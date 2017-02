Čudný miliardár, ktorý kedysi šéfoval F1: Nákupy v zľavách a na obed omeleta

Pohár studeného piva v ruke a prírodopisný seriál v televízii - taká je predstava ideálneho večera 86-ročného trikrát ženatého britského miliardára Bernieho Ecclestona. Podobných večerov si pri dobrom zdraví môže ešte užívať roky. Kombinovať ich môže so spoločnými chvíľami so svojou treťou ženou, o 47 rokov mladšou Brazílčankou Fabianou Flosiovou. Len ktovie, či mu ten voľný čas nezhorkne. Syn kapitána rybárskej lode z malej dediny blízko Ipswichu, ktorý z amatérskych pretekov F1 spravil celosvetovo známu značku, už totiž nemá v najprestížnejšom motoristickom športe hlavné slovo. Po štyridsiatich rokoch kraľovania v pozícii výkonného riaditeľa končí. „Vyhodili ma. Už tomu nešéfujem,“ zlostne sykol pred pár dňami do ucha redaktorovi nemeckého časopisu Auto Motor und Sport.

Novým vládcom Chase Carey

O pár hodín to už bolo oficiálne. Americký koncern Liberty Media získal od dovtedajšieho vlastníka CVC Capital Partners za 6,4 miliardy libier majoritný podiel a ten do pozície šéfa výnosného podniku dosadil svojho človeka - 62-ročného bývalého televízneho magnáta Chasa Careyho. Z Ecclestona spravil čestného predsedu. „Netuším, čo to znamená,“ utrúsil britský biznismen, ktorého pre jeho spôsob riadenia F1 prezývali Diktátor. „Pri inom prístupe by efjednotka dnes taká bohatá nebola. Je mi smutno, keď vidím, že teraz sa tímy toľko domáhajú demokracie,“ povzdychol si muž, ktorého majetok sa odhaduje takmer na štyri miliardy dolárov.

Bohatý Angličan vlastní jachtu, súkromné lietadlo, luxusné sídlo vo švajčiarskom Gstaade, v Las Vegas aj doma v Anglicku, no stále nakupuje v zľavách. A jeho obľúbeným obedom je vraj omeleta. Asi za to môže detstvo. Bernieho rodičia boli podľa Toma Bowera, autora životopisnej knihy o Ecclestonovi, mimoriadne sporovliví. Na Vianoce si vraj zásadne žiadne darčeky nedávali a narodeninovú oslavu vystrojili synovi výnimočne. Bernie je asi po nich. „Málokedy si kúpim niečo, čo nie je zľavnené. A keď odchádzam z miestnosti, vždy zhasnem. Neznášam márnotratnosť,“ vyhlásil raz.

Zúril, aj keď jeho dve dcéry z druhého manželstva Tamara a Petra predvádzali tak často na verejnosti pravý opak. Módna návrhárka Petra minula pred šiestimi rokmi na svadbu 12 miliónov libier, Tamara sa aj pred televíznymi kamerami v módnej relácii viac ráz chválila kolekciou topánok, za ktoré dokopy zaplatila 700-tisíc libier. Musela si k nim v luxusnej vile dokúpiť špeciálny regál. Vytočený Ecclestone to sledoval v televízii a len zlostne škrípal zubami. Ale má ich rád. Tretia jeho jachta, ktorú si kúpil, sa volá Petara. Názov tvorí šikovná kombinácia mien oboch dcér.

Nové časy

Je isté, že cirkus F1 čakajú po jeho zosadení nové časy. Nový šéf Carey už stihol vyhlásiť, že súčasné preteky sú príliš zložité a konštruktéri v nich hrajú dôležitejšiu úlohu než jazdci. „F1 bez Bernieho Ecclestona je ako Amerika s Donaldom Trumpom. Len si musíme počkať, čo to prinesie,“ vtipne podotkol motoristický novinár Adam Cooper. Ecclestone však so zosadením musel počítať. Svoj podiel vo Formule 1, ktorý si za všetky roky nahonobil, predal už pred jedenástimi rokmi. Za 2,5 miliardy dolárov. Keď vlani v septembri spoločnosť Liberty Media kúpila prvú časť akcie, musel tušiť, že jeho dni v pozícii mocného šéfa sa chýlia ku koncu.

Na stratu moci si bude ťažko zvykať. Vždy si na nej zakladal. Rovnako na zveľaďovaní majetku. Možno preto, že sa nenarodil do bohatej rodiny. Ani v škole v Londýne, kam sa rodičia krátko po jeho narodení presťahovali, nebol obľúbený. Na ľavé oko poriadne nevidel, a preto ho spolužiaci občas šikanovali. Podnikavého ducha však ukázal už počas druhej svetovej vojny. Ochotne vstával pred piatou ráno, utekal do pekárne po deň starý chlieb a potom ho v škole predával hladným spolužiakom. Nikdy vraj z neho neochutnal. „Obral by som sa o zisk,“ vysvetľoval, keď ostatní pátrali po dôvode.

Prvá nehoda ho vyhnala

Neskôr si chodil zarábať zberom ovocia či zemiakov. Keď mal šestnásť, odišiel zo školy a zamestnal sa v miestnej chemičke. Chémia ho bavila, aj preto sa rozhodol vyštudovať ju, no v tom čase objavil motorky. V pätnástich si už mohol dovoliť kúpiť jednu z nich. Tie ojazdené začal postupne s kamarátom Fredom Comptonom predávať. Najskôr náhradné diely, potom celé stroje. V devätnástich začal dokonca jazdiť. Absolvoval aj pár pretekov F3, no stačila jedna jediná nehoda na vtedy slávnom okruhu Brands Hatch a Ecclestone súťaženie vzdal.

Veľmi rýchlo pochopil, že väčšie predpoklady uspieť má v biznise. Dal sa na nehnuteľnosti. K formule sa vrátil v roku 1957, keď kúpil tím Connaught. Jazdci, ktorých zastupoval, však nedopadli dobre. Stuart Lewis-Ewans sa v roku 1958 zabil na pretekoch v marockej Casablance. Pri prevoze do nemocnice podľahol ťažkým popáleninám. Tak prešiel k nemeckému jazdcovi Jochenovi Rindtovi. Ten to síce v roku 1970 dotiahol až k titulu majstra sveta, no nedožil sa ho. Zomrel ešte pred koncom šampionátu, počas tréningu na Veľkú cenu Talianska.

Od amatérov k milionárom

Zlomom v Ecclestonovej kariére bol rok 1971, keď už mal Bernie dostatok financií, aby kúpil za 120-tisíc libier stajňu Brabham a začal v F1 vážne podnikať. O šesť rokov bol výkonným riaditeľom asociácie konštruktérov (FOCA), ktorej bol spoluzakladateľom. Tá mala zastupovať záujmy stajní v F1, čiže prerobiť preteky na výnosný biznis. „Keď som do tohto biznisu prišiel, mali preteky len amatérsku úroveň. Nikto nechcel prevziať zodpovednosť za ich organizovanie. Chceli len pretekať a pokúšať sa vyhrať,“ spomínal. Sám mal iný cieľ. On chcel najmä zarábať. Dostať F1 do televízií, pritiahnuť k športu silných sponzorov.

Ecclestone zvládol ťažké vyjednávania s Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) o možnosti predávať televízne práva a mohol sa do biznisu pustiť naplno. Mimochodom, Brabhamu sa zbavil v roku 1988. Predal ho za 5 miliónov. Nikdy s ním na túto tému nebola veľká reč. Aj pri novinárskych otázkach sa často odpovedi vyhýbal, odpovedal stručne alebo nejasne. F1 aj on však boli čoraz bohatší. Pred šiestimi rokmi označila BBC Ecclestona za štvrtého najbohatšieho muža Británie.

Nekompromisný biznismen

O jeho spôsobe práce vypovedá aj príhoda z roku 1994, keď sa rozhodol znovu zaviesť tankovanie paliva v boxoch. Keď sa stajne bránili, že ich to vyjde príliš draho, odvetil: „Ja vám tie zariadenia dodám.“ Aj tak urobil, no s priloženou faktúrou. Na otázku prečo, keď sa zaviazal, že sa o to postará, odvetil: „Povedal som vám, že ich dodám. Nie, že ich zaplatím.“ V biznise bol nekompromisný. Rovnako v požiadavkách.

„Záležalo mu na každom detaile. Lipol napríklad na tom, aby autá v padoku boli zaparkované na presne určených miestach. Vraj to potom skvele vyzerá pri pohľade a na fotografiách zo vzduchu,“ spomínal novinár Tony Dodgins, ktorý roky o F1 píše. Suchý britský humor však občas v sebe nezaprel. Keď sa k nemu pod dáždnik počas jednej z Veľkých cien natlačil redaktor s kamerou a položil otázku, Bernie odpovedal rovnakou zbraňou. „Vy ste z ITV? Tak odkážte šéfom, nech vám kúpia dáždnik,“ dodal sarkasticky a nechal reportéra samého. Bez odpovede.

Najdrahší rozvod

Kým obchod Ecclestonovi utešene prekvital, v súkromí sa mu až tak nedarilo. Prvé dve manželstvá mu nevydržali. Ako 22-ročný si vzal telefónnu operátorku Ivy Bamfordovú, s ktorou má dcéru Debbie. Po rozvode mal 17-ročný vzťah so Singapurčankou Tuanou Tanovou, od ktorej neskôr prešiel k druhej manželke - chorvátskej modelke Slavici Radičovej. O 29 rokov mladšiu modelku od Armaniho si vzal po trojročnom randení. Práve s ňou má milované dcéry Petru a Tamaru. Keď sa v novembri 2008 rozvádzali, vysúdila kráska z Rijeky v prepočte vyše 800 miliónov eur. „Je to neskutočný vorkoholik. Stále som bola doma sama,“ vysvetľovala Slavica dôvod rozchodu po jednom z najdrahších rozvodov histórie.

„Do konca života už budem sám,“ tvrdil vtedy Bernie, no nestalo sa. Po tretí raz sa oženil v auguste 2012. Vzal si o 47 rokov mladšiu Brazílčanku Fabianu Flosiovú. Tá mu pravdepodobne nevyčítala nevyberavé vyhlásenie na verejnosti. „Ženy by mali chodiť v bielom. V rovnakej farbe ako všetko ostatné v domácnosti,“ povedal raz v Indianapolis automobilovej pretekárke Danici Patrickovej. Ešte viac si zavaril pred ôsmimi rokmi rečami o Hitlerovi.

„Bol to človek, ktorý dokázal doviesť veci do konca,“ vypustil z úst. Neskôr sa síce ospravedlnil, že myslel len do roku 1939, no ešte dlho potom dostával otázku, ako to vlastne myslel. Až čas ukáže, čo ďalšie má dnes už bývalý vládca F1 v pláne. Oddych to asi nebude. Vyznáva totiž iný životný štýl. „Mojím prvým dňom, keď nepôjdem do práce, bude deň, keď ma budú spúšťať do hrobu,“ hovorieval.