Aliancia za čistú hru o odporcoch hazardu: Prekáža im sloboda a ženie ich náboženský fanatizmus!

„Je zarážajúce, kde až sú schopní politickí i občianski zástancovia prohibície zájsť v snahe dosiahnuť svoje ciele. Obviniť poslancov z prijímania tisícových poplatkov len za to, že odmietli podporiť úplný zákaz herní v Bratislave, lebo si uvedomujú obrovské negatívne dopady takéhoto rozhodnutia, je šokujúce,“ povedal pre agentúru SITA zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify Tomáš Szmrecsányi s tým, že žijeme v demokratickej krajine, kde majú mať ľudia možnosť sa slobodne vyjadrovať.

„Lenže mnohým regionálnym politikom, ktorí z otázky hazardu robia politickú kampaň, ako aj občianskym aktivistom, ktorých ženie náboženský fanatizmus alebo snaha sa zviditeľniť pred regionálnymi voľbami, jednoducho prekáža táto sloboda, ktorú garantuje Ústava SR,“ uviedol Tomáš Szmrecsányi.

Aliancia preto opätovne vyzýva primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby predložil na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva také všeobecne záväzné nariadenie, ktoré namiesto úplného zákazu umožní aj prísnu a adresnú reguláciu herní a kasín.

Nesrovnalova námestníčka Farkašovská: Toto je dôvod, prečo som primátorov návrh nepodporila!

„Ak by tvrdohlavo trval na tom, že chce len celoplošný zákaz, mal by predložiť na stôl aj druhý variant VZN, aby mestskí poslanci mali možnosť výberu. Tým by dokázal, že hovorí a koná skutočne v mene všetkých obyvateľov Bratislavy. Zatiaľ to, bohužiaľ, vyzerá tak, že je zástupcom iba menšiny, keďže podľa prieskumov verejnej mienky väčšina ľudí podporuje prísnu reguláciu. Navyše je evidentné, že značná časť poslancov je za reguláciu prevádzok, kde sa nachádzajú výherné automaty. Vďaka fanatickému prístupu Iva Nesrovnala a jeho priateľov preto reálne hrozí, že opätovne nedôjde k prísnej a adresnej regulácii herní a kasín,“ zdôrazňuje Tomáš Szmrecsányi.

Občianske združenie upozorňuje, že pripomienkové konanie k VZN bolo iba na oko, lebo okrem žiadateľov o celoplošný zákaz herní a kasín neboli brané do úvahy žiadne iné názory. Aliancia preto zaslala primátorovi list, v ktorom ho okrem iného žiada o vysvetlenie, prečo neboli „odlišné názory“ brané do úvahy.

Hazard to stále nemá v Bratislave vyhraté: Bude sa hlasovanie opakovať?!

„Je zrejmé, že okrem zopár poslancov nikto nestojí za normálnu, vecnú, racionálnu verejnú diskusiu o tom, čo všetko vyvolá prípadný zákaz herní a kasín. A práve ľudia, ktorí upozornili na to, že zo zákazu budú profitovať najmä prevádzkovatelia internetového hazardu, ako aj spoločnosti, ktoré majú pod palcom tipovanie a stávkovanie, sú kriminalizovaní a obviňovaní z korupcie. Preto žiadame, aby politici k tejto problematike pristupovali zodpovedne a uvedomili si, že žiaden zákaz nezabezpečí, aby ľudia prestali hrať. Naopak, zákazom stratí mesto aj štát kontrolu nad hráčmi a samotný hazard darujú podsvetiu,“ dodáva zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify.

Podnetom sa zaoberá Generálna prokuratúra

Aktivista Miroslav Dragun podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu v hlavnom meste SR Bratislave. Ako informoval, počas minulotýždňového mestského zastupiteľstva, keď poslancom návrh VZN predložili, sa v sále a pred sálou šuškalo o tom, že poslanci, ktorí nepodporia nariadenie, dostanú úplatok.

„Hovorilo sa o 20-tisícoch, potom o 50-tisícoch eur pre jedného poslanca. Generálna prokuratúra má vyšetriť, či poslancov niekto uplatil alebo nie,“ spomenul Dragun s tým, že sa rozprával s poslancami, ktorí návrh nariadenia nepodporili.

Asociácia zábavy a hier: Úplný zákaz hazardu povedie k rozmachu nelegálneho hazardu, ktorý by ovládli zločinecké skupiny!

Podobné trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z prijímania úplatku podal aj bratislavský mestský poslanec Martin Borguľa z Klubu pre Bratislavu. V jeho trestnom oznámení sa však hovorí, že okamžite po hlasovaní o návrhu VZN sa začali šíriť správy o údajnom kupovaní poslancov mestského zastupiteľstva, aby hlasovali za úplný zákaz hazardu.

Ako tvrdí, sú tu online herne, ktoré tlačia na to, aby sa hazard zakázal v Bratislave, lebo očakávajú, že 90 percent závislých gamblerov sa presunie na internet.

V Bratislave je približne 300 herní. Tie zatiaľ nezmiznú, pretože všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave muselo schváliť zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou, čo sa však nestalo, za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných. Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca.

Hazard v Bratislave zostáva, Bajan pozná vinníka: TENTO muž za to môže!

Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch. Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne.

Tie nemali ostať ani v bytových domoch. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v pondelok povedal, že chce, aby o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu v meste poslanci opäť hlasovali.