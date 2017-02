Adriana v práci ovláda niekoľko tonový stroj: Príďte pracovať so mnou, láka ďalšie odvážne ženy

K vodičkám patrí aj Adriana Svoreňová, ktorá za volant autobusu sadá už osem rokov. "Dostala som sa k tomu cez bývalého manžela, ktorý je tiež šoférom," hovorí Adriana. Najviac ju lákalo riadenie veľkého stroju, akým je autobus.

Za tie roky, ktoré vykonáva toto povolanie, sa práca vraj zjednodušila. "Napríklad nemusíte radiť rýchlosti, keďže autobusy majú automatickú prevodovku," opisuje Adriana.

Najťažším nieje pre vodičku paradoxne šoférovanie, ale ranné vstávanie. "Niekedy sa budím už o druhej v noci, aby som stihla o tretej autobus do práce," hovorí Adriana. Inokedy zas musí chodiť do roboty aj cez víkend, kedy je doma celá rodina, čo jej občas býva ľúto. Ale na druhej strane si prácu vodičky pochvaľuje. Jednak ju baví a aj jej častokrát pošlú pasažieri úsmev. Spýtali sme sa, či dostala v práci napríklad kvety od galantného pasažiera. "To ešte nie," odpovedá a dodáva, že ale dostala napríklad napolitánku. "Mladý chlapec stratil v autobuse doklady, cez dispečing sme sa spojili a on si ich vyzdvihol. Bol celý šťastný, lebo nič nechýbalo, venoval mi vtedy aspoň napolitánku," spomína Adriana s úsmevom na veselú príhodu z práce vodičky.

Šoférovanie si pochvaľuje, lebo vraj nejde monotónnu činnosť, každý deň Adriana jazdí na iných linkách. "Jazdím v 61-tke, 21-tke, 39-vine či v 70-tkách," hovorí pre Denník Plus JEDEN DEŇ. Skúšame ju trochu podpichnúť a pýtame sa, či si pamätá všetky trasy. "Samozrejme," odpovedá nám s úsmevom autobusárka.

Pani Adriana má v rade ďalších šoférok len 15 kolegýň, ktoré jazdia autobusom. Väčšinu dám z dopravného podniku vidieť za oknom električiek. "Autobus mi dáva viac slobody, nie som obmedzovaná koľajami a ani trolejovým vedením," vysvetľuje svoju voľbu autobusu Adriana.

A čo hovorí profesionálna šoférka na ženy za volantom? "Podľa mňa majú lepší cit pre riadenie, viac empatie a inak medzi ženami a mužmi nie sú veľké rozdiely," povedala. A Adriana určite vie, o čom hovorí. Veď denne s autobusom najazdí viac ako dvesto kilometrov.