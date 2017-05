Arabské kone z Topoľčianok smerujú do Číny: Založia tam nový chov

Jeden žrebec je už v Číne. Musel prejsť cez prísne karanténne opatrenia cez Moskvu až do Číny. Pripravených a vyšetrených na špecifické choroby, ktoré sa v Európe ani nevyšetrujú, je ďalších 10 shagya arabských koní. Tie by mali založiť nový chov v Číne a mali by sa zúčastňovať vytrvalostných pretekov,“ povedal Horný.

Shagya arab je elegantný a temperamentný. Využíva sa najmä vo vytrvalostných pretekoch až na 160 kilometrov.

Národný žrebčín Topoľčianky je jediné štátne centrum pre chov vzácnych plemien koní, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Chová kone 5 plemien (lipican, hucul, shagya-arab, slovenský teplokrvník a arabský plnokrvník). Majú vždy približne 550 koní.

Ročne sa v žrebčíne v Topoľčiankach narodí 60 až 80 žriebät. „V tomto roku pribudlo zatiaľ 35 žriebät,“ pochválil sa Horný. Už takmer 10 rokov je na trhu s koňmi podľa slov riaditeľa útlm, o to väčším úspechom je najnovšia čínska zákazka pre slovenský žrebčín.