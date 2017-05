Šokujúca streľba pri Kežmarku: Zaútočili na snúbencov v aute

Šokujúci prípad sa stal v noci na nedeľu. Štefan zo Spišskej Belej išiel svoju snúbenicu zaviesť domov do Ihlian. Do cieľa už ale nedošli. Pred obcou Jurské im totiž niekto postavil do cesty prekážku. Na ceste boli kamene.

Keď chcel Štefan kamene odpratať, ozvala sa streľba. Náboj mal trafiť najprv jeho, neskôr i jeho priateľku. „Je to hrozná tragédia. Z toho čo sa stalo sme v šoku. Nevieme si to vysvetliť,“ hovoril nám rozstrasený Dankin brat, ktorý ale pre citlivosť situácie viac prezradiť nechcel.

Postrelený je vo vážnom stave

Obete záhadnej nočnej streľby previezli záchrankou do nemocnice v Poprade.

Danka by mala byť podľa našich informácií z najhoršieho vonku, horšie je to ale s jej snúbencom. Toho náboj zasiahol tak nešťastne, že sa nachádzal v kritickom stave, lekári ho dokonca museli okamžite operovať.

Sú to milí ľudia, kto by po nich strieľal?

Streľba na na nič netušiacu dvojicu je pre ľudí z okolia obrovskou záhadou a nevedia si ju vysvetliť. „Danka je milé dievča, je tichá, v dedine ani mnohí nevedia, že existuje,“ dozvedeli sme sa v Ihľanoch.

Otrasené sú aj jej kolegyne. Danka pracovala v kežmarskom markete ako predavačka. So Štefanom plánovali dokonca svadbu. „Už mali za sebou aj predmanželskú náuku,“ zistili sme.

V mestečku Spišská Belá nám zase o Štefanovi povedali, že to rozhodne nebol konfliktný typ. „Zdá sa mi, že robil niečo s drevom, alebo aj s hospodárstvom, neviem presne. Určite to však nebol človek, ktorý by mal problémy so zákonom," tvrdili miestni.

Polícia vyšetruje vraždu

Na prípad plný otázok v súčasnosti polícia detailnejšie neodpovedá. „Bolo vznesené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ povedala Jana Migaľová, hovorkyňa krajskej polície v Prešove. Obidvaja postrelení ležiaci v nemocnici sú v súčasnosti pod ochranov mužov zákona.