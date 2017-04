Dôchodca v šoku: Za celé roky ma štát pripravil o 30-tisíc, teraz mi dajú 20 eur!

Obrovskú krivdu cíti aj dôchodca Jozef Vaľko (74) z Prešova. V roku 2003 po štyridsaťročnej práci v stavebníctve mal 60 rokov a odišiel do dôchodku. Dnes už vie, že to bolo preňho v najhoršom čase.

Podľa vtedajších pravidiel mu vypočítali starobný dôchodok 5 644 slovenských korún, čo je v prepočte 187 eur. Keby počkal pár mesiacov, mohol dostávať stovky eur navyše. „Kolegovia, ktorí odchádzali do penzie po mne v roku 2004, majú penzie o 200 až 250 eur vyššie,“ sťažuje sa pán Jozef.

Vypočítal si, že za 13 rokov, čo je v penzii, jeho bývalý kolega s dôchodkom o 200 eur vyšším dostal viac o 31 200 eur. A to už je poriadny rozdiel! Priepastné rozdiely v dôchodkoch pred 13 rokmi spôsobila tzv. Kaníkova reforma. Tá pri výpočte penzie síce zvýhodnila podpriemerne zarábajúcich, ale naopak nebola výhodná pre tých, ktorí zarábali lepšie ako priemer. Vláda sa teraz chváli, že ide dať staré resty do poriadku. Zmeny odobrila v stredu. Desaťtisícom starodôchodcov, ktorí môžu mať podobný problém ako pán Jozef, zvýši od budúceho roku dôchodky.

V niektorých prípadoch aj o 100 eur. Jozefovi pridajú k penzii 20 eur. „Rozprávky o vyrovnávaní starodôchodkov sú len na plač. Veď ja ako najmladší starodôchodca budem mať na budúci rok 75 rokov a penzie sa nám majú zvyšovať od 1. januára 2018. Ak by štát vyrovnal dôchodky od roku 2003, vtedy by to bola pravda,“ dodáva nespokojný Prešovčan. Na to, či je v hre aj dorovnanie dôchodkov za všetky tie roky, sme sa pýtali aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.

Podľa jeho hovorcu Michala Stušku však nie je možné prijať taký zákon, ktorý by spätne menil niečo, čo vzniklo ešte pred jeho platnosťou. „Pôsobil by v čase, keď ešte neplatil, teda neexistoval,“ vysvetlil Stuška. Dôchodcovi z Prešova a tisícom ďalších preto nezostáva nič iné, len sa uspokojiť s avizovaným zvýšením penzií o niekoľko desiatok eur. Jozef Vaľko v súčasnosti poberá penziu 340 eur. Pre nízky dôchodok už 14 rokov pracuje ako živnostník a ďalej platí odvody do Sociálnej poisťovne.

Nedávno mu prišiel výmer, že ako samostatne zárobkovo činná osoba musí mesačne platiť povinné odvody 146 eur a k tomu 56 eur zdravotné poistenie. Ak zaplatí nájomné vo výške 180 eur a 50 dá na lieky, je už dávno v mínuse a to ešte nepripočítal sumu, ktorú dá na stravu či iné nutné výdavky. Nebyť toho, že je odborníkom a o jeho služby je záujem, už by bol asi na ulici ako bezdomovec. Najviac ho však trápi pocit krivdy. „Moji bývalí kolegovia, ktorí išli do dôchodku dva roky po mne, chodia po meste na kávičky, oddychujú a ja musím stále pracovať,” dodáva dôchodca Jozef.

Nepridajú všetkým penzistom

Starodôchodcov, teda penzistov, ktorým priznali dôchodok do 31. decembra 2003, eviduje Sociálna poisťovňa vyše 525-tisíc. Na zvýšenie penzie sa však môže tešiť len asi 101-tisíc z nich, keďže štát pridáva len tým, ktorí pred odchodom do dôchodku zarábali nadpriemerne. Prvou skupinou sú tí, ktorí išli do penzie ešte pred 1. októbrom 1988. Dôchodok sa im zvýši o pevnú sumu 25,50 eura.

Ministerstvo odhaduje ich počet takmer na 13-tisíc. Druhou skupinou sú ľudia, ktorých dôchodok sa určoval podľa predpisov platných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Zvýšenie ich dôchodkov bude štát posudzovať individuálne. Podľa rezortu práce môže byť navýšenie ich penzie 1 euro, ale aj 150 eur. V tejto skupine je asi 88-tisíc starodôchodcov.

Kompetentní povedali o dôchodkoch

Ľudovít Kaník (SDKÚ), minister práce 2002 - 2005 o svojej reforme z roku 2004

Nový dôchodkový systém bude spravodlivejší. Kto viac odvedie, bude mať vyšší dôchodok. Keď budete pracovať dlhšie, dostanete navyše bonus a dôchodok bude ešte vyšší.

Ján Richter (Smer-SD), minister práce o aktuálnom prepočítaní výšky dôchodkov

Všetko bude postavené na tom, kto by bol ukrátený po 1. januári 2004 v porovnaní s výpočtom dôchodku pred týmto dátumom. Pomenovávame všetkých, ktorým malo byť „ublížené“.

Ivan Švejna (Most-Híd), štátny tajomník ministerstva práce o aktuálnom prepočítaní výšky dôchodkov

Buďme radi, že to bude definitívne vyriešené, hoci môžeme namietať, že to je neskoro.

Soňa Gaborčáková (OĽaNO-NOVA), poslankyňa NRSR o aktuálnom prepočítaní výšky dôchodkov

Vláda prišla konečne s nejakým riešením, len nerozumiem, prečo toľko vyčkávala? Natíska sa totiž odpoveď, že čakali na čas, kedy sa značná časť týchto ľudí pominie.