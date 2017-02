VIDEO Pritiahne mužské pohľady: Pevný zadoček získate za 12 týždňov

Trénerka pilatesu z Riverpark Dance School Helena Ballová pre vás pripravila tie najúčinnejšie cviky, ktoré zvládnete aj doma. Skúste ich, sú lepšie ako klasické drepy a výpady. Ak budete cvičiť trikrát do týždňa a dodržíte odporúčaný počet opakovaní, vaše okolie si po pár týždňoch určite všimne zmenu. Sexi zadok neznamená, že je chudý!

Musí byť pevný a to je rozdiel, ktorý dosiahnete iba cvičením, diéta ho síce podporí, ale sama nič nezmôže. Okrem toho mnohí muži obdivujú skôr väčšie a pevné pozadie. Niektoré ženy majú aj opačný problém a rady by svoje pozadie zväčšili. To sa tiež dá dosiahnuť cvičením, ale silovým a v kombinácii so špeciálnou kvalitnou výživou.

Tajomstvo sexi kriviek nie je v tom, koľko máte tukových vankúšikov. Tvorí ich svalová hmota, ktorá je od istého veku pevná, len ak jej pravidelne dáte zabrať v posilňovni alebo aspoň na častých a dlhých prechádzkach. Pravidelný pohyb navyše prospeje celému telu. Rozbehne váš metabolizmus na vyššie obrátky a popri zadku sa určite zlepší aj vzhľad ostatných partií.

Vytvarujte si oblý zadoček

Po kľačiačky

1. Sme v polohe na štyroch tak, že dlane sú pod ramenami a kolená sú pokrčené na šírku bokov. Brucho je vtiahnuté a chrbát rovný. Pohľad smeruje na zem. Vystrieme jednu nohu, špička je prepnutá. S nádychom nohu zdvihneme hore, s výdychom klesá. Pohyb je pomalý. Opakujeme 8- až 32-krát.

2. Pri poslednom opakovaní necháme nohu vystretú hore a pomaly začneme s výdychom krčiť koleno a s nádychom vystierať. Pohyb kolena sa zastaví v momente, keď má pravý uhol. Opakujeme 8- až 32-krát.

Dodržiavajte presné dýchanie

Pri poslednom pohybe zostane koleno pokrčené, spevníme sa a s výdychom zatlačíme pätou akoby do stropu. S nádychom sa noha vráti späť, ale koleno nesmie klesnúť pod úroveň bedrového kĺbu. Opakujeme 8- až 32-krát.

Sústreďte sa hlavne na techniku cvičenia

Kľačíme na jednom kolene a rukou sa opierame o zem pod ramenom. Druhú nohu dvihneme horizontálne hore, aby tvorila jednu líniu s hrudníkom. Hlavu držíme v predĺžení a pomaly s nádychom začne noha klesať. S výdychom sa plynulo vráti späť. Celý čas je noha vystretá a špička prepnutá. Alternatíva je, že v hornej polohe robíme nohou krúžky vpred a vzad.