Problém s neplodnosťou máte o 2 roky skôr, ako ho začnete riešiť. Kedy už nečakať?

Veľa párov netuší, že nedokáže počať bábätko, až kým sa im nedarí niekoľko rokov. No môže byť už neskoro.

Poznáte vo svojom okolí pár, ktorému sa dlhšie nedarí počať potomka? S veľkou pravdepodobnosťou áno. Z najnovšieho prieskumu medzi Slovákmi vyplynulo, že až dve tretiny opýtaných takýto pár pozná a takmer 90% by v prípade problémov s počatím navštívilo centrum asistovanej reprodukcie.

Bude najmenej Európanov?

Európa je kontinent s najnižšou pôrodnosťou. Tento nepriaznivý trend sa týka aj Slovenska. Nie, že by ľudia nechceli deti, ale oveľa častejšie majú problém počať ich. Aj preto svoje sily spojili všetky slovenské centrá asistovanej reprodukcie v projekte Cesta k dieťaťu, aby mali páry čo najviac informácií o tom, ako sa dá dieťatko počať s pomocou lekárov. Aby zistili, že to nie je až také finančne náročné a nedostupné, ako sa hovorí a tiež aby klienti týchto centier pochopili, že všetky centrá reprodukovanej asistencie na Slovensku – zatiaľ ich je jedenásť – sú na európskej úrovni a nijako nezaostávajú za svetovými trendmi či poznatkami.

S pomocou, no prirodzene

Netreba sa pritom ľakať zložitých zákrokov. Často vám centrum asistoavnej reprodukcie pomôže počať prirodzene. „Asistovaná reprodukcia neznamená iba mimotelové oplodnenie. Napríklad aj pomoc pri prirodzenom oplodnení, tým, že sledujeme ovuláciu alebo hormonálne stimulujeme partnerov pri snahe o prirodzené otehotnenie," hovorí MUDr. Martin Petrenko, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu. „Ďalšou z užitočných metód liečby je vnútromaternicová inseminácia. Ak tieto spôsoby nepomôžu, prichádza na rad to, čomu sa hovorí mimotelové oplodnenie," predstavuje lekár proces, ktorý začne konzultáciou a vyšetrením oboch partnerov a podľa výsledkov sa následne nastaví diagnostika a ďalší postup.

Spoločný problém

Neplodnosť, teda neschopnosť počať potomka po roku nechráneného sexuálneho styku, nie je problémom ženy, ako sa to zvyklo vnímať v minulosti, ale páru. Niekedy má problém len jeden z nich, niekedy obaja, tak či onak, sú v tom spoločne. Príčina neplodnosti je v 30-tich percentách na strane ženy, čisto mužský problém je to v ďalších 30 percentách. U 25 – 30 percent párov je problém u oboch súčasne a 10 – 15 percent neplodností zostáva nevysvetliteľných.

Štrajkujúce vajíčka

Optimálny vek ženy na otehotnenie a pôrod je medzi 20. až 27. rokom života. So zvyšujúcim sa vekom stúpa aj výskyt ženských ochorení, ktoré výrazne znižujú šancu na reprodukciu. Po 35. roku dochádza k poklesu vaječníkovej rezervy a častejšie sa uvoľňujú poškodené vajíčka, ktoré nie sú schopné oplodnenia alebo vedú k včasnému potratu. „Aj keď polycystické vaječníky sú najčastejšou príčinou neplodnosti, ak sa ochorenie zachytí včas, problémy s otehotnením riešia centrá asistovanej reprodukcie s pomerne veľkým úspechom, a to predpisovaním liekov a hormónov, ktoré stimulujú dozrievanie vajíčok a ovuláciu. Približne polovica týchto žien otehotnie po liečbe prirodzene. Ak sa to nedarí, nastupuje niektorá z metód asistovanej reprodukcie,“ dáva nádej gynekológ.

Bicykel znižuje plodnosť

Alarmujúce je, že súčasní štyridsiatnici majú lepší spermiogram než mladíci. Príčiny sú aj vonkajšie. Faktory spôsobujúce zníženú plodnosť mužov môžu byť charakterizované poruchami tvorby spermií, poruchami priechodnosti semenotvorných kanálikov a ejakulačnými dysfunkciami. Za hlavné externé príčiny sa považuje kontaminácia potravy, vody a vzduchu rôznymi chemickými látkami, ktoré pôsobia na endokrinný systém a ovplyvňujú vývoj semenníkov alebo narušujú citlivý genetický kód spermií. Ich zabijakmi sú aj narkotiká, alkohol a nikotín. Ten má na množstvo životaschopných spermií priam devastačný účinok. „Ich schopnosť počať potomka znižuje aj obezita, sedavé zamestnanie, tesné oblečenie či dokonca časté bicyklovanie,“ konštatuje MUDr. Oktavian Kuchárik.

Dva roky nečakajte

Jeden to šiestich párov je neplodný, až 17% trpí vážnymi poruchami plodnosti. No v priemere ubehnú až tri roky medzi tým, ako pár začne spolu hovoriť o tom, že majú problém s plodnosťou, až kým prvýkrát navštívia centrum asistovanej reprodukcie. Pokiaľ sa páru viac ako rok nepodarilo otehotnieť alebo tehotenstvá skončili predčasne samovoľným potratom, nie je dôvod váhať s návštevou špecializovaného centra. V tomto prípade čas veci nevyrieši, skôr naopak. „Netreba čakať na odporučenie od svojho gynekológa, iniciatívu môžete zobrať sami do vlastných rúk,“ nabáda MUDr. Peter Harbulák a dodáva, že čím dlhšie pár odkladá návštevu centra asistovanej reprodukcie, tým nižšia je šanca na otehotnenie, pretože stúpajúci vek negatívne ovplyvňuje reprodukčné zdravie predovšetkým u žien. Ďalším dôvodom, prečo nečakať je, že zdravotné poisťovne hradia tri cykly oplodnenia vajíčka mimo tela ženy, ale len do jej 39. narodenín.

