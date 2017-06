Odhodlaná študentka Katarína: Rakovinu som porazila!

Dnes už vysmiatu študentku prírodovedeckej fakulty v Bratislave nič netrápi. Akurát musí každý štvrťrok absolvovať prehliadku. „Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Nikdy som sa ani nepýtala lekárov, čo ma čaká. Riadila som sa všetkým, čo mi povedali,“ spomína si Katka z malej obce Dulov v okrese Ilava. Jedného dňa si na nohách všimla modriny, ktoré sa postupne zväčšovali. Inak sa cítila úplne v poriadku.

Z krvi jej však na hematológii diagnostikovali akútnu leukémiu. Spustil sa kolotoč liečby. Po fáze chemoterapie sa jej asi týždeň obnovovala krvotvorba, na chvíľu ju prepustili domov, opäť však musela ísť na chemoterapiu. Statočné dievča sa nikdy nesťažovalo. „Prijala som to s akýmsi pokojom. Vôbec som z toho nebola smutná, ani som pre to neplakala,“ priznáva. „Počas liečby som bola pozitívne naladená a myslím, že aj to mi pomohlo,“ dodala.

Okrem jej pozitívneho prístupu ju zachránila tiež rýchla liečba a kúsok šťastia. Lekári pre ňu pomerne rýchlo našli neznámu darkyňu z Nemecka, s ktorou mala zhodu 99,9 percenta. „Určite by som odporučila aj iným ľuďom zaregistrovať sa medzi darcov kostnej drene. U mňa to bola naozaj jediná možnosť na záchranu života, keďže mi krv nemohli darovať súrodenci,“ hovorí Katka.

Je pravda, že väčšina pacientov potrebuje pomoc práve od cudzích ľudí, pretože šanca na zhodu s príbuznými je len štvrtinová. „Naším cieľom je vytvoriť čo najväčšiu národnú databázu dobrovoľných darcov, aby sme vyhľadávali prioritne v nej a v zahraničí až v druhom slede,“ uvádza Angelika Bátorová, prednostka Kliniky hematológie a transfuziológie v Bratislave.

„Slovenský register by mal mať 20- až 25-tisíc dobrovoľných darcov,“ dodáva. Nie každý pacient má toľko šťastia ako Katka. Niekedy sa nepotvrdí zhoda krvi darcu a pacienta, inokedy krv na transplantáciu putuje až z druhého konca sveta. Slovenským pacientom kostnú dreň darovali už aj z Brazílie a USA.