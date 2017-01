FOTO Žalostný pohľad na ovešanú Polnišovú: Na všetko zostala sama!

Po boku herečky Petry Polnišovej sa od roku 2009 objavoval sympatický Francúz Matthieu. Svoje súkromie si však prísne strážili a stretnúť ich na spoločenských akciách či večierkoch bola doslova vzácnosť. Radšej sa venovali výchove ich synov či práci, ktorej sa ani jeden nechcel vzdať. Preto museli hľadať kompromisy a medzi dvoma krajinami pendlovali podľa toho, ako bolo potrebné.

No zdá sa, že na to aj doplatili. „Problémy vo vzťahu už majú viac než pol roka. Nikto tretí za tým nie je. Ich vzťah ochladol. Každý si žije svoj život,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja z okolia dvojice. A o tom, že ich láska postupne vyprcháva, svedčí aj Polnišovej odpoveď na otázku - čo je pravdy na tom, že majú s partnerom krízu.

„Nehnevajte sa, o súkromí sa nechcem vyjadrovať. Je to môj život,“ reagovala pre týždenník Šarm herečka, keď sa na nedávnej premiére filmu Všetko alebo nič objavila bez Matthieua. Petra ďalej nechcela nič potvrdzovať ani vyvracať. No zrejme viac hovoriť ani nemusela. O tom, že ich vzťah sa otriasa v základoch a parnter jej nie je nablízku, hovorí aj pohľad na Polnišovú.

Očividne totiž na všetko zostala sama. Nielen na domácnosť, ale aj na výchovu synov. V piatok ráno, krátko pred ôsmou, vyšla spolu s deťmi z bytu a namierila si to rovno do auta. Následne ich priviezla do francúzskej školy v bratislavskej Petržalke. Zaparkovala v blízkosti vchodu a ovešaná taškami odprevadila synov do budovy. Vnútri sa zdržala približne hodinu.

Keď odchádzala, telefonovala. Bolo vidieť, že rieši niečo naozaj dôležité, keďže výrazne gestikulovala. Mobil nezložila ani v aute. Po odchode z Petržalky sa presunula do Bory Mall. Či sa dvojici podarí zvládnuť krízu, ukáže až čas. No treba uznať, že Petra všetko stíha a okrem práce sa dokáže plnohodnotne venovať aj synom. Aj bez ich otca.