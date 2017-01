Známy slovenský herec prišiel o dobrý kšeft. A čo je horšie - vyfúkol mu ho Maštalír

Zaváhal a možno prišiel o životnú rolu. Alexander Bárta mal pôvodne stvárniť postavu šéfa organizovaného zločinu na slovensko-ukrajinskej hranici v novom filme Čiara. Produkcia s ním do posledných chvíľ rátala, no herec neodhadol situáciu. Zaváhal, vydal sa inou cestou a - produkcia ho nahradila iným. „Vybral si seriál,“ hovorí producentka snímky Wanda Adamik-Hrycová a tvrdí: „Myslím, že ho to teraz veľmi mrzí.“

V momente, keď chcel Bárta hodiť spiatočku a naskočiť do rozbehnutého vlaku, bolo neskoro. „Už sa to nedalo zmeniť. Urobila som rozhodnutie a neľutujem tú zmenu,“ dodáva Hrycová.

Maštalírova premiéra

Zmenou má na mysli Tomáša Maštalíra, Bártovho najbližšieho kamaráta v Národnom divadle. Maštalír ponuku okamžite prijal a vo filme sa po boku Emílie Vášáryovej a Zuzany Fialovej vraj cítil ako ryba vo vode. „Je to Tomášov prvý film a je v ňom úžasný,“ dopĺňa producentka. Film je natočený, finalizuje sa strih a tvorcov čaká už len postprodukcia vrátane trikov a hudby.

Strach z reťazí

Nakrúcanie niekoľkokrát sprevádzali dramatické chvíle. Jednou z nich bola aj scéna, keď Maštalíra hodia spútaného reťazami do jazera. Hercovi vraj pred prvou klapkou zvieralo aj tie časti tela, o ktorých ani nevedel. „Mal obavy a pýtal sa, či to musí byť. No nakoniec súhlasil, všetky bezpečnostné opatrenia boli pripravené,“ dozvedeli sme sa zo štábu.