Bezdomovec Marián (59) sníva o práci a novom živote: Rád by sa zahral so svojimi vnúčatami

Potom sa ľudia bez domova v skupinkách rozprávali, niektorí lúštili krížovky, ďalší sledovali televízny program. Nie všetci dokázali skryť smútok za svojimi najbližšími, ktorí ich už zrejme hodili cez palubu.

Na sviatočnej večeri si pochutnal aj bezdomovec Marián (59). Nepatrí medzi žobrákov, tak ako je to medzi bezdomovcami časté. Peniaze sa snaží získať predajom časopisu Nota Bene pred jedným z trenčianskych nákupných centier.

Vyštudoval stavebnú priemyslovku, potom dlhé roky pracoval na stavbách ciest a mostov po celej republike, robil aj majstra a stavbyvedúceho. Keď sa rozviedol, predal byt a ako tvrdí, peniaze nechal bývalej manželke. Potom odišiel pracovať do Čiech. Keď zostal bez roboty, pretĺkal sa, ako sa dalo. Za dlh na výživnom sa dostal za mreže a po návrate z basy bez strechy nad hlavou skončil na ulici. Vo februári, v deň svätého Valentína, unavený a premrznutý sa schoval do vchodu bytovky, kde zaspal. Okolo tretej nadránom ho tam objavil mladík s dievčinou, ktorý sa vracal domov. Mariána dokopal tak surovo, že skončil so zlomenou stehennou a bedrovou kosťou. Potom ho odtiahol pred dom a tam ho nechal napospas osudu. Dobitého bezdomovca po dvoch hodinách našiel starší manželský pár, ktorý zavolal záchranku.

Mariána operovali, následky ťažkých zranení má dodnes. Kríva, má bolesti, len s námahou vyjde do schodov. To mu sťažuje hľadanie práce. „Keby som mohol robiť aspoň vrátnika alebo pomáhať niekde v kancelárii pri príprave stavieb. Ale kto by chcel chlapa v mojom veku a ešte k tomu bezdomovca,“ zauvažoval Marián.

Marián, ktorý má tri dospelé deti - dve dcéry a syna, je aj starým otcom troch vnúčat. Ako priznal, dúfal, že aspoň na Vianoce bude so svojimi blízkymi. Vnuka chcel totiž prekvapiť darčekom pod stromček. Nakoniec z toho nič nebolo. „Dcérka mi povedala, že už majú svoje rodiny a aj program na víkendy a sviatky,“ dodal sklamane bezdomovec.

A aký je jeho vianočný sen? „Chcel by som byť opäť s rodinou, pohrať sa s vnúčencami, posedieť s deťmi, povečerať s nimi, potom sa porozprávať alebo by sme spolu pozerali televízor, aj keby som tam nezostal spať. Možno neskôr, keď budú deti staršie, pochopia,“ hovorí Marián s nádejou v hlase.

Napriek nepriazni osudu verí, že sa ešte dočká lepších dní. Šetrí si peniaze na ubytovňu, neskôr možno aj na prenájom bytu, chcel by si nájsť partnerku, s ktorou by mohol začať nový život.