám to niekto obmedzí a povie - Máš iba šesť mesiacov. Aký je to pocit? Neviem sa s tým vyrovnať. Je to v duchu Hippokratovej prísahy? Je to etické?

Manžel to chcel vedieť?

Nie. Povedali mu to. V Maďarsku. Človek je bezmocný. Jediné, čo vám ostáva, je viera v Boha. Niekto je vychovaný tak, že nepotrebuje vieru. Ja áno. Môj manžel mal veľký vzťah k sakrálnym artefaktom, ale bol ateista, aj keď inklinoval k židovskej viere.

Z výsledkov minuloročných volieb by bol šokovaný.

On to predpovedal. Nárast fašizujúcich prvkov a neonacizmu. Vedel predvídať? Áno, tak, ako predpovedal, že sem prídu Rusi pred štyridsiatimi ôsmimi rokmi. A keď sme išli na dovolenku, napísal otcovi odkaz, že tam a tam má doklady, lebo si myslí, že nás obsadia a nevrátime sa. Ale vrátili sme sa.

Narodili ste sa počas vojny. Na čo sa pamätáte z vojnového obdobia?

Keď som mala päť rokov, schovávali sme sa v pivnici u deda pri mlyne. Viem, že bola prestrelka a mama ma pod svojimi krídlami prevádzala na druhú stranu domu, kde sme si museli ľahnúť pod okno. A jedna pani nám varila štolverky z cukru a orechov. Doteraz si tú chuť pamätám. To bola príjemnejšia chvíľa. Potom som sa jedného rána zobudila, vyšli sme s otcom von a na dvore sme prekračovali mŕtvoly zabitých Nemcov. Bol to silný zážitok. A takisto, keď prišli ruskí vojaci s granátom v ruke a pýtali sa: „Net Germana?“ Vtedy mi začala tiecť krv zo zuba… Otcovu mamu zabili Nemci. Otec úzko spolupracoval s partizánmi, ktorých veliteľom bol kapitán Ján Repta. Napísala som o tom poviedku. Volá sa Pieskové kráľovstvo. To sú najintenzívnejšie momenty, ktoré sa mi občas vynárajú. Je strašné, že keď sa teraz dívate okolo seba, vidíte, že chýba veľmi málo k tomu, aby sa vrátila tá hrôza. To nesmieme dopustiť.

Ako si vysvetľujete vzostup fašistov a neonacistov?

Každý si predstavuje demokraciu ako čosi, kde sa môže všetko. Lenže nie. Demokracia a sloboda majú svoje pravidlá. A tie pravidlá sú ako desať Božích prikázaní. A politici iné hovoria a iné konajú. Neberú ľudí do úvahy. Nezaistia pocit bezpečia a pocit života. Byť neohrozený na živote, to je podstatné. Ako sa to vlastne všetko skončí? Keď si uvedomíte, že krajní pravičiari majú také percentá, aké majú, a čo vlastne znamená symbol ich strany. Z toho ide hrôza. Neprajem mladej generácii, aby sa toho dožila.

Veľa mladých sa o tieto veci nezaujíma.

Presne. A to je to najnebezpečnejšie. Mladí ľudia volia tieto „fašizujúce prvky“, a pritom to nezažili. Nevedia, čo to je. Je to len plno sľubov. Stráca sa v nich úcta k človeku a úcta k vlastnému národu. Je to absolútne nedôstojné potieranie identity človeka. Najnebezpečnejšia je ľahostajnosť a počúvanie správ, pri ktorých človek iba mávne rukou. Medzi ľavičiarmi a pravičiarmi sa vedú žabomyšie vojny. Neviem, či každému v politike ide len o zabezpečenie seba, o majetky, peniaze… A psychika človeka veľmi upadá. Vidíte to na mladých ľuďoch, česť výnimkám, kto koho volí. Zoberte si to percento v Banskej Bystrici. Buď je to „trucpodnik“, alebo historická neinformovanosť. Veď keby sa učili v školách, čo je to holokaust… Manžel robil stálu expozíciu holokaustu v Osvienčime a keď som to videla, tri noci som nemohla spať. Chodila som po miestach, kde tí ľudia chceli žiť. Topole, ktoré sú tam nasadené ako výkričníky svedomia… A to by mali žiaci zo základných škôl povinne navštevovať!

Od nenávisti je už len krôčik k útokom na uliciach.

Najstrašnejšie je to, aby sa človek bál ísť von, keď má napríklad priateľa černocha. Mne sa to stalo. Išli sme z predstavenia, v ktorom s nami hral. Poprosil ma, či ho nemôžem odviezť na internát, že ho predtým zbili. V každom štáte by mala byť kontrola demokracie a slobody.

Majú také strany, ako je Kotlebova, oprávnenie existovať?

Z ľudského hľadiska nie. A z toho viním vlády, že to dopustili. Isté smerovanie niekto musí určiť. Hráme jedno veľmi dobré predstavenie rakúskeho autora Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok. Bernhard odmietol, aby sa jeho hra v Rakúsku uvádzala, lebo tam bol fašizmus. Je to hlboko ľudská antifašistická hra, kde sa rozkrýva myslenie a meštiacke cítenie bunky fašizmu v rodine. Ja tam hrám mlčiacu, čo je najťažšie. Musíte vnímať každý postreh, každý pohyb a musíte brať ohľad na každú akciu partnera. A to hlavou, srdcom a celým telom. S týmto predstavením by sme mali chodiť po strednom Slovensku a po celej republike.

Inscenáciu Hanocha Levina Život je taký, ktorú ste dlho skúšali v Divadle Astorka Korzo ’90, od začiatku sprevádzali ťažkosti. Vy ste prišli o manžela, potom Vlado Černý o brata a nakoniec nečakane zomrel Ľubo Gregor.

Bol to veľký dramaturgický počin Vlada Černého. Uvedomil si, že to je sólo pre starších. (Úsmev.) Boli sme tam Vlado, Ľubo a ja. Zhodou okolností to bolo obdobie, keď som si brala neplatené voľno. Skúšali sme to pol roka, potom sa to prerušilo. Tá hra je taký symbol bytia. Žijete-žijete, máte sa radi, nenávidíte sa, tolerujete sa, hádate sa, neviete sa zniesť, chcete odísť, nedokážete odísť, je to láska, je to zvyk, kolotoč života. Že sa to končí smrťou, je iba symbolika. Nazvala by som to poctou životu. S Ľubom Gregorom ste zakladali Astorku Korzo ’90. A boli ste s ním aj naposledy v divadle. V júni bola premiéra, potom sme sa k tomu vrátili v septembri. V sobotu sme si naposledy dali „oprašovačku“. Všimla som si, že Ľubo je veľmi bledý. Pýtala som sa ho, či mu nie je zle, či nie je chorý. Hovoril, že celú noc bol hore, lebo Dagmar mala nejaký vírus, brala infúzie. Bol vždy pripravený, pracovitý, zodpovedný a teraz sme si povedali, že stačí, čo mi bolo u neho podozrivé. A v nedeľu ráno sa to stalo. Dagmar mi volala na obed, ale… Taký je život.

Turbulentné. Aj začiatky Astorky boli také...

Divadlo Na korze nám zrušili v roku 1971 z politicko-hygienických dôvodov. Potom tam vzniklo Divadlo poézie. Gro nášho súboru prevelili na Novú scénu, kde sme zažili sedem neúrodných rokov. Budovu na Suchom mýte sme priniesli ako dar a Nová scéna si ho privlastnila. My sme sa o ňu starali, renovovali sme ju, lebo predtým tam bol taký light kabaret, kde sa tancovalo pri tyči. Za tým priestorom mi je veľmi ľúto. Mal magickosť a mohli ste hrať neobmedzene.

Čo sa dialo na Novej scéne?

Vytvorili sme skupinu okolo Vlada Strniska. Lenže v priebehu piatich rokov odišli do Národného divadla Maťo Huba, Kukura, Magda Vášáryová, Mikulík, Dančiak, Labuda, Kňažko. A my sme tam ostali taká kostrička. Cítili sme sa ako stroskotanci. Zora Kolínska, Maco Debnár, Vlado Černý, Ľubo Gregor a ja. A Ľubo Gregor sa nedostal ani na Novú scénu, toho prevelili do Nitry.

Netúžili ste po Národnom divadle?

Nie. Vyhovuje mi komorné prostredie. A nechcela by som sa vzdať priestoru a poetiky, ktorá tam bola cez Lasicu, Satinského, Strniska. Boli aj tendencie urobiť z toho agentážne divadlo, teda scénu bez stáleho hereckého súboru a režisérov. Viete, ako by skončilo agentážne divadlo na Slovensku? Čo by tí ľudia robili? Zaslúžia si za svoju prácu, ktorá bola kvalitná, mať aspoň pocit sociálnej istoty.

Sklamal vás niekto, keď ste Astorku zakladali?

Bolí ma, keď si spomeniem, že nám blízki ľudia neverili. Ale som rada a mám zadosťučinenie, že Divadlo Astorka Korzo ’90 už dvadsaťsedem rokov úspešne tvorivo existuje. A odovzdávame štafetu ďalším. Mladá generácia má iný uhol pohľadu, ale veľmi dôležité je, aby stredobodom, a nielen divadla, bol človek v celej komplexnosti vzťahov. S mladými veľmi dobre vychádzam. Nerada mentorujem a poučujem. Herec je citlivý človek, či je mladý, či je starý. A keď vám začne niekto rozdávať rozumy, tak si vždy uvedomím, ako by sa to mňa týkalo. Rada poradím, keď sa ma niekto spýta, alebo keď si myslím, že si to môžem dovoliť. A veľmi rada prijmem radu aj od najmladšieho, keď má pravdu.