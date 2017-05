POČASIE cez víkend: Bude to konečne na opekačku a kúpanie?

Dnešné polooblačné počasie a teploty od 19 do 24 stupňov na celom území Slovenska sľubujú pekný víkend. Človek má hneď chuť vybehnúť do prírody na prechádzku či opekačku. Nepokazí nám tento nápad počasie?

Nedeľa na piknik ako stvorená

„V sobotu bude jasno až polooblačno s príjemnými teplotami od 22 do 27 stupňov,“ predpovedajú meteorológovia na stránke SHMÚ. Upozorňujú však, že na severe budú ojedinele aj prehánky.

Nedeľa bude na piknik ako stvorená. Teploty od 23 do 28 stupňov a len malá oblačnosť. Aj vetrík bude pofukovať len taký letný.

Otvárajú kúpaliská

Je teda vhodný čas otestovať kúpaliská, na ktorých dnes otvárajú letnú sezónu.

Tie bratislavské, ktoré prevádzkuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení budú otvorené oddnes až do 3. septembra.

Cez pracovné dni sú teraz otvorené od 12. do 19. hodiny, cez víkend už od desiatej ráno. To však neplatí pre Zlaté piesky, ktoré budú otvorené až od budúcej soboty, ale zato už od 9. hodiny ráno do 19. hodiny večer.