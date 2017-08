Zúfalá mamička: Lekárka mi povedala, že moje novonarodené bábätko si samo zlomilo nohu!

Lilianka sa narodila 11. júla v 32. týždni tehotenstva v bratislavskej nemocnici na Antolskej. Keďže išlo o predčasne narodené bábätko, prvé týždne strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde o ňu bolo perfektne postarané.

Všetko sa však zmenilo, keď ju preložili na poschodie rizikových novorodencov. „Prvý dojem urobí veľa ... aj urobil ... Dieťa som si našla na oddelení špinavé a smradľavé, sestrička ju pri príjme neokúpala a nezabezpečila jej takú sesterskú starostlivosť, akú potrebovala,“ napísala rozhorčená mamička na sociálnu sieť.

„Prvý deň som to ešte prehryzla, veď určite majú veľa roboty ... druhý a tretí už nie a povedala som staničnej, že sa mi to nepáči. Náprava sa naozaj uskutočnila. Dva dni bola starostlivosť v poriadku,“ potešila sa na chvíľu.

To najhoršie ju však len čakalo „V stredu ráno Lilianke brala sestrička krv z nožičky a pri nešetrnej manipulácii jej zlomila stehennú kosť. Pani primárka sa to snaží celé „ututlať“ a do správy napísala, že si to dieťa urobilo samé a nebolo to zapríčinené inou osobou.“

Rozhorčená matka nemohla veriť vlastným ušiam. Rozhodla sa situáciu riešiť, no podľa jej slov, bola pani primárka neochotná a tak sa rozhodla podať trestné oznámenie.

„V tomto prípade ide o predčasne narodené bábätko, ktoré prišlo na svet v 31. týždni pred mesiacom. Okamžite sa oň postaral zdravotnícky personál. Išlo o hypotrofického novorodenca s nízkou hmotnosťou 1 600 gramov. Za mesiac sa podarilo zvýšiť jeho váhu na vyše 2 000 gramov,“ uviedla nemocnica pre Televízne noviny na Markíze.

Podľa nemocnice môže u takýchto detí veľmi ľahko dôjsť k zlomenine. V žiadnom prípade nejde o traumatickú fraktúru, uviedla nemocnica ďalej.